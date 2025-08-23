বাহিয়া আক্রমণটির জন্য বিশ্বকাপের শক্তিবৃদ্ধি হিট করে এবং বিদেশী ডিফেন্ডারকে অনুসন্ধান করে

আর্জেন্টিনার মাতেও সানাব্রিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত আল আইন, ফিফা টুর্নামেন্ট খেলেছে; বোর্ড কলম্বিয়ান অ্যালেক্সিস পেরেজে 100% ফোকাস করে
23 আগে
2025
– 00H00
(00H12 এ আপডেট হয়েছে)
বাহিয়া মাতেও সানাব্রিয়ার স্বাক্ষর, আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকারের স্বাক্ষর করেছিলেন, যিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত আল আইন, শেষ ক্লাব বিশ্বকাপ খেলেন। 21 বছর বয়সী, যাইহোক, ইতিমধ্যে সালভাদোরে মেডিকেল পরীক্ষা করার জন্য রয়েছে। অনুমোদনের ক্ষেত্রে, তাই এটি 2030 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।
আলোচনার সাফল্য কেবল দ্বিতীয় বিনিয়োগের মধ্যেই ঘটেছিল, কারণ প্রাথমিক loan ণের অফারটি মধ্য প্রাচ্যের ক্লাবকে আগ্রহী না করে। সুনির্দিষ্ট শক্তিবৃদ্ধির জন্য ৫ মিলিয়ন ইউরো (আর $ ৩১.৮ মিলিয়ন) বিতরণ করার পাশাপাশি স্কোয়াড লক্ষ্যগুলির সাথে সম্মতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও ২ মিলিয়ন ইউরো (১২.7 মিলিয়ন) প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সানাব্রিয়া গত মৌসুমে আল আইনের হয়ে ৩৩ টি ম্যাচ খেলেছিল এবং ছয়টি গোল করেছে এবং ১,৩66 মিনিটে দুটি সহায়তা করেছে। তিনি ল্যানসে ফুটবলে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপরে সেন্ট্রাল কর্ডোবাকে রক্ষা করেছিলেন। 2024 সালে, তিনি আল আইনে চলে যান।
ট্রাইকার বোর্ড এখনও বাজারে একজন ডিফেন্ডার চাইছে। মূল বিকল্পটি হলেন কলম্বিয়ান অ্যালেক্সিস পেরেজ, যিনি আল ওয়াসেল ছাড়ার পরে মুক্ত, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও মুক্ত। গত মৌসুমে, 31 বছর বয়সী ডিফেন্ডার দুটি গোল এবং চারটি সহায়তা সহ 41 টি গেম খেলেছে।
