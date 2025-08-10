You are Here
“বা তারা ভানও দেয় না যে তাদের পরিকল্পনা জিম্মিদের জন্য”; তেল আভিভে প্রতিবাদ
তেল আবিব।

হাজার হাজার মানুষ ইস্রায়েলের রাজধানী তেল আবিবের রাস্তায় মনোনিবেশ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছ থেকে দাবিতে, যিনি ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামসের হাতে জিম্মিদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন একটি অভিযানে গাজা শহর দখল করার পরিকল্পনা স্থগিত করেছিলেন।

জিম্মি শ্যারন অ্যালোনি-কুনিওকে মুক্তি দেওয়ার মতো হস্তক্ষেপের দ্বারা এই ঘনত্ব চিহ্নিত করা হয়েছিল, যিনি ইস্রায়েলি মন্ত্রিসভাকে “চিরন্তন যুদ্ধের প্ররোচিতকারী যা সবাইকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে” বলে অভিযোগ করেছিলেন।

“তারা অপহরণের জন্য তারা এটি করছে তা তারা ভানও দেয় না। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা তাদের ত্যাগ করতে ইচ্ছুক,” অ্যালোনি-কুনিও নিন্দা করেছিলেন, যার স্বামী ডেভিড বন্দী রয়েছেন।

ঘনত্বের শুরুর অল্প সময়ের আগে, আইনভ জাঙ্গাউকার, যার পুত্র মাতানকে গাজায় অপহরণ করা হয়েছে, তিনি ইস্রায়েলি জনসংখ্যাকে একটি সাধারণ ধর্মঘট শুরু করার জন্য বলেছিলেন “জিম্মিদের ভাগ্য স্থির করার পরে: জীবিত, নিহত; মৃত, চিরকাল অদৃশ্য হয়ে গেছে।”

হামাস গ্রুপ, যা ৪৯ জন জিম্মি ধরে রেখেছে, যার মধ্যে ২ 27 জন মারা গেছে বলে শুক্রবার বলেছিলেন যে গাজা দখলের ইস্রায়েলি সিদ্ধান্তের অর্থ October অক্টোবর, ২০২৩ সালের হামলার পর থেকে অপহরণ করা জিম্মিদের “ত্যাগ”।

হোস্টা ওমরি লুকের স্ত্রী লিশাই মিরান লাভি, তিনি আরও বলেছিলেন, “এটি কেবল সামরিক সিদ্ধান্ত নয়। এটি আমাদের পছন্দসই লোকদের জন্য মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।”

22 মাস যুদ্ধের পরে, নেতানিয়াহু গাজায় তার আক্রমণাত্মক অবসান ঘটাতে ইস্রায়েল এবং বিদেশে দৃ strong ় চাপের মুখোমুখি হয়েছেন।

“তারা (ইস্রায়েলি মন্ত্রিসভা) ভক্ত। তারা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে,” তেল আভিভের উপকণ্ঠের কাছাকাছি শহরতলির কাছ থেকে ভ্রমণকারী 69৯ বছর বয়সী অবসর গ্রহণকারী রামি দার বলেছেন।

“আমি কোনও বিশেষজ্ঞ বা এর মতো কিছু নই, তবে আমি মনে করি যে দু’বছরের সংগ্রামের পরেও কোনও সাফল্য পাওয়া যায়নি,” ইয়ানা (৪৫) বলেছেন, যিনি তার স্বামী এবং দুই সন্তানের সাথে এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন।

ইস্রায়েলি চ্যানেল 12 উল্লেখ করেছে যে প্লাজা দে লস হারানেসে মনোনিবেশ করা কমপক্ষে 60০ হাজার লোক ছিল।

জিম্মিদের পরিবারের ফোরামগুলির ফোরামটি 100,000 অংশগ্রহণকারী নিবন্ধভুক্ত করেছে। কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভকারীদের সরকারী ব্যক্তিত্ব দেয়নি।

