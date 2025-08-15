You are Here
বিগ ব্রাদার স্পোলারস: পরিবারের বিজয়ীর বিস্ময়কর প্রধান প্রকাশ করেছেন এবং এটি একটি আকর্ষণীয় সপ্তাহ হতে চলেছে
News

বিগ ব্রাদার স্পোলারস: পরিবারের বিজয়ীর বিস্ময়কর প্রধান প্রকাশ করেছেন এবং এটি একটি আকর্ষণীয় সপ্তাহ হতে চলেছে

বড় ভাইয়ের সবকিছু পরিবর্তন হতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার আভা’র পরিবারের প্রধান সম্পর্কে জাচের উচ্ছেদ কিছুটা হতবাক ছিল।

সপ্তাহে গিয়ে, তিনি কমপক্ষে আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে খেলায় থাকতে নিজেকে খুব ভাল অবস্থান করেছিলেন।

(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

এছাড়াও, নিজেকে ব্লক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে তার 10,000 ডলার পুরষ্কার ব্যবহার করার সুপার-শীতল শক্তিও ছিল।

তাকে অস্পৃশ্য মনে হয়েছিল, তবে মনে হচ্ছে বিবি ব্লকবাস্টারে কেয়ানুর জয় তার ভাগ্য সিল করেছে।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

জাচ একটি 8-2 ভোটে চলে গিয়েছিল, যা তিনি যখন ভিন্সের বিপক্ষে ছিলেন তখন স্পষ্টতই অবাক করা বিষয়।

রাহেল বিগ ব্রাদারের সর্বশেষ লক্ষ্য?

ভিন্সকে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে কয়েকটা জোটে হাত রাখার জন্য ডেকে আনা হয়েছে, তবে তার প্রচুর মিত্র রয়েছে।

তারপরে আবার, সম্ভবত তাকে আরও বড় লক্ষ্য হিসাবে ঘরে রাখা হচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে কেয়ানুর সাথে এটাই হয়েছিল।

ভিন্স কোথায় যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ অনেকেই তাকে বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁর সেরা পদক্ষেপটি হ’ল পরিবারের প্রধান জয় করা।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

যদি তিনি জিতেন, তবে কমপক্ষে তার সুরক্ষার কিছুটা লক্ষণ থাকতে পারে।

6 সপ্তাহের মধ্যে এক নম্বর পাবলিক শত্রু হলেন রাহেল। প্রাক্তন বিজয়ী প্রথম কয়েক সপ্তাহ জুড়ে তুলনামূলকভাবে কম শুয়ে থাকতে পেরেছিলেন।

যাইহোক, তিনি এই