বাস্তবায়ন> সামনে, পুরো কারণটি আমি এই জগাখিচুড়ি শুরু করেছি – বোস্টন ডায়েরি

বাস্তবায়ন> সামনে, পুরো কারণ আমি এই জগাখিচুড়ি শুরু করেছি

আমার সাথে সমস্যা ছিল DOES> এটি ব্যবহার করা শক্ত নয় – এটি কেবল যে কেউ কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করতে পারে সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না, অনেকটা জাভাস্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামাররা কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা চিন্তা না করেই ক্লোজার ব্যবহার করে (এমনকি তারা প্রথম স্থানে ক্লোজার সম্পর্কে সচেতন হলেও)। সুতরাং, এটি কীভাবে কাজ করে তার আগে যাওয়ার আগে, একটি নমুনা থেকে সামনে শুরু ক্রম হয়।

: STAR 42 EMIT ; : .ROW CR 8 0 DO DUP 128 AND IF STAR ELSE SPACE THEN 2* LOOP DROP ; : SHAPE CREATE 8 0 DO C, LOOP DOES> DUP 7 + DO I C@ .ROW -1 +LOOP CR ; HEX 18 18 3C 5A 99 24 24 24 SHAPE MAN

এই দুটি শব্দ উদাহরণ সমর্থন করে। প্রথম শব্দ, STAR কেবল একটি তারকাচিহ্ন মুদ্রণ করে (42 শব্দের জন্য ASCII কোড)। দ্বিতীয় শব্দ,

.ROW একটি 8-বিট মান নেয় এবং প্রতিটি বিটের জন্য, যদি এটি 1 হয় তবে একটি তারকাচিহ্ন মুদ্রণ করে, অন্যথায়, এটি একটি স্থান মুদ্রণ করে।

DO LOOP সামনে আছে for উপায় দ্বারা লুপ। পরের শব্দ,

SHAPE আকর্ষণীয় এক। তবে প্রথমে আমাদের আলোচনা করা দরকার CREATE ।

এই শব্দটি নাম হিসাবে ইনপুটটিতে পরবর্তী শব্দ (নন-স্পেস অক্ষরের সংগ্রহ হিসাবে সংজ্ঞায়িত) পড়ে ফোরড অভিধানে একটি নতুন এন্ট্রি তৈরি করে। এটি তখন সদ্য নির্মিত শব্দটিকে শব্দের দেহের ঠিকানাটিকে স্ট্যাকের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার একটি ডিফল্ট ক্রিয়া দেয়। কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছি, শব্দ MAN ঠিক পরে CREATE রান চালানো এর মতো দেখতে হবে (সমাবেশে):

man fdb shape ; link to next word fdb .xt - .name .name fcc 'man' .xt fdb forth_core_create.runtime .body

কখন MAN চালানো হয়, ঠিকানা .body স্ট্যাকের উপরে ধাক্কা দেওয়া হবে।

CREATE সাধারণত “স্মার্ট ডেটা স্ট্রাকচার” তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় – ডেটা স্ট্রাকচারগুলি যা কীভাবে কিছু ক্রিয়া করতে হয় তা জানে।

এখন, উদাহরণ ফিরে পাওয়া, কখন SHAPE চালানো হয়, এটি প্রথম জিনিসটি কল করে CREATE একটি নতুন শব্দ তৈরি করতে, তারপরে এটি নতুন তৈরি শব্দের দেহে স্ট্যাকের শীর্ষে 8 টি মান সংকলন করে। ঠিক আগে DOES> ,

MAN দেখতে মত হবে:

man fdb shape ; link to next word fdb .xt - .name .name fcc 'man' .xt fdb forth_core_create.runtime .body fcb $24 fcb $24 fcb $24 fcb $99 fcb $5A fcb $3C fcb $18 fcb $18

এখন আমরা পেতে DOES> । এটি যা করে তার প্রকৃতির কারণে,

DOES> এটি একটি তাত্ক্ষণিক শব্দ – এটি হ’ল, এটি ভুডো করার জন্য সংকলনের সময় কার্যকর করা। উম, না। একরকম, এটি কেবল তার শরীরের ঠিকানাটিকে স্ট্যাকের উপরে চাপ দেওয়ার জন্য নতুনভাবে তৈরি শব্দটি সংশোধন করতে হবে, তবে নিজের পরে প্রদর্শিত কোডটি কার্যকর করতে হবে। সুতরাং কার্যকর করা কোডটি কোথাও সংকলন এবং সংরক্ষণ করা দরকার এবং একরকম MAN

(এই উদাহরণে) এই কোডটি চালানো দরকার।

এবং এই শব্দটি নিয়ে আমার এই সমস্যা ছিল –এই সব কিভাবে কাজ করে?

