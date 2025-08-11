বিকাশের জন্য নতুন শর্ত সহ বাম মার্জিন | মতামত

সরকার তাগাসের উভয় ব্যাংকে শহরগুলির জন্য একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আসলে, যদিও তারা কাছাকাছি, প্রতিটি ব্যবধানের শহরগুলির মধ্যে খুব বেশি মিল নেই।
বাম তীর শহরগুলি লিসবনের একটি সুন্দর দৃশ্য ভাগ করে, এটি সত্য। এছাড়াও কয়েক হাজার বাম মার্জিন বাসিন্দা রয়েছেন যারা লিসবনে চাকরি করার পরিস্থিতি ভাগ করে নেন। যার মধ্যে তাদের একটি দৈনিক এবং বেদনাদায়ক পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন, সবচেয়ে খারাপ সময়ে, সবচেয়ে বেশি আন্দোলনের। সরকার ট্যাগাস অতিক্রম করতে নতুন অবকাঠামোতে বড় বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। কি শেষ? এই অমানবিক মডেলকে উচ্চারণ করতে, এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে, যাতে আরও বেশি শ্রমিকরা রাজধানীর তুলনায় সস্তা, তবে তাদের কর্মক্ষেত্রগুলি থেকে আরও বেশি করে, উভয় মার্জিনকে স্পেকুলেটরদের সুবিধার জন্য? এই বিশাল পরিমাণের সাথে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রমের সাথে, প্রথমে আবাসন জমি সম্পর্কে আরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি?!
অবশ্যই এই সেতুটি তার শিল্পগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে পারে না। কারণ লিসবনে আর শিল্প নেই, যা দক্ষিণ তীরে থাকা ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে, যেখানে সমস্ত কিছু সত্ত্বেও। এবং শীঘ্রই, স্পেন সীমান্তে সাইনসের নতুন রেলওয়ে সংযোগ পরিচালনায় প্রবেশের সাথে সাথে উত্তর অ্যালেন্তেজো পেরিয়ে দক্ষিণ তীর এবং সেতবাল বন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপনের সাথে, দক্ষিণ তীরের এই পুরো অঞ্চলটি তার শিল্প বিকাশ পুনরায় চালু করতে খুব উন্নত হবে। এবং অন্যান্য শিল্পগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়াগুলি, যা তাদের প্রয়োজন হবে, একটি নতুন সেতু নির্মাণের উপর নির্ভর করে না, কারণ এই শিল্পগুলি, দক্ষিণে, সাইনস, বা দেশের কেন্দ্র এবং উত্তরে, যা ইতিমধ্যে ভেন্ডাস নোভাসের লাইনটি অ্যাক্সেস করে, যা সাভির একটি সেতুর মার্জিনে পরিবর্তিত হয়।
এমনকি পণ্যগুলি রফতানি করতে বা তাদের পর্যটকদের আমদানি করতে, এটি ইতিমধ্যে একটি বৃহত, ব্যাপকভাবে আন্ডারউজড বিমানবন্দর তৈরি করেছে, যার জন্য হাইওয়েটি বেজা এবং একটি ছোট রেল সংযোগ শেষ করতে হবে, যা দক্ষিণ লাইনের সাথে সংযুক্ত হয়ে উত্তর এবং আলগারভে প্রবাহিত হয়। ব্যারিরো ব্রিজটি প্রতিস্থাপন করা, সাবওয়েটি অ্যালকোচেটে প্রসারিত করা এবং প্রাগাল স্টেশনে নতুন লাইন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করাও প্রয়োজনীয়। আলমদা পর্তুগালের প্রথম উচ্চ -স্পিড লাইনের শুরুতে মাদ্রিদের পথে যেতে পারে। যোগ্য চাকরির সাথে উত্পাদনশীল বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার জন্য প্রযুক্তিগত পার্কগুলিতে বিনিয়োগ করাও প্রয়োজনীয়, যা অঞ্চলটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
এমনকি বর্তমানে লিসবনে কেন্দ্রীভূত উন্নত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবাগুলির বিকাশের জন্য, ট্যাগাসের বাইরে এই পুরো অঞ্চলটি তার উপকূল, সাইনস এবং সিসিমব্রা -তে ফাইবার অপটিক আন্তঃমহাদেশীয় কেবলগুলির প্রশংসা করে উপকৃত হবে।
এমনকি গণনা কেন্দ্রগুলিও এই অঞ্চলে আকৃষ্ট হচ্ছে, সমুদ্রের জলের অ্যাক্সেসের মাধ্যমে এই অঞ্চল, সৌর শক্তি এবং কম্পিউটারের শীতল অবস্থার প্রচুর পরিমাণে। দক্ষিণ অঞ্চল উন্নত পরিষেবাগুলির এই নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার জন্য এই সুযোগটি থেকে শুরু করতে সক্ষম হবে, কারণ, এটি 25 এপ্রিলের পরে দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন পলিটেকনিক্সের পরেও তৈরি করেছে, যেখানে অনেক যুবক যথাযথ শিক্ষা নিয়ে আসে। তাদের ডান তীরে কোনও চাকরি সন্ধান করার আগে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীভূত ছিল। পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে।