বিখ্যাত দম্পতি প্রভাবশালী দুর্ঘটনায় মারা যান; মা ব্যথার সাথে উচ্চারণ করেন

বিদেশে ট্র্যাজেডি! বিখ্যাত দম্পতি প্রভাবশালী দুর্ঘটনায় মারা যান; মা তাদের মৃত্যুর পরে ব্যথা দিয়ে উচ্চারণ করেন; পরীক্ষা করুন
আমি ইন্টারনেট জগতে লড়াই! ডিজিটাল প্রভাবশালী দম্পতি স্টেসি ট্যুরআউট ই ম্যাথু পিটার ইয়োমান কিছু দিন আগে তিনি মারা গেছেন, যারা সর্বদা ওয়েবে তাদের উপরে এসেছিলেন তাদের অনুগামীদের হতবাক করে।
দু’জন গত সপ্তাহে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার জন্য মারাত্মক শিকার ছিলেন, যারা ডিজিটাল মহাবিশ্বে কাজ করেছেন এমন শিল্পীদের জীবন নিয়েছিলেন।
তাদের কি হয়েছে?
এই যাত্রাটি কানাডায় অবস্থিত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাস্তায় ঘটেছিল। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ক্যাসলো অনুসন্ধান এবং উদ্ধার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, তাদের মধ্যে একটিকে ঘটনাস্থলে প্রাণহীন পাওয়া গেছে। অন্যটিকে হেলিকপ্টার হয়ে কাছের একটি হাসপাতালে জীবিত উল্লেখ করা হয়েছিল, তবে আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারেননি এবং এর পরেই মারা যান।
এই জুটিটি ইউটিউবের টয়োটা ওয়ার্ল্ড রানারদের পারফরম্যান্সের জন্য পরিচিত ছিল। প্রোফাইলটিতে 200,000 এরও বেশি গ্রাহক ছিল এবং বিশ্বব্যাপী দম্পতির ভ্রমণ এবং অ্যাডভেঞ্চার ভিডিওগুলির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে আপডেট করা হয়েছিল।
তার মা কি বললেন?
কলিন ট্যুরআউটস্টেসির মা ইন্টারনেটে তার মেয়ে এবং তার পুত্র -ইন -লের ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। “আমরা দু’জনকেই হারিয়েছি, যারা ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সুন্দর পর্বতমালায় of ই আগস্ট, ২০২৫ সালে একটি অফ-রোড দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছিলেন, যা তারা এতটা পছন্দ করেছিল। দয়া করে আমাদের তাদের চিন্তাভাবনা ও প্রার্থনায় রাখুন কারণ আমরা অবিশ্বাস্য প্রেমের গল্পের এই ধ্বংসাত্মক উপসংহারের সাথে মোকাবিলা করি। তারা সবসময় জানতাম যে তারা সবসময়ই তারা হবে,” তিনি তাকে পোস্ট করেছেন।
অপরাধী কে ছিল?
স্থানীয় প্রেসের মতে, ডিজিটাল প্রভাবশালীদের দু’জনের সাথে ট্র্যাজেডির কারণ কী তা এখনও জানা যায়নি। সন্দেহ আছে যে ড্রাইভার প্রশ্নে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। আপাতত, পুলিশ এই মামলার তদন্তগুলি অনুসরণ করবে যা বিখ্যাত ওয়েবের ভক্তদের হতবাক করেছে।