এমনকি সুপরিচিত জোন্সফোর্থএকটি হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে আইটিসি ,

বাস্তবায়নে বিরক্ত করেনি DOES>

(এবং এখন যে আমি বাস্তবায়ন করেছি DOES> আমি সন্দেহ করি যে আমি জানি কেন জোন্সফোর্থ এটি বাস্তবায়ন করেনি)।

এর রানটাইম অংশ CREATE শব্দের দেহের ঠিকানাটি কেবল স্ট্যাকের মধ্যে ঠেলে দেয়। ডেটা বাইট অনুসরণ করে xt নিজের মধ্যে এবং নিজের কোনও অর্থ নেই (এমনকি কোড হিসাবে এটি অযৌক্তিক)। আমি একটি অনুসন্ধান করেছি এবং কেবল পেয়েছি একটি পৃষ্ঠা এটি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা বর্ণনা করে DOES> কিন্তু:

এটি কীভাবে বাস্তবায়িত হয় তা বর্ণনা করে এমন একটি সিরিজের নিবন্ধের অংশ ছিল; পরিভাষা ব্যবহার করে আর এএনএস ফোর স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা ব্যবহৃত হয় না; কীভাবে বিভিন্ন ভিন্নতার উপর প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করার চেষ্টা করা সিপিইউ স্থাপত্য; কয়েকটি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে (যেমন) আইটিসি , ডিটিসি এবং এসটিসি );; এবং এই পৃষ্ঠায়, অন্য একটি শব্দের মধ্য দিয়ে একটি বিয়ার্ড সাইড ট্রিপ ;CODE ।

এটি পড়ার মতো সহজ উত্স ছিল না, তবে অংশ তিন এবং এর মধ্যে পার্ট ওয়ানআমি এটিকে ধাঁধা দিতে সক্ষম হয়েছি (এবং এটি এখন আরও অনেক বেশি অর্থবোধ করে যে আমি এটি করেছি)। এখন আমি একটি একক আর্কিটেকচার (6809) এবং একটি একক বাস্তবায়ন ((6809) ব্যবহার করে ফলাফলটি নির্দেশ করতে পারি ( আইটিসি )। এখানে কৌশলটি উপলব্ধি করা হয় DOES> অন্য কোনও শব্দের বিপরীতে একটি অস্থায়ী দিক রয়েছে।

ফোরটে বেশিরভাগ তাত্ক্ষণিক শব্দের দুটি অস্থায়ী দিক রয়েছে – সংকলনের সময় এবং পরে রানটাইমে। উদাহরণস্বরূপ,

IF এর সংকলন সময়ের দিকটি হ’ল শব্দের মধ্যে একটি শর্তসাপেক্ষ জাম্প সংকলন করা, এবং রানটাইম দিকটি হ’ল শর্তাধীন লাফ বলা (কমপক্ষে, এটি আমার বাস্তবায়নে এটি করে)। কিন্তু DOES> আছে তিন অস্থায়ী দিকগুলি:

: SHAPE CREATE ...a DOES> ( time 1 ) ...b ; ...c SHAPE MAN (time 2 ) MAN (time 3 )

সময় 1 এ, আমরা একটি শব্দ সংকলন করছি যা অন্য শব্দ তৈরি করে (তাই এই মুহুর্তে, CREATE সংকলিত, চালানো হয় না)। সংকলক তাকান DOES> লক্ষ্য করে যে এটি একটি তাত্ক্ষণিক শব্দ এবং এটি সম্পাদন করে।

DOES> এই মুহুর্তে কারণ হিসাবে কোড অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন SHAPE মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা বন্ধ করতে, তারপরে কোনওভাবে ছেড়ে দিন… কিছু… সময় 2 এর জন্য পিছনে এবং কোনওভাবে কোডের বাকী অংশটি সংকলন করুন …b পরে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য।

