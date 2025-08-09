বিগ ব্রাদার স্পয়লারস: ভেটো বিজয়ী মর্মস্পর্শী মনোনয়ন অনুসরণ করে প্রকাশ করেছেন

বিগ ব্রাদার হাউসে সফল হওয়ার পরিকল্পনার পক্ষে এটি বিরল।
আমরা শুক্রবার সকালে শিখেছি যে আভা পরিবারের প্রতিযোগিতার প্রধান জিতেছে এবং সপ্তাহের বাকি অংশের জন্য পরিকল্পনা করছে।
তার পরিকল্পনা?
কেয়ানু, জাচ এবং ভিন্সকে মনোনীত করার জন্য কারণ তিনি মনে করেন যে এটি সময় এসেছে যে তাদের মধ্যে একজনকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কারণ তারা সকলেই শক্তিশালী খেলোয়াড়।
শুক্রবার অগ্রগতির সাথে সাথে এভার মনোনয়নগুলি সরকারী হয়ে উঠল, তবে তিনি কেয়ানু সম্পর্কে অনড় ছিলেন যে তিনি তার লক্ষ্য নন কারণ তিনি এই মুহুর্তে তাকে তার খেলায় হুমকি বলে মনে করেন না।
পরিবর্তে, তিনি জ্যাচ বা ভিন্সকে এইচওএইচ হিসাবে একটি সফল রাজত্বের সংকেত দেওয়ার জন্য প্যাকিং প্রেরণ করতে চান। লরেনের পরিবারের ভয়াবহ মাথার পরে? এটি একটি ভাল পরিকল্পনার মতো মনে হচ্ছে।
আভা বড় ভাইয়ের পরিবারের এক সতেজ প্রধান
গত কয়েকদিন ধরে বাড়ির ভিতরে অনেক পিছনে পিছনে রয়েছে, তবে আভা তার বন্দুকের সাথে লেগে আছে এবং বাইরের কোনও প্রভাব নিয়ে উঠছে না।
এখনও অবধি, তিনি লাইভ ফিডগুলি সতেজ করে চলেছেন কারণ তিনি চান তার পরিকল্পনাটি কার্যকর হতে পারে।
তবে এভিএর জন্য কিছু বাধা রয়েছে।
একটির জন্য, ভেটো সভায় তাকে মনোনয়নের চেয়ার থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য জাচের 10,000 ডলার জয় বিনিময় করা যেতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, যদি ভিন্স ভেটো জিতেন এবং এটি নিজের উপর ব্যবহার করেন এবং জাচ তার শক্তিটি ব্যবহার করে অনুসরণ করেন তবে আভা দুটি প্রতিস্থাপনের মনোনীত প্রার্থীর নাম রাখতে হবে।
এটি ইভেন্টগুলির বেশ পালা হবে, তবে এটি ধরে নিচ্ছে যে আমরা সেই পয়েন্টে পৌঁছেছি।
মরগান ইতিমধ্যে জানিয়েছে যে তিনি জিতলে তার মিত্রদের একজনকে সরিয়ে ফেলবেন, যা আভাটির সাথে খুব ভালভাবে নামেনি।
আভা ইতিমধ্যে মিকিকে জানিয়েছে যে মরগান প্রতিস্থাপনের জন্য একটি বিকল্প এবং এমনকি তিনি বলেছিলেন যে তিনি মরগানকে জ্যাচ এবং ভিন্সের সাথে তুলে ধরেছিলেন যাতে তাদের কেউ একে অপরকে বাঁচাতে না পারে।
আভা করার একটি বড় সিদ্ধান্ত রয়েছে
আভা মনের অন্য ব্যক্তি হলেন লরেন, খাঁটিভাবে তিনি জাচ, ভিন্স এবং মরগানের সাথে কতটা কাছাকাছি রয়েছেন।
আভা চায় না যে তার সপ্তাহটি অর্থহীন হোক এবং বাড়ির বাইরে একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি নেওয়ার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ।
শুক্রবার জাচকে মনোনীত করার সময় তাকে অন্ধ করা হয়েছিল, কারণ আভা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে তার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।
আভা অবশ্যই গেমটি কাঁপানোর জন্য বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে, তবে তিনি কি তার পরিকল্পনাটি অক্ষত রাখতে সক্ষম হবেন?
ক্যাথরিন এবং উইল ভেটো প্রতিযোগিতায় আভা, জ্যাচ, ভিন্স এবং কেয়ানু যোগ দিয়েছিলেন।
শনিবার ফিডগুলি ফিরে এলে আমরা শিখেছি যে ক্যাথরিন ভেটোর শক্তি জিতেছে।
এটি কীভাবে গেমটি স্যুইচ আপ করবে?
আমাদের উত্তরের জন্য যোগাযোগ করতে হবে।
ভেটো বিজয়ী সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
আপনি কাকে বাড়িতে পাঠাতে চান? আপনি কে বিগ ব্রাদার ব্লকবাস্টার জিততে চান?
মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।
বড় ভাই অনলাইন দেখুন
