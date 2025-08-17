You are Here
News

বাশারি আনসারি প্রথম বিয়ের জন্য কত ব্যয় হয়েছিল? অভিনেত্রীর বিস্ময়কর প্রকাশ

করাচি: পাকিস্তানের সিনিয়র অভিনেত্রী বাশারি আনসারি প্রকাশ করেছেন যে তাঁর প্রথম বিয়ে মাত্র এক হাজার টাকা।

বেসরকারী টিভি উদযাপন শোতে ফয়সাল কুরেশি এবং ইয়াসির হুসেনের সাথে কথোপকথনের সময় বাশারি আনসারি বলেছিলেন যে ১৯ 197৮ সালে তিনি প্রযোজক ইকবাল আনসারীকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি তখন একজন বেসামরিক কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর বেতন মাত্র ১,২০০ রুপি ছিল।

এই অভিনেত্রী বলেছিলেন যে বিয়েটি গহনা তৈরি করে না, কোনও বড় অনুষ্ঠান করে না, তবে তার বাবা ছেলে -ইন -বেলাও গাড়ি বিক্রি করতে এবং গহনা বা orrow ণ নিতে নিষেধ করেছিলেন।

বাশারি আনসারি অনুসারে, তাদের বিবাহ মামলা, একটি পার্স এবং মাত্র এক হাজার টাকার জন্য সম্পন্ন হয়েছিল যা স্বামীর উপর কোনও আর্থিক বোঝা সৃষ্টি করে না।

তিনি তরুণ প্রজন্মকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে সরলতা হ’ল সমৃদ্ধ জীবনের সর্বোত্তম উপায়, বিবাহ কেবল বাড়িটিকেই ভেঙে দেয় না বরং debt ণের বোঝাও দেয়।

এটি লক্ষ করা উচিত যে বাশারি আনসারি এবং ইকবাল আনসারির বিবাহ 36 বছর পরে শেষ হয়েছিল, যেখান থেকে তাঁর দুই কন্যা নরিমন এবং মেরা আনসারি। 2023 সালের মে মাসে অভিনেত্রী দ্বিতীয় বিবাহের কথাও স্বীকার করেছিলেন।