2 সময়, আমরা একটি নতুন শব্দ সংজ্ঞায়িত করছি।

CREATE এই নতুন শব্দের জন্য ডাকা হয়েছে এবং সূচনা কোড …a মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। এই মুহুর্তে,

DOES> নতুন শব্দটি সংশোধন করতে হবে … কোনওভাবে … এটি অনুসরণ করা কোডটি কার্যকর করতে 1।

এবং 3 সময়ে, তৈরি শব্দটি চালানো হয় এবং কোনওভাবে, এটি চালানোর কোডটি কোথায় অবস্থিত তা জানতে হবে। কিন্তু কি ফিরে যাচ্ছি CREATE এবং ইনিয়ালাইজেশন কোড আমাদের ছেড়ে গেছে:

man fdb shape ; link to next word fdb .xt - .name .name fcc 'man' .xt fdb forth_core_create.runtime .body fcb $24 fcb $24 fcb $24 fcb $99 fcb $5A fcb $3C fcb $18 fcb $18

কি করা যায়?

সহজ উত্তর – DOES> আপডেট xt সময় 2 এ সদ্য নির্মিত শব্দের। এটি কোথায় xt তৈরি? সময় 1। এবং এটি কখন ব্যবহার হয়? সময় 3।

এখানে কি ঘটে।

DOES> একটি তাত্ক্ষণিক শব্দ। যখন এটি 1 সময় চলবে, এটি বর্তমান শব্দের মধ্যে সংকলন করে (এই উদাহরণে, SHAPE ) xt এর রানটাইম এর। সুতরাং SHAPE এর মতো দেখতে হবে:

shape fdb dot_row ; link to next word fdb .xt - .name .name fcc 'shape' .xt fdb forth_core_colon.runtime fdb forth_core_create.xt fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb 8 fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb 0 fdb forth_core_do.runtime_xt .L1 fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb 128 fdb forth_core_and.xt fdb forth_core_if.runtime_xt fdb .L2 fdb dot_row.xt fdb forth_core_ext_again.runtime_xt fdb .L3 .L2 fdb forth_core_space.xt .L3 fdb forth_core_two_star.xt fdb forth_core_loop.runtime_xt fdb .L1 fdb forth_core_drop.xt fdb forth_core_does.runtime_xt

(দ্রষ্টব্য: এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আক্ষরিক সংখ্যা রয়েছে LITERAL রানটাইম অ্যাকশন, যে IF এর রানটাইম অ্যাকশনে সংকলন করে। দুটি সামনে শব্দ রয়েছে যা বেশ একই কাজ করে – AHEAD একটি নিঃশর্ত শাখা এগিয়ে, এবং AGAIN পিছনের একটি নিঃশর্ত শাখা করে; তারা মূলত উভয়ই নিঃশর্ত শাখা করে, তাই আমি উভয়ই অভ্যন্তরীণভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি বাছাই করেছি এবং আমি বাছাই করেছি AGAIN এই জন্য। পরবর্তী পোস্টে এই সম্পর্কে আরও।)

নতুন তৈরি করতে xt যে শব্দ দ্বারা নির্মিত SHAPE ব্যবহার করবে (বা যে কোনও শব্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে DOES> ) এটি তখন একটি একক নির্দেশ দেয়,

JSR forth_core_create.does_hook

(এই বিষয়ে আরও কিছু)। এরপরে এটি প্রস্থান করে, সংকলকটিকে “চালু” রাখলে তাই নিম্নলিখিত কোডগুলির বাকী অংশগুলি DOES> শব্দটিতে সংকলিত হয় ( SHAPE এই ক্ষেত্রে)। এই সব DOES> কি হয় (মানুষ, এটি অদ্ভুত শোনায়) সময় 1। শেষে,

SHAPE দেখে মনে হচ্ছে:

shape fdb dot_row ; link to next word fdb .xt - .name .name fcc 'shape' .xt fdb forth_core_colon.runtime fdb forth_core_create.xt fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb 8 fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb 0 fdb forth_core_do.runtime_xt .L1 fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb 128 fdb forth_core_and.xt fdb forth_core_if.runtime_xt fdb .L2 fdb dot_row.xt fdb forth_core_ext_again.runtime_xt fdb .L3 .L2 fdb forth_core_space.xt .L3 fdb forth_core_two_star.xt fdb forth_core_loop.runtime_xt fdb .L1 fdb forth_core_drop.xt fdb forth_core_does.runtime_xt .does jsr forth_core_create.does_hook ; !!! fdb forth_core_dupe.xt fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb 7 fdb forth_core_plus.xt fdb forth_core_do.runtime_xt .L4 fdb forth_core_i.xt fdb forth_core_c_fetch.xt fdb dot_row.xt fdb forth_core_literal.runtime_xt fdb -1 fdb forth_core_ext_plus_loop.runtime_xt fdb .L4 fdb forth_core_c_r.xt fdb forth_core_exit.xt

