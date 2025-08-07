You are Here
বিখ্যাত জাপানি রামেন রেস্তোঁরাটির পূর্বরূপ “らぁ座や游戏” উপলভ্য! ট্যাবেলগ টোকিও শীর্ষ 3 অবশ্যই স্বাক্ষর-স্বাক্ষর সয়া সস রামেন লিমিটেড প্রতি দৈনিক 60 বাটি লিমিটেড

বিখ্যাত জাপানি রামেন রেস্তোঁরা “রামেনিয়া শিমা” হংকংয়ে চালু হবে! টোকিওর শিনজুকু জেলার জনপ্রিয় রামেন রেস্তোঁরা “らぁにややめ永やや永” এর উদ্বোধনের পর থেকে ডিনাররা ব্যাপকভাবে প্রশংসা করেছেন। এটি স্বাক্ষর সয়া সস রামেন এবং নোনতা রামেন পরিবেশন করে। জাপানি ফুড রিভিউ ওয়েবসাইট ট্যাবেলগ (金べ㭰) এ এর রেটিংগুলি 3.99 হিসাবে বেশি এবং টোকিও রামেন র‌্যাঙ্কিংয়ে বহুবার প্রথম স্থান পেয়েছে। এটি এখনও আজ অবধি শীর্ষ তিনটি অবস্থান বজায় রাখে, যা বেশ চিত্তাকর্ষক। সম্প্রতি, স্টোর ঘোষণা করেছে যে এটি হংকংয়ে একটি দোকান খুলবে। সমস্ত রামেন ভক্তদের মনোযোগ দেওয়া উচিত!

টোকিওর বিখ্যাত রামেন রেস্তোঁরা “রামেনিয়া শিমা” উত্সর্গের বন্দরে এসে পৌঁছেছে! ট্যাবেলগ জাপান এক্সক্লুসিভ নাম 3

বিখ্যাত জাপানি রামেন রেস্তোঁরা “らぁ庄档” গতকাল (প্রাক্তন টুইটার) এ ঘোষণা করেছে যে রেস্তোঁরাটি 12 থেকে 15 ই আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে কারণ হংকংয়ে একটি দোকান খোলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন, যার অর্থ এই বিখ্যাত রামেন রেস্তোঁরা হংকংয়ে নিষ্পত্তি হবে! যদিও এই কর্মকর্তা এখনও ঘোষণা করেননি যে এটি একটি পপ-আপ স্টোর বা দীর্ঘমেয়াদী স্টোর, তবে আমি বিশ্বাস করি যে অনেক রামেন উত্সাহীদের এটির অপেক্ষায় থাকা যথেষ্ট!

“らぁ台湾” 2020 সালের জুনে খোলা হয়েছিল এবং জাপানে “ট্রাই রামেন অ্যাওয়ার্ড” নিউকামার অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। এটি জাপানি খাদ্য পর্যালোচনা ওয়েবসাইট ট্যাবেলগে 3.99 হিসাবে বেশি স্কোর করেছে। এটি বর্তমানে টোকিও রামেন র‌্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় এবং দেশে চতুর্থ স্থানে রয়েছে, যা দেখায় যে এটি ডিনারদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়।

অবশ্যই স্বাক্ষর-স্বাক্ষর সয়া সস রামেন, 60 টি বাটি প্রতিদিন পরিবেশন করা হয় এবং সেগুলি বিক্রি হয়

রামেন স্যুপ বেস “らぁ床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床 Ram রামেনের উপাদানগুলিও চিন্তাশীল। বিশেষ সয়া সস রামেনকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা, এতে চর সিউ তৈরির চারটি বিভিন্ন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রোস্ট শুয়োরের কাঁধ, শুয়োরের মাংসের পেট এবং মুরগির স্তন এবং কালো ট্রাফলের সাথে মুরগির স্তন রয়েছে, যা দুটি টেনড এবং টাস্কযুক্ত, এবং এর সাথে জোনের সাথে রয়েছে, ডিনারদের স্বাদ এবং দৃষ্টি সন্তুষ্ট করুন।

বর্তমানে, জাপানি স্টোর কেবল অনলাইন সংরক্ষণ গ্রহণ করে। উদ্বোধনের সময়গুলি খাওয়ার আগের দিন সকাল 8:00 টা। প্রতিদিন প্রায় 60 বাটি রামেন পরিবেশন করা হয় এবং সেগুলি বিক্রি হয়ে যাবে। হংকং স্টোরের বিধিগুলি আরও আধিকারিক দ্বারা ঘোষণা করতে হবে।

