বিগ ব্রাদার স্পোলারস: উচ্ছেদ ভোটগুলি হাউসগেস্টস আই সেট উইকের লক্ষ্য হিসাবে লক করা হয়েছে

বিগ ব্রাদার হাউসে বেশ সপ্তাহ হয়ে গেছে, এবং একরকম মনে হয় যে উন্মাদনাটি কেবল আইসবার্গের টিপ ছিল।
যেমন টিভি ধর্মান্ধের আগে রিপোর্ট করা হয়েছে, মিকি তার শক্তি সক্রিয় করে এবং গেমটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল।
প্রাথমিকভাবে, তিনি রাইলিতে একটি শত্রু তৈরি করেছিলেন, যিনি প্রকাশ্যে তাকে যে কাউকে ট্র্যাশ করেছিলেন যে তাকে শুনবে এবং তাকে “মিথ্যাবাদী” হিসাবে চিহ্নিত করবে।
মিকি তাকে কেলি এবং কেয়ানুর পাশাপাশি ব্লকে রাখলে তাদের মধ্যে দূরত্ব কিছুটা বাড়িয়ে তোলে।
তারপরে, অসম্ভব ঘটেছে। এই জুটি একটি বন্ড তৈরি করতে শুরু করে এবং মনে হয়েছিল বাড়ির মিত্র।
কেয়ানু ভেটোর গোল্ডেন পাওয়ার জিতেছে এবং – প্রত্যাশার মতো – ভেটো সভায় সোমবার নিজেকে ব্লক থেকে সরিয়ে দিয়েছে।
জিমি বড় ভাইয়ের বড় লক্ষ্য
তারপরে, মরসুমের বৃহত্তম অন্ধদের মধ্যে মিকি কেয়ানুকে তার জোটের সদস্য জিমির সাথে প্রতিস্থাপন করেছিলেন।
গত কয়েক দিন ধরে ফিডগুলিতে আতশবাজি রয়েছে, অ্যাশলে এবং মিকি একটি তর্ক হয়ে উঠছে, এবং মিকি বুঝতে শুরু করেছে যে তিনি মরগানের এক নম্বর নাও হতে পারেন কারণ তিনি প্রথম ভেবেছিলেন।
বিগ ব্রাদার একাধিক জোটে হাউজ গেস্টদের জন্য পরিচিত, তাই আমরা পাঁচ সপ্তাহের দিকে যাওয়ার সময় সামগ্রিকভাবে কিছু নাটক তৈরি হয়।
সামনের দিকে তাকিয়ে, মিকি অ্যাড্রিয়ানের পরিবর্তে উইল হোম পাঠানোর জন্য গত সপ্তাহে ভোটটি ফ্লিপ করার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরে ভিন্সকে ব্লকটিতে দেখতে চান।
তারপরে অ্যাশলে আছেন, যিনি প্রাথমিকভাবে বিরক্ত হয়েছিলেন যে মিকি জিমি চালু করেছিলেন, তবে এই জুটি কিছুটা বিষয়কে মসৃণ করেছে।
তবে অ্যাশলে বাড়ির বাকি অংশগুলির জন্য একটি বড় লক্ষ্য হিসাবে রয়ে গেছে, তাই খুব বেশি আগে এই ব্লকটিতে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
গেমটি একটি উল্লেখযোগ্য শিফটে রয়েছে এবং এটি সমস্ত উচ্ছেদের ভোটের উপর নির্ভর করে।
বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত জিমি সম্ভবত সর্বসম্মত ভোটে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাহেলের কাছ থেকে তাঁর এক ভোটের আশা ছিন্ন করা হবে কারণ তিনি যদি জানেন যে তার মিত্র উচ্ছেদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তবে তিনি খুব বেশি পালককে ঝাঁকুনি দিতে চাইবেন না।
জিমি কি ব্লকবাস্টার জিতবে?
জিমির খেলায় থাকার একমাত্র সুযোগ হ’ল যদি তিনি বিগ ব্রাদার ব্লকবাস্টার জিতেন, যা কেলি এবং রিলিকে ব্লকে রেখে দেবে।
যদি এটি ঘটে থাকে তবে কেলিকেও সর্বসম্মত ভোটে ভোট দেওয়া হবে।
একমাত্র ব্যক্তি সত্যই নিরাপদ, যেভাবেই, উচ্ছেদের মধ্যে যাওয়া, রিলি কারণ তার বাড়িতে অনেক মিত্র রয়েছে।
কেলি এই মুহুর্তে একাধিক প্রতিযোগিতা জিতেছে, তাই তিনি বিগ ব্রাদার ব্লকবাস্টারের জন্য একটি শু-ইন।
জিমি যদি জিততে পারে তবে এটি একটি বশীভূত সূচনার পরে মরসুমটি একটি অনির্দেশ্য দিকে প্রেরণ করবে।
আমরা যা করতে পারি তা হ’ল লাইভ উচ্ছেদের জন্য অপেক্ষা করা যা এটি সমস্ত কীভাবে কার্যকর হয়।
বরাবরের মতো, আমরা আপনাকে পরবর্তী কী ঘটে তার সাথে গতি বাড়িয়ে দেব।
আপনি কাকে উচ্ছেদ করতে চান?
গেমের অবস্থাটি আপনার কী গ্রহণ?
মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।
