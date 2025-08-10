বাল্টিমোরে গণ শ্যুটিংয়ে 5 বছর বয়সী: পুলিশ সহ 6 জন আহত হয়েছে।

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
পুলিশ জানিয়েছে, মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরে শনিবার রাতে একটি শুটিংয়ে একটি পাঁচ বছর বয়সী কিশোরী সহ ছয়জন আহত হয়েছেন।
পুলিশ কমিশনার রিচার্ড ওয়ার্লি এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, স্পাওলডিং এবং কুইন্সবেরি অ্যাভিনিউতে শ্যুটিংয়ের বিষয়ে বাল্টিমোর পুলিশ সকাল ৮: ৪৫ টার দিকে একটি আহ্বানের জবাব দেয়।
অফিসাররা ঘটনাস্থলে এসে ছয়জন ক্ষতিগ্রস্থ-চারজন পুরুষ এবং দু’জন মহিলা, যার মধ্যে 5 বছর বয়সী কিশোরী, যার হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল তাদের সন্ধান করতে এসেছিলেন। ওয়ার্লি বলেছিলেন যে সন্তানের আঘাত গুরুতর বলে মনে হয় না।
ওয়ার্লি জানিয়েছেন, এই যুবতী মেয়েটি, পাশাপাশি একটি 23 বছর বয়সী মহিলা এবং 32, 33 এবং 52 বছর বয়সী তিন পুরুষ জীবন-হুমকির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
কমিশনার জানিয়েছেন, একজন 38 বছর বয়সী এক ব্যক্তি, একজন 38 বছর বয়সী ব্যক্তিকে গুরুতর অবস্থায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল বলে কমিশনার জানিয়েছেন।
38 বছর বয়সী ব্যক্তির অবস্থার তীব্রতার কারণে হত্যাকাণ্ড গোয়েন্দাদের ঘটনাস্থলে ডেকে আনা হয়েছিল।
ওয়ার্লি বলেছিলেন যে একজন বন্দুকধারী গুলি চালালে লোকেরা বাইরে ঝুলছে বলে মনে হয়েছিল।
শুটিংয়ের অভিযোগে কোনও সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে।