বালা মোহাম্মদ লাউডস ডেল্টা পিডিপি অনুগতদের ত্রুটিগুলির মধ্যে
বালা মোহাম্মদ লাউডস ডেল্টা পিডিপি অনুগতদের ত্রুটিগুলির মধ্যে

বাউচি রাজ্যের গভর্নর এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গভর্নর ফোরামের চেয়ারম্যান বালা মোহাম্মদ সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেসের (এপিসি) রাজ্যের বড় ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করার পরেও দলের অনুগতদের প্রশংসা করেছেন।

মোহাম্মদ ডেল্টায় দলের স্টেকহোল্ডারদের পক্ষে তার সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন এবং আসন্ন নির্বাচনে পিডিপির বিজয়গুলিতে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বুধবার বাউচিতে সরকারী হাউসে তাকে সৌজন্য সফরকারী ডেল্টানদের একটি প্রতিনিধি দলকে আয়োজক করার সময় গভর্নর এই মন্তব্য করেছিলেন। চিফ এডউইন ওলি এবং মাননীয়। ডেল্টা রাজ্যের ওয়ারী দক্ষিণ স্থানীয় সরকারের তাত্ক্ষণিক চেয়ারম্যান মিশেল টিদি এসকিউ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

গভর্নর নেতাদের “রিয়েল পার্টির পুরুষ” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যারা রাজ্যের পিডিপির মূল প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এবং বিভিন্ন নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে ডেল্টা এবং নাইজেরিয়ায় দলের বিকাশ এবং বিজয়কে প্রচুর অবদান রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক ক্রস-কার্পেটিংয়ের তরঙ্গ সত্ত্বেও, তারা তাদের নির্মিত বাড়ি থেকে তাদের আনুগত্যকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে তাদের ছদ্মবেশী এবং দলের মতাদর্শের প্রতি তাদের অবিচল মেনে চলার প্রশংসা করেছিলেন।

তিনি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পিডিপি হ’ল সেই সময়ের দল যা সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জাতীয় আদর্শের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মনোনিবেশিত পদ্ধতির কারণে আধুনিক গণতন্ত্রে নাইজেরিয়ানদের কাছে চিরকাল প্রিয় হয়ে থাকবে।

গভর্নর তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পিডিপি সারা দেশে বিশ্বস্তদের সাথে সনাক্ত করতে থাকবেন।

তাদের মন্তব্যে, চিফ এডউইন অলি এবং মাননীয়। ডাঃ মিশেল টিদি এস্ক, পিডিপি ফোরামের চেয়ারম্যান হিসাবে নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য গভর্নরকে প্রশংসা করেছিলেন এবং তাকে দলের অব্যাহত বেঁচে থাকা এবং দিকনির্দেশনা বোধের জন্য একটি স্তম্ভ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তারা দল থেকে তাদের রাজ্য গভর্নর থেকে বেরিয়ে আসার পরে ডেল্টা স্টেট পিডিপিকে একটি নতুন দিকে রাখার জন্য তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, এই প্রমাণ দিয়েছিলেন যে বর্তমান গণতন্ত্রের ইতিহাস জুড়ে ডেল্টা রাজ্য একটি অপ্রতিরোধ্য পিডিপি রাজ্য ছিল।

