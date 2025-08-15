You are Here
বিগ ব্রাদার স্পয়লারস: বিবি ব্লকবাস্টার এবং উচ্ছেদের ফলাফল বাড়িটি রক করে
আমরা বিগ ব্রাদার সিজন 27 এর একটি মূল পয়েন্টে পৌঁছেছি।

হাউসগেস্টরা বহু বছরের মধ্যে কিছু স্পাইস্টেস্ট লাইভ ফিডের পথ সুগম করে একটি অগোছালো খেলা খেলছে।

এ জাতীয় ভয়াবহ কৌশলটি দেখা মুশকিল এবং আমরা কেবল কল্পনা করতে পারি যে রাহেল কীভাবে নতুন খেলোয়াড়দের সাথে আটকে থাকতে অনুভব করে যা বড় ঝুঁকি নেয় না।

(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

সিরিয়াসলি, প্রযোজকরা কী ভাবছিলেন?

বৃহস্পতিবার উচ্ছেদের পর্বের শুরুতে, ভেটো বৈঠকের পরে কেয়ানু, ভিন্স এবং জাচকে ব্লকে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

সিরিজের ইতিহাসের সবচেয়ে উদ্ভট একটি পদক্ষেপে, জাচ তার 10,000 ডলার ধরে রাখতে এবং ব্লকে থাকার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।

জাচ কি বড় ভাইয়ের উপর 50 750,000 ভুল করেছে?

পর্বে এটি করার তার কারণটি হ’ল তিনি আভা অর্থ দিতে চান না, তবে বিগ ব্রাদার লাইভ ফিডকে ধন্যবাদ, তিনি ইতিমধ্যে মরগানকে স্বীকার করেছেন যে তিনি এটি ব্যবহার করেননি কারণ তিনি জানতেন যে তাকে তাঁর জায়গায় রাখা হবে।

যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল, জ্যাচ এবং ভিন্সের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই বিকাশ মরগানের নীচে আগুন জ্বালিয়েছে।

মিকির সাথে তার সম্পর্ক এই সপ্তাহে পাতলা বরফের সাথে রয়েছে কারণ মরগান গেমটিতে কাজ করে চলেছে, বিশেষত জোট তৈরি করে এবং কেবল মিকিকে টোটেম মেরুতে খুব দূরে অনুভব করে।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

তবে, মরগান জানতেন যে তাকে মিকিকে তার পাশে ফিরিয়ে আনার এবং কেয়ানির উচ্ছেদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য তাকে প্ররোচিত করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

অবশ্যই, মরগান জাচ এবং ভিন্স উভয়ের সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত, এবং তিনি এমন একটি বাস্তবতা দেখতে পান নি যেখানে তাদের মধ্যে কেউ আসবে।

মিকি আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করছিল যে মরগান কোথা থেকে আসছিল, এবং কে ভেবেছিল যে রাহেল এটিকে ত্বরান্বিত করেছে।

রাহেলকে খেলায় ফর্সা শট দেওয়া হয়নি কারণ হাউসগেস্টদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করেন যে তার প্রতিযোগিতায় অনেক এগিয়ে যাওয়া উচিত।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

প্রাক্তন বিজয়ী হিসাবে তারা মনে করেন যে তিনি গেমের জুরি অংশে মোটামুটি ভোট দেবেন। তবে রাহেল বড় ভুল করতে শুরু করেছে, বিশেষত, তিনি জোটগুলি বাম, ডান এবং কেন্দ্র প্রকাশ করছেন।

মিকি উচ্ছেদের জন্য রাহেলকে টার্গেট করছে

ওয়ার্ডটি রাহেলের আলগা ঠোঁট সম্পর্কে মিকিকে ফিরে এসেছে এবং তিনি এখন তার এককালীন মিত্রকে খেলা থেকে বের করে আনতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ।

আরে, মনে রাখবেন মিকি জিমিকে ব্যাকডোর করে একই কাজ করেছিলেন, তাই আমরা জানি যে তার আনুগত্য এই মুহুর্তে খুব বেশি মূল্যবান নয়।

রাহেলও খেলায় কেয়ানুর কাছাকাছি আসছেন এবং সক্রিয়ভাবে তাঁর থাকার জন্য ভোটের সমাবেশ করার চেষ্টা করছেন।

বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ রাহেল রিলি।বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ রাহেল রিলি।
(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

তিনি প্রথম সপ্তাহে জা প্যাকিং প্রেরণ করতে পেরেছিলেন, তবে তার পরিকল্পনাগুলি ভেঙে পড়েছে কারণ তিনি মনে করেন যে তিনি করেন তার পরিমাণ তার পরিমাণ নেই।

রাহেলের খেলায় থাকার একমাত্র তাত্ত্বিক উপায় হ’ল কেয়ানুর পক্ষে বিবি ব্লকবাস্টার জিততে এবং তারপরে এইচএইচএইচ প্রতিযোগিতা জয়ের জন্য তাকে বা অ্যাশলে।

তারপরে আবার, কেয়ানু একটি জিনিস বলে এবং অন্যটি করে, তাই সম্ভবত তিনি রাহেলের কাছে শট নেবেন।

কে পঞ্চম হাউসগুয়েস্ট 27 মরসুম থেকে উচ্ছেদ হয়েছে?

এই খেলোয়াড়দের সাথে কে জানে!

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

যাইহোক, আসুন বিবি ব্লকবাস্টার ফলাফল এবং উচ্ছেদের মধ্যে ডুব দিন।

লাইভ পর্বের সময়, কেয়ানু প্রতিযোগিতায় একটি জয় অর্জন করে এবং সফলভাবে ব্লক থেকে পালিয়ে যায়

এটি ব্লকে জাচ এবং ভিন্সকে ছেড়ে দিয়েছে। ভোট গণনা করার পরে, 8-2 ভোট সহ, জাচ এই গ্রীষ্মে বিগ ব্রাদার হাউস থেকে উচ্ছেদ হওয়া পঞ্চম ব্যক্তি হয়েছিলেন।

উচ্ছেদের বিষয়ে আপনার মতামত কী এবং আপনি আশা করছেন যে এই সিরিজটি পরের সপ্তাহে এগিয়ে চলেছে?

মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।

টিভি ফ্যান্যাটিক বিভিন্ন নিবন্ধের ধরণের জুড়ে তাদের ভয়েসগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহী অবদানকারীদের সন্ধান করছে। ভাবুন আপনার কাছে টিভি ধর্মান্ধ হতে যা লাগে? আরও তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এখানে ক্লিক করুন।

