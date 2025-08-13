You are Here
বিখ্যাত হাউস: এগুলি দখলকারীদের বেতন
News

বিখ্যাত হাউস: এগুলি দখলকারীদের বেতন


নতুন রিয়েলিটি শো মরসুম “দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো” বিনোদন শিল্পের বিভিন্ন প্রতিভা একত্রিত করেছে এবং তিনটি নাম দাঁড়িয়ে আছে তারা হলেন অভিনেত্রী এবং গায়ক নিনেল কনডে, আলেকসিস আইলা এবং ফেসুন্ডো।

টোলুকায় জন্মগ্রহণকারী, নিনেল হেরেরা কনডে, তিনি হলেন যিনি পুরো শো জুড়ে বেশি উপার্জন করেন এবং তার বেতন প্রতি সপ্তাহে 500 হাজার পেসো। যদি এটি নির্মূল হয়ে যায় তবে শোয়ের গালাসে এর বেতনটি 250 হাজার পেসোতে নেমে আসবে। এখনও অবধি, এটি 1 মিলিয়ন 500 হাজার পেসো সাশ্রয় করেছে।

এর অংশের জন্য, অ্যালেক্সিস আইলা তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি একটি অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার জন্য “দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো” তে প্রবেশ করেছিলেন, যা তাকে তার বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য করেছিল এবং তাকে বাস্তবের আগে একটি কঠিন আর্থিক পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়। তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি সপ্তাহে 400 হাজার পেসো জিতবেন এবং যদি তাকে নির্মূল করা হয় তবে তার বেতন গালাসে 200,000 হবে।

ড্রাইভার ফ্যাকুন্ডো তিনি প্রকাশ করে অবাক হয়েছিলেন যে তিনি রিয়েলিটি শোতে প্রবেশের আসল কারণটি কেবল অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা ছিল।

বিষয়বস্তু তৈরির মিশনে, ফ্যাকুন্ডো তার দুর্বলতার সময়ে ছিলেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি রেডিওতে তার শেষ কাজটি হারিয়েছেন, তাই তিনি একটি জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পক্ষে পেরিয়েছিলেন। শোতে তিনি প্রতি সপ্তাহে 400 হাজার পেসো জিতেন।

থিম

খুব পড়ুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts