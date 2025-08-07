বিগ ব্যাঙ্কের সাথে অসিদের জন্য খারাপ খবর এখন বন্ধকী হার হাইকিং

- এএনজেড হাইকস ভেরিয়েবল বন্ধকী হার
এএনজেড ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক থেকে আরও বেশি হার হ্রাসের প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও – ভেরিয়েবল বন্ধকের হার হাইকিং করে হোম orrow ণগ্রহীতাদের অবাক করেছে।
বিগ ফোর ব্যাংক উভয়ই মালিক-দখলদার এবং বিনিয়োগকারীদের loan ণের হারকে 16 টি বেস পয়েন্ট দ্বারা বাড়িয়ে এই প্রবণতাটি বক করেছে।
এটি দেখতে পাবে যে মালিক-দখলদার হার বেড়েছে 5.75 শতাংশে হওয়ায় বিনিয়োগের loan ণের হার বেড়েছে .0.০৫ শতাংশে।
12 ই আগস্টে আরও একটি হারের কমানোর সর্বজনীন প্রত্যাশা সত্ত্বেও এই পদক্ষেপটি করা হয়েছিল, তারপরে ক্রিসমাসের মাধ্যমে আরও দুটি কাট।
এএনজেড তার $ 2,000 ক্যাশব্যাক অফারও বন্ধ করে দিচ্ছে।
ক্যানস্টার ডেটা ইনসাইটস ম্যানেজার স্যালি টিন্ডাল বলেছেন যে এএনজেডের কাউন্টার হাইক দেখিয়েছে যে নতুন গ্রাহকদের উপর জয়ের চেয়ে মার্জিন এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
তিনি বলেন, ‘এএনজেডের সর্বনিম্ন পরিবর্তনশীল হারে বাড়ানো একটি অনুস্মারক যা কিছু ব্যাংক এখনও মার্জিন রক্ষা করতে চাইছে,’ তিনি বলেছিলেন।
‘এটি একটি বোর্ড সভা থেকে কয়েক দিন দূরে একটি অস্বাভাবিক পদক্ষেপ যা একটি কাট সরবরাহ করতে পারে, তবে এটি দেখায় যে কিছু ব্যাংক কীভাবে জোয়ার অনুসরণ করে না। আসুন কেবল আশা করি এটি সংক্রামক নয়। ‘
এএনজেড ভাড়াটি অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি – আরবিএর পছন্দের পরিমাপ – এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে আসে জুন প্রান্তিকে ২.7 শতাংশ, বা রিজার্ভ ব্যাংকের দুই থেকে তিন শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার মিড-পয়েন্টের কাছাকাছি একটি স্তর।
আরবিএর ডেপুটি গভর্নর অ্যান্ড্রু হাউজার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এটি 12 আগস্টের সম্ভাবনা আরও কমিয়ে দেবে।
‘গতকাল ডেটা খুব স্বাগত ছিল,’ তিনি বলেছিলেন।
‘আমরা আরও প্রমাণের সন্ধান করছিলাম যে মুদ্রাস্ফীতি স্থায়িত্বমূলকভাবে মিড-পয়েন্টে ফিরে চলেছে, এবং গতকাল আমাদের সেই জিগসের আরও একটি অংশ ছিল।’
শিরোনাম বা ভোক্তা মূল্য সূচক মূল্যস্ফীতি আবার কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.১ শতাংশ, যা ২০২১ সালের মার্চ থেকে সর্বনিম্ন।
উভয় সংখ্যা পরের সপ্তাহে হার কমানোর সম্ভাবনা দৃ firm ় করেছে, এটি দেখতে পাবে যে নগদ হারটি 2023 সালের পর প্রথমবারের মতো প্রথমবারের জন্য 3.6 শতাংশে ফিরে আসবে এবং মাসিক ay ণ পরিশোধকে গড়ে 60 660,000 বন্ধকের উপর $ 100 দ্বারা কেটে ফেলবে।
ফিউচারের বাজারটি অবশ্য পরের সপ্তাহে কেবল কম মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও 51 শতাংশ সুযোগ হিসাবে একটি কাটকে বিবেচনা করে।
জুলাইয়ে আরবিএর নগদ হার হোল্ডে ৩.৮৮ শতাংশে রেখে যাওয়ার পরে আর্থিক বাজারগুলি এখন আরও সতর্ক রয়েছে, প্রতিটি বড় ব্যাংকে এই কাটনের পূর্বাভাস দেওয়ার পরেও অর্থনীতিবিদরা।
