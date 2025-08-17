You are Here
বিগ ব্রাদার স্পয়লারস: ভেটো বিজয়ী রাহেলের পরিবারের প্রধানকে লাইনচ্যুত করার হুমকি দিয়েছেন
বিগ ব্রাদার স্পয়লারস: ভেটো বিজয়ী রাহেলের পরিবারের প্রধানকে লাইনচ্যুত করার হুমকি দিয়েছেন

বিগ ব্রাদারের ক্ষমতায় থাকা রাহেল সহ, এটি অনিবার্য ছিল যে পিছনে পিছনে অনেক কিছু থাকবে।

উচ্ছেদের জন্য মিকি, মরগান এবং ভিন্সকে মনোনীত করার আগে, তিনি চান না যে তার মাথাটি কোথায় ছিল তা কেউ জানতে পারে।

তিনি এর আগে খেলাটি খেলেন, এবং ক্যামেরাগুলির জন্য কীভাবে শো করতে হয় তা তিনি জানেন।

(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

সে ক্ষেত্রে, তিনি কী করেছেন তা বেশ অনির্দেশ্য ছিল। মিকি এবং মরগানকে মনোনীত করার তার সিদ্ধান্তটি ছিল সাহসী দোল।

এক পর্যায়ে, তিনি তাদের উভয়ের সাথে একত্রিত হয়েছিলেন, তবে তিনি তাকে টার্গেট করতে চাইলে তাদের বাতাস পেয়েছিলেন, তাই প্রথম শটটি নেওয়া তার পক্ষে ভাল সিদ্ধান্ত ছিল।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

এটি বলেছিল, অ্যাশলে রাহেলকে বোধগম্যতা দেখার জন্য এবং ব্লক থেকে মিকিকে অপসারণের একটি উপায় বিবেচনা করার চেষ্টা করার জন্য ডাবল ডিউটি টানছে।

রাহেলকে বড় ভাইয়ের উপর তার কৌশলটি পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে

রাহেল, তার পক্ষে, মিকিকে অপসারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তবে কীভাবে তার খেলাকে উপকৃত করবে?

মিকি তার জন্য বন্দুক করছে এবং বাড়ির বাকি অংশগুলির সাথে প্রচুর পরিমাণে দুলছে, তাই তার থেকে মুক্তি পাওয়া একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ।

তিনি খুব ভালভাবে প্ররোচনার শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং সাধারণত উচ্ছেদের ভোটের উপর তার দৃ firm ়তা রয়েছে, তাই নিজেকে বাঁচাতে তার ঝাঁকুনি দেখে মজা হওয়া উচিত।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

আমি একজন খেলোয়াড় হিসাবে মিকিকে উপভোগ করেছি, তবে মনোনীত হওয়ার পর থেকে রাহেল সম্পর্কে তার মন্তব্যগুলি ঘৃণিত হয়েছে।

মিকি কি ভাবেন যে তাকে কেউ মনোনীত করা উচিত নয়? এটি গেমের একটি অংশ, এবং যে কেউ ব্লকটিতে থাকার বিষয়ে ভয় পাচ্ছে সম্ভবত খেলতে হবে না।

রাহেলের পরিকল্পনা পরিষ্কার নয়, তবে তিনটি বিকল্পের মধ্যে একটি মুছে ফেলা তার গেমের জন্য সেরা পদক্ষেপ।

ভিন্স যতবারই বলেছিলেন যে তিনি রাহেলের সাথে একটি ডু-ওভার চান, তিনি তার মৃত্যুর পরিকল্পনা করছেন, সুতরাং এটি বোধগম্য যে তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

কেয়ানু ভিন্সকে রাহেলের ভাল দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তবে আমি মনে করি না যে তাদের মধ্যে কখনও প্রচুর আস্থা থাকবে।

শনিবার, আমরা শিখেছি যে উইল এবং লরেনকে তিনজন মনোনীত এবং পরিবারের প্রধানদের পাশাপাশি ওটিইভি ভেটো প্রতিযোগিতায় খেলতে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

লরেন কি ভিন্সকে বাঁচাবে?

উইল সম্ভবত মিকিকে জিততে পারে কারণ সে জিতেছে কারণ সে তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়েছে, তবে লরেন আরও বেশি ওয়াইল্ড কার্ড।

রাহেল ইঙ্গিত করেননি যে তিনি লরেনকে টার্গেট করছেন, তাই এই প্রতিযোগিতাটি জিততে পেরে তাকে কল্পনা করা শক্ত।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

যখন বড় ভাই লাইভ ফিডগুলি শনিবার সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিল, লরেন ভেটো জিতেছে।

ভিন্সের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেওয়া, এটি সহজেই দেখা যায় যে তিনি এটি তার বন্ধুর উপর ব্যবহার করবেন।

যাইহোক, তিনি রাহেল থেকে শত্রু তৈরি করতে চাইবেন না, তাই সম্ভবত ভেটো ব্যবহার করা তার দিকটি বাছাই হিসাবে বিবেচিত হবে।

লরেনের চিন্তাভাবনাগুলি অনুমান করা শক্ত কারণ তিনি লাইভ ফিডগুলিতে এতটাই শান্ত যে তিনি কী বলছেন তা বোঝা শক্ত।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

আমরা বিগ ব্রাদার সিজন 27 এর হাফওয়ে পয়েন্টে পৌঁছেছি, সুতরাং এটি বোঝা যায় যে তাকে একটি দিক এবং দ্রুত বাছাই করতে হবে।

ভেটো বিজয়ী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা এবং আপনি কী মনে করেন সপ্তাহের বাকি অংশের পরিকল্পনাটি কী? আপনি বিবি ব্লকবাস্টার জিততে চান?

নীচে মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।

বড় ভাই অনলাইন দেখুন



