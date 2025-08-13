You are Here
বালিয়েরিক দ্বীপপুঞ্জের একটি সুরক্ষিত অঞ্চলে চিত্রগ্রহণের জন্য কেটি পেরি জরিমানা | স্পেন

এটি এক বছর আগে গায়ক ক্যাটি পেরি এবং তার দল স্পেনের লাইফটাইম ইন ইন এর জন্য মিউজিক ভিডিওটি চিত্রায়িত করেছে সেস স্যালাইনস ন্যাচারাল পার্কের আইভিসা এবং ফোর্মেন্তেরার, একটি সুরক্ষিত অঞ্চলের টিলাগুলিতে বালিয়ারের ক্ষুদ্রতম দ্বীপে অবস্থিত, সিস্পালমাদোর দ্বীপপুঞ্জ। তারপরে কর্তৃপক্ষগুলি স্থানীয় প্রাণীজগত এবং উদ্ভিদে চিত্রগ্রহণের প্রভাবের মূল্যায়ন করার জন্য তদন্তের পাশাপাশি তদন্তের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে কিনা তাও তদন্ত শুরু করে। এখন, শিল্পী এটি ছয় হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল কারণ এটি করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছিল না।

বালিয়েরিয়ানদের কৃষি, মৎস্য ও পরিবেশ মন্ত্রক এই অপরাধটিকে “গুরুতর” হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে দায়িত্বশীল প্রযোজক শুটিংয়ের জন্য আগেই অনুমতিের জন্য আবেদন করেননি। কর্তৃপক্ষের মতে, সুরক্ষিত অঞ্চলে সমস্ত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নির্দিষ্ট লাইসেন্স এবং অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন।

সেই সময়, ক্যাপিটল রেকর্ডস জানিয়েছে যে একজন স্থানীয় প্রযোজক প্রয়োজনীয় অনুমোদনের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন এবং ২ July জুলাই অধিদপ্তরের জেনারেলকে ২২ শে জুলাইয়ের কাছে অনুরোধ করার পরে পরের দিন ফিল্ম করার জন্য ২ July জুলাই একটি “মৌখিক অনুমোদন” পেয়েছিলেন।

যাইহোক, স্পেনীয় কর্তৃপক্ষ এই ন্যায্যতা প্রত্যাখ্যান করেছে, যুক্তি দিয়ে যে মৌখিক অনুমোদন পরিবেশগত heritage তিহ্যে চিত্রগ্রহণের জন্য আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক ডকুমেন্টেশনগুলিকে প্রতিস্থাপন করে না। 1980 এর দশক থেকে সুরক্ষিত, এসইএস স্যালাইন প্রাকৃতিক পার্ক এর আইবিজাফোর্মেন্তেরা এই অঞ্চলের বৃহত্তম পরিবেশগত ছিটমহলগুলির মধ্যে একটি, এটি আইবিজা এবং ফোর্মেন্তেরের মধ্যে।

সুতরাং, মিউজিক ভিডিওর প্রথম চিত্রগুলি অনলাইনে প্রচারিত হতে শুরু করেছিল, পরিবেশগত কর্মীরা চিত্রগ্রহণের কথা জানিয়েছেন, যার ফলে তদন্ত শুরু হয়েছিল এবং জরিমানার প্রয়োগের ফলে ইতিমধ্যে গায়কের দলের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। কোনও অতিরিক্ত জরিমানা ছিল না কারণ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে বাস্তুতন্ত্রের কোনও স্থায়ী ক্ষতি নেই।

