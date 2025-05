বিকল্পগুলি মোড়ক করবেন না: আরও ভাল উপায় আছে

error ( E0277 ) : the ` ? ` operator can only be used on ` Result `s , not ` Option `s , in a function that returns ` Result `

- -> src / lib . rs : 10 : 26

|

9 | fn get_user_name ( ) -> Result < String > {

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - this function returns a ` Result `

10 | let user = get_user ( ) ? ;

| ^ use `.ok_or ( ... ) ?` to provide an error compatible with `std::result::Result< String , Box<dyn std::error::Error>>`

|

= help : the trait ` FromResidual < Option < Infallible > > ` is not implemented for ` std :: result :: Result < String , Box < dyn std :: error :: Error > > `

= help : the following other types implement trait ` FromResidual < R > ` :

< std :: result :: Result < T, F > as FromResidual < Yeet < E > > >