এখন আমরা কার্যকর করি SHAPE । আমরা না পাওয়া পর্যন্ত জিনিসগুলি পাশাপাশি চলে forth_core_does.runtime_xt । এই মুহুর্তে, Y রেজিস্টারটি নির্দেশ করছে JSR forth_core_create.does_hook

(কেন এটি হ’ল পূর্ববর্তী কিস্তিটি দেখুন – তবে পুনরুদ্ধার করা: দ্য Y রেজিস্টার সামনে হয় আইপি )। আমরা পেতে xt সদ্য নির্মিত শব্দের (এবং হ্যাঁ, আমাকে সংশোধন করতে হয়েছিল CREATE এটি পরে ব্যবহারের জন্য স্ট্যাশ করা) ডিফল্ট প্রতিস্থাপন করতে xt । এই মুহুর্তে, MAN এখন মনে হচ্ছে:

man fdb shape ; link to next word fdb .xt - .name .name fcc 'man' .xt fdb shape.does .body fcb $24 fcb $24 fcb $24 fcb $99 fcb $5A fcb $3C fcb $18 fcb $18

তারপর DOES> রানটাইম মূলত কার্যকর করার শেষে একটি ফোরট রিটার্ন করে SHAPE । এইভাবে 2 সময় ঘটে যাওয়া পদক্ষেপগুলি শেষ হয়।

কখন MAN সম্পাদন করে, এটি কার্যকর করে JSR forth_core_create.does_hook । এটি FERNE_CORE_CREATE এর একটি ছোট এক্সটেনশন যা শরীরের ঠিকানাটিকে স্ট্যাকের উপরে ঠেলে দেওয়ার দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করে এবং সেই নির্দেশের ঠিক পরে সংকলিত ফোর কোডটি চালানোর জন্য জিনিসগুলি সেট করে:

forth_core_create fdb forth_core_c_r fdb .xt - .name .name fcc "CREATE" .xt fdb .body .body ... ; not important right now .does_hook puls d ; pull return address of the stack pshs y ; push Forth IP onto return stack tfr d,y ; point to DOES> code .runtime leax 2,x ; get body from xt pshu x ; push into the stack ldx ,y++ ; NEXT jmp (,x)

দ্য forth_core_create.does_hook রিটার্ন ঠিকানা টান ( JSR নির্দেশ) স্ট্যাক থেকে – এতে পরবর্তী কোড রয়েছে DOES> যে চালানো দরকার। আমরা তখন বিদ্যমানকে ধাক্কা দিই Y স্ট্যাকের উপরে নিবন্ধন করুন, তারপরে সেট করুন Y কার্যকর করার জন্য ফোর কোডে। এটি ডানদিকে নেতৃত্ব দেয় forth_core_create.runtime যা শব্দের দেহকে ধাক্কা দেয় (এই ক্ষেত্রে, MAN ) স্ট্যাকের উপরে, এবং তারপরে নিম্নলিখিত কোডটিতে লাফিয়ে DOES> ।

এবং এই সমস্ত শেষে, আপনি পাবেন:

MAN ** ** **** * ** * * ** * * * * * * * OK

আমি জোন্সফোর্থ বাস্তবায়িত করার কারণটি সন্দেহ করি DOES> সামনের শব্দের মাঝখানে সরাসরি সাবরুটিন কলটি করতে হবে। এটি কেবল তখনই কাজ করে যদি মেমরি উভয়ই লিখিত এবং অস্তিত্বহীন হয় এবং আধুনিক সিস্টেমগুলি এটিকে অস্বীকার করে। এর চারপাশে কোনও উপায় থাকতে পারে তবে আমি এখনও এটি বের করার জন্য বিরক্ত করিনি। আমি ঠিক যেমনটি ঠিক তেমনটি খুঁজে পেয়ে খুশি।

