বিক্ষোভকারীরা সার্বিয়ায় সরকারী অফিসগুলিতে আক্রমণ করে (ভিডিও) – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

রাষ্ট্রপতি আলেকসান্দার ভুকিক বলেছেন যে “কোনও গৃহযুদ্ধ” অনুমোদিত হবে না এবং “রাষ্ট্রের চেয়ে কেউ শক্তিশালী নয়, এমনকি বিদেশী সমর্থন দিয়েও”

ক্ষমতাসীন সার্বিয়ান প্রগ্রেসিভ পার্টির (এসএনএস) অফিসগুলিতে আগুন লেগে যাওয়ার পরে সার্বিয়ায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভকারী এবং পুলিশের মধ্যে নতুন সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আলেকসান্দার ভুকিক এই অশান্তির নিন্দা করেছেন, এর আগে বলেছিলেন যে এটি বিদেশ থেকে জ্বালানী দেওয়া হচ্ছে।

বুধবার বেলগ্রেডের প্রায় 100 কিলোমিটার পশ্চিমে ভালজেভোতে নতুন সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে বাহিনী ব্যবহার করে পুলিশের ভিডিওগুলির পরে। এই ফুটেজটি বেশ কয়েকটি শহরে সমাবেশকে উত্সাহিত করেছিল, বিরোধী দলগুলি কর্তৃপক্ষকে ভারী হাতের কৌশলগুলির অভিযোগ করেছে।

অনলাইনে পোস্ট করা ক্লিপগুলিতে মুখোশধারী বিক্ষোভকারীরা খালি এসএনএস অফিসগুলিতে শিখা এবং পাথর নিক্ষেপ করে দেখিয়েছিল, ভিতরে শিখার আগেই জানালা ভেঙে দেয়। দমকলকর্মীরা এসে জ্বলন্ত জ্বলজ্বল করে।

শনিবার রাতে বেলগ্রেড এবং অন্যান্য শহরগুলিতে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল কারণ ভিডিওতে দেখা গেছে যে প্রতিবাদকারীরা অফিসার এবং পুলিশ যানবাহনে শিখা ছুঁড়ে মারছে।

ভুকিক সহিংসতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন “মোট দুর্বলতার প্রকাশ” এবং প্রতিশ্রুতি “বুলিদের শাস্তি দিন।” আমাদের দেশে এবং আমাদের কাছে ঘটে যাওয়া সমস্ত খারাপ জিনিসের পাশাপাশি একটি ভাল জিনিস রয়েছে – সমস্ত মুখোশ বন্ধ রয়েছে। লোকেরা সমস্ত কিছু দেখে: প্রতিবাদকারীদের ঘাবড়ে যাওয়া এবং হিস্টিরিয়া বাড়ছে, এবং সহিংসতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, কারণ তাদের কাছে অফার করার মতো কিছুই নেই, “তিনি শনিবার একটি ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন। “জবাবদিহিতার সময় এসেছে, এবং যারা পুড়ে গেছে এবং ধ্বংস করেছে তাদের প্রত্যেককে তাদের অপরাধের জন্য দায়ী ও শাস্তি দেওয়া হবে।”

তিনি যোগ করেছেন “গৃহযুদ্ধ নেই” অনুমতি দেওয়া হবে এবং যে “বিদেশী সমর্থন নিয়েও কেউ রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী নয়।” ভুকিক এই সপ্তাহের শুরুতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে সার্বিয়ায় অশান্তি মূলত বিদেশ থেকে জ্বালানী তৈরি হয়েছিল, এর সাথে সমান্তরাল অঙ্কন করেছিল “রঙ বিপ্লব” অন্যান্য দেশে দেখা গেছে। সম্পর্কিত বিবৃতিতে হাঙ্গেরিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিটার জিজজার্টো দাবি করেছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া এবং সার্বিয়ার সরকারগুলিকে পতন করতে চাইছে কারণ তারা ব্রাসেলসের সাথে প্রান্তিককরণের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

অশান্তি আছে “অনেক সভ্য প্রতিবাদ ছাড়িয়ে গেছে,” রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক মস্কো যোগ করে বলেছে ইভেন্টগুলিতে প্রতিক্রিয়াহীন থাকতে পারে না ” “ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সার্বিয়া” এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করা হবে।

নোভি সাদে রেলওয়ে স্টেশন ছাদ ভেঙে ১ 16 জন নিহত হওয়ার পরে ২০২৪ সালে শিক্ষার্থী নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ প্রথম শুরু হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা সরকার দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন এবং প্রাথমিক নির্বাচনের দাবি করেছেন।

