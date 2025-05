বিগ ব্রাদার সিজন 27 বছরের মধ্যে সেরা কিস্তি হতে পারে

বড় ভাই ফিরে এসেছেন! এবং এটি এখনও সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মরসুম হতে পারে।

আমরা পরের মরসুম সম্পর্কে খবরের জন্য অনেক মাস অপেক্ষা করেছি এবং প্রথম বিবরণ শেষ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।

ইদানীং (এই বছর 10 জুলাই) এর চেয়ে আগে কেবল বিগ ব্রাদার সিজন 27 এর আগে থেকেই শুরু নয়, তবে আমরা এই গ্রীষ্মে বোনাস এপিসোডও পাচ্ছি।

বিগ ব্রাদার ভক্তরা এই গ্রীষ্মে একটি ট্রিট করার জন্য রয়েছেন

আপনার মতো ডাই-হার্ড বড় ভাই ভক্তরা এই গ্রীষ্মে সিবিএসের সামগ্রী দ্বারা সত্যই ডুবে যেতে চলেছে।

এবং এটি একটি দুর্দান্ত জিনিস।

রবিবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার প্রতি সপ্তাহে নতুন এপিসোডগুলি সম্প্রচারের সাথে পরিচিত ফর্ম্যাটটি কিছু অংশে ফিরে আসে।

তবে এখানে এটি সত্যিই মজাদার হয়ে যায়।

সিবিএস বুধবার রাতে 90 মিনিটের এপিসোডগুলিতে আমাদের আশীর্বাদ করবে, যা বাস্তবতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য সঠিক দিকের এক বিশাল পদক্ষেপ। দীর্ঘ পর্বগুলি বেঁচে থাকার জন্য ভাল কাজ করেছে।

Wednesday episodes frequently feel rushed, with so much ground to cover in a typical one-hour installment.

আমরা সাপ্তাহিক ভেটো প্রতিযোগিতার সীসা-আপ সহ খেলার এক সপ্তাহের মধ্যে যা কিছু দেখতে পাব।

সাধারণত, শোটি বুধবার এপিসোডগুলিতে ভেটো প্রতিযোগিতা থেকে ভেটো সভায় খেলোয়াড়দের ছুটে যায়, তবে রিয়েল-টাইমে দুটি ইভেন্টের মধ্যে প্রায় 48 ঘন্টা থাকে।

আরও বড় ভাই মরসুম 27 শুক্রবার রাতে আসে

সিবিএসও ঘোষণা করেছে যে এটি প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার রাতের বড় ভাই পর্বের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে।

এই শুক্রবার রাতের কিস্তিগুলি আমাদের পছন্দের কয়েকটি গৃহজদের অতীত থেকে ফিরিয়ে আনবে কারণ তারা কীভাবে মরসুমটি অগ্রসর হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করে।

এই শুক্রবার এপিসোডগুলিতে, আমরা অনেক আকর্ষণীয় মুখগুলি দেখতে পাব এবং সেগুলি বোনাস ফুটেজও অন্তর্ভুক্ত করবে যা আমরা পূর্ববর্তী পর্বগুলিতে দেখিনি।

এই বোনাস ফুটেজের অর্থ আমাদের প্রতি রাতে লাইভ ফিডগুলিতে পিন করতে হবে না এবং সিবিএস দর্শকরা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি কভারেজ দেখতে পাবে।

আমি মনে করি ভক্তদের এমন ফুটেজ দেখার সুযোগ দেওয়ার প্রযোজকদের পছন্দ যা কেবলমাত্র বিগ ব্রাদার লাইভ ফিডের সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে উপলব্ধ ছিল।

এটি সমস্ত সুসংবাদ, এবং প্রযোজকরা এই গ্রীষ্মে কীভাবে জিনিসগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া শুরু করেন তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারি না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বিগ ব্রাদার সিজন 27 কাস্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তাই আমাদের ততক্ষণ অপেক্ষা করতে অনেক সপ্তাহ আছে।

যদি তারা পূর্ববর্তী গ্রীষ্মগুলি থেকে প্লেবুকটি অনুসরণ করে তবে আমরা জুলাইয়ের প্রথম দিকে বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ কে খেলবেন তা আমরা শিখতে পারি না।

অধিকন্তু, আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলির তুলনায় গ্রীষ্মের মাসগুলিতে অনেক বেশি বড় ভাই পাব, যা পতনের প্রোগ্রামিংয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

মরসুমগুলি শরত্কালে খুব দীর্ঘ টেনে নিয়ে যায়, তাই জুলাইয়ে আরও প্রাইমটাইম কভারেজ থাকা একটি দুর্দান্ত পরিবর্তন।

বড় ভাই: শুক্রবার রাতে আনলক করা

25 জুলাই বিগ ব্রাদারের প্রথম পর্বটি চিহ্নিত করেছে: শুক্রবার রাতে আনলক করা।

সিবিএস বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে প্রাক্তন বিগ ব্রাদার অল স্টাররা মরসুমটি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতি সপ্তাহে পরিদর্শন করবেন।

বাড়ির অগ্রগতি নিয়ে বিতর্ক করার জন্য প্রতিবার তিনটি নতুন পরিচিত মুখ প্রদর্শিত হবে।

বিগ ব্রাদার: আনলকড এপিসোডগুলিতে ঘর থেকে অদেখা সম্প্রচার ফুটেজ, একচেটিয়া সাক্ষাত্কার, বিস্মিত অতিথির উপস্থিতি এবং পর্দার পিছনে নতুন নতুন অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কে গোলটেবলের জন্য ফিরে আসে তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারি না, তবে আশা করি, প্রযোজকরা সাম্প্রতিক আলামদের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না।

সবাই প্রস্তুত হোন, কারণ আমরা বছরের পর বছরগুলিতে আমরা দেখেছি সেরা বড় ভাই মরসুমের কুসংস্কারে থাকতে পারি।

