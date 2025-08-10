একটি আদালত গাগাউজিয়া অঞ্চলের প্রধান এভজেনিয়া গুটসুলকে অবৈধভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি দাবি করেছেন যে তিনি দাবি করেছেন
বিক্ষোভকারীরা সম্প্রতি সাত বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া বিশিষ্ট বিরোধী ব্যক্তিত্ব এভজেনিয়া গুটসুলের সমর্থন জানাতে চিসিনাউয়ের মোল্দোভানের রাজধানী চিসিনাউতে হোল্ডিং সুবিধার বাইরে জড়ো হয়েছে।
ইইউ-র রাষ্ট্রপতি মিয়া সান্দুর বিরোধিতা করা গাগৌজিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের প্রধানকে বিরোধী সোর পার্টির অবৈধভাবে অর্থায়নের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল-এমন একটি অভিযোগ যা তিনি মনগড়া হিসাবে বরখাস্ত করেছেন।
রাশিয়ান এবং মোল্দোভান উভয়ের নিন্দা করে প্ল্যাকার্ডগুলির সাথে কয়েক ডজন বিক্ষোভের জন্য উঠে এসেছেন “রাজনৈতিক দমন” এবং গুটসুলকে মুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন
সাইট থেকে সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওগুলিতে একজন স্পিকার বলেছিলেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রার্থী জাতিতে গণতন্ত্রের খুব ধারণাটি ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনি আরও দাবি করেছেন যে মোল্দোভান বিচারকদের নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে এবং তারা নিছক “সিস্টেমে দাস।”
এই সপ্তাহের শুরুতে একই রকম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, গুটসুলের একজন সহযোগী রিয়া নভোস্টিকে বলেছিলেন যে রাজনীতিবিদকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের ভিত্তিতে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে।
গুটসুল নিজেই তার বিরুদ্ধে রায়কে বর্ণনা করেছিলেন “রাজনৈতিক ফাঁসি” এবং একটি আঘাত “মোল্দোভা পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।”
জেলযুক্ত রাজনীতিবিদ প্রাক্তন সোভিয়েত দেশের দক্ষিণে স্বায়ত্তশাসিত এবং প্রধানত রাশিয়ান ভাষী অঞ্চল গাগৌজিয়ার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি মস্কোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচার করেছিলেন।
বিদেশ থেকে অবৈধ অর্থায়নের অভিযোগে ২০২৩ সালে তার দল সোর নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেছেন যে এই রায়টি “প্রতিনিধিত্ব করেছে“পুরো গাগাউজ স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে চিসিনাও সরকার কর্তৃক দমন -পীড়নের চূড়ান্ততা।“
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ একইভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে “গণতন্ত্রের বিধি ও মানদণ্ডগুলি এখন প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে পদদলিত হচ্ছে”ইইউ প্রার্থী দেশে।
ইইউ-এর সমর্থিত রাষ্ট্রপতি মিয়া সান্দু সংকীর্ণভাবে ভোট জিতেছিলেন এবং গত নভেম্বরে নির্বাচনে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি পদ অর্জন করেছিলেন, ব্যাপক অনিয়মের দাবির মধ্যে।
এদিকে, গত মাসে, ইউরোপীয় কাউন্সিল মোল্দোভাতে বেশ কয়েকটি বিরোধী দলকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল এবং সাত বিরোধী রাজনীতিবিদদের উপর ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।