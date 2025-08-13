You are Here
বিগ ব্রাদার স্পয়লারস: জোটগুলি উচ্ছেদের ভোটের মতো প্রবণতা হিসাবে জড়িত – লক্ষ্য কে?
বিগ ব্রাদার স্পয়লারস: জোটগুলি উচ্ছেদের ভোটের মতো প্রবণতা হিসাবে জড়িত – লক্ষ্য কে?

মরগান এবং মিকি একটি পোদে দুটি মটর হিসাবে বিগ ব্রাদার সিজন 27 শুরু করেছিলেন।

এখন? এত কিছু না।

মিকি পুরো মৌসুমে মরগানকে বিশ্বাস করেছে, তবে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তার মিত্র এমন পদক্ষেপগুলি তৈরি করছে যা তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

এই উত্তেজনা এই সপ্তাহে বিগ ব্রাদার লাইভ ফিডগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে, মিকি প্রকাশ্যে মরগানের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

স্টিকিং পয়েন্ট? জাচ এবং ভিন্স উভয়ের সাথে মরগানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক – দুই খেলোয়াড় মিকি ভয় পেয়েছিল মরগান তার উপর রক্ষা করবে।

মরগান খুব শক্ত খেলা খেলছে

ফিডগুলিতে মরগান এবং জাচের বন্ধন মিস করা শক্ত ছিল, এবং এটি কেবল তখনই আরও গভীর হয়েছিল যখন জাচ তাকে বলেছিল যে সে তার শক্তি দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারত তবে চিন্তিত আভা তার পরিবর্তে তাকে মনোনীত করবে।

শুক্রবার তাকে উচ্ছেদের ঝুঁকিতে ফেলেছিল, জাচ যখন সপ্তাহের 5 ভেটো সভায় সেই শক্তিটি ব্যবহার না করে তখন ভক্তরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

যদিও জাচ একজন শক্ত কৌশলবিদ, বিগ ব্রাদারের ব্লকবাস্টার প্রতিযোগিতাগুলি বেশিরভাগ ক্র্যাপশুট, যার অর্থ জ্যাচ, কেয়ানু, বা ভিন্স ঠিক সহজেই নিজেকে ব্লক থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য খুব সহজেই হতে পারে।

জাচ সম্ভবত শক্তি ব্যবহার না করে তার খেলাটি উড়িয়ে দিয়েছে? এটা নিশ্চিত যে সেভাবে মনে হচ্ছে।

তবে মরগান যদি তার ইচ্ছা পান তবে জাচ ভিনসের পাশাপাশি খেলায় থাকবেন।

মরগান জ্যাচ এবং ভিন্স উভয়কেই রক্ষা করতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে – এবং মিকি লক্ষ্য করেছে।

মঙ্গলবার রাতে, এই ভোটের বিপরীত দিকে অবতরণের আসল সম্ভাবনার মুখোমুখি হওয়ায় তারা অনুমিত মিত্রদের মধ্যে একটি পিছনে এবং সামনের দিকে উত্তেজনা ফুটে উঠল।

মিকির স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তিনি কেবল একজন মনোনীত প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেবেন যিনি তার খেলাকে উপকৃত করবেন এবং বাড়ির চারপাশের শব্দটি হ’ল জ্যাচ বা ভিন্স কেয়ানের বিপক্ষে উঠলে বাড়িতে চলে যাবে।

বিগ ব্রাদার সিজন 27 থেকে উচ্ছেদ হওয়া পঞ্চম ব্যক্তি কে হবেন?

বাড়িটি বিভক্ত: রাইলি এবং ক্যাট ভিন্সকে বাঁচাতে কঠোর চাপ দিচ্ছেন, অন্যদিকে রাহেল কেয়ানুকে রাখার জন্য তদবির করছেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিক পড়েছেন।

রাহেল বুঝতে পেরেছেন যে কেয়ানু তার খেলার জন্য আরও বেশি অর্থবোধ করে কারণ বাড়ির বাকি অংশগুলির সাথে তার কম সংযোগ রয়েছে।

এটি হাস্যকর যে তারা যুক্তিগুলিতে একে অপরকে আউট করার চেষ্টা করছে এবং এখন একসাথে কাজ করার কাছাকাছি।

খেলায় অনেকগুলি ভেরিয়েবল সহ, ভোটটি বৃহস্পতিবার রাত অবধি পেরেক-বিটার হতে পারে।

এবং ফলআউটটি পরের সপ্তাহে বহন করতে পারে।

মরগান ইতিমধ্যে লোকদের বলেছিল যে তিনি যদি এইচওএইচ জিতেন তবে তিনি রাহেল, অ্যাশলে এবং আভা মনোনীত করছেন।

তিনি তার জোটগুলি কতটা দৃ ly ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তা প্রদত্ত, জ্যাচ বা ভিন্স সম্ভবত মামলা অনুসরণ করবে – যার অর্থ এই মহিলাগুলির মধ্যে একজন যদি তারা পরবর্তী এইচওএইচ ছিনিয়ে না দিলে কাটা ব্লকে থাকতে পারে।

টিভি ধর্মান্ধরা এখন পর্যন্ত সপ্তাহে আপনার কী ধারণা?

আপনি কি মনে করেন কেয়ানু, ভিন্স বা জাচ বাড়িতে যাবেন?

তুমি কি কর চাই ঘটতে হবে? নীচে মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।

