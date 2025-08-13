You are Here
বিএইচসি বেলুচিস্তানে সেলুলার, ইন্টারনেট শাটডাউন বিরুদ্ধে আবেদন স্বীকার করে
News

বিএইচসি বেলুচিস্তানে সেলুলার, ইন্টারনেট শাটডাউন বিরুদ্ধে আবেদন স্বীকার করে



একজন মোবাইল ব্যবহারকারী 8 ফেব্রুয়ারি, 2024 -এ করাচিতে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে অক্ষম। - জিও.টিভি
একজন মোবাইল ব্যবহারকারী 8 ফেব্রুয়ারি, 2024 -এ করাচিতে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে অক্ষম। – জিও.টিভি

বুধবার বেলুচিস্তান হাইকোর্ট (বিএইচসি) প্রদেশে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট পরিষেবাদি স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি আবেদনের স্বীকার করেছে এবং ১৫ ই আগস্ট এর শুনানি ঠিক করেছে।

কর্তৃপক্ষগুলি bar আগস্ট প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটা সহ বেলুচিস্তানের সর্বাধিক জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করেছিল, সুরক্ষা উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে, যা 31 আগস্ট অবধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই পিটিশনটি বেলুচিস্তানের ভোক্তা নাগরিক সমাজ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল, যুক্তি দিয়ে যে এই বিঘ্নটি অনলাইন শিক্ষাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে, ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপকে বাধা দিয়েছে এবং ভ্রমণকারীদের জন্য যোগাযোগের অসুবিধা সৃষ্টি করেছে।

আদালত শুনানির জন্য আবেদনটি গ্রহণ করার সময়, প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং পাকিস্তান টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষকে (পিটিএ) নোটিশ জারি করে 15 ই আগস্ট তাদের প্রতিনিধিদের তলব করে।

এই শাটডাউন যোগাযোগ, শিক্ষা, ব্যবসায়িক লেনদেন এবং দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করেছে, জনসাধারণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সমালোচনা করে।

এই ব্যাঘাতের ফলে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত, পক্ষাঘাতগ্রস্থ ই-বাণিজ্য অপারেশন এবং আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত ডিজিটাল পরিষেবাগুলি কেটে ফেলেছে।

মিডিয়া কর্মী, সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকরাও যোগাযোগের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করতে অক্ষম।

অনেক বাসিন্দা ফেডারেল বা প্রাদেশিক সরকার বা পিটিএর কাছ থেকে বিশদ ব্যাখ্যার অভাবে হতাশার কথা বলেছেন।

হযরত আলী আখাকজাই, মীর ইয়াসিন মেনগাল সহ কেন্দ্রীয় অঞ্জুমান তাজিরান বেলুচিস্তানের (নিবন্ধিত) সভাপতি আবদুল রহিম কাকার সহ ব্যবসায়ী নেতারা, এবং অন্যরা সতর্ক করেছিলেন যে ব্ল্যাকআউটটি লক্ষ লক্ষ রুপিতে প্রতিদিনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়।

তারা বলেছে যে ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিতে নির্ভরশীল বেসরকারী উদ্যোক্তারা অভূতপূর্ব কষ্টের মুখোমুখি হচ্ছেন।

জামিয়েট উলেমা-ই-ইসলাম-ফজল (জেআইআই-এফ) সিনেটর এবং সিনিয়র আইনজীবী কামরান মুরতাজা ইন্টারনেট শাটডাউন নিয়ে বিতর্কের জন্য সিনেটে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন, এটিকে জরুরি জনসাধারণের গুরুত্বের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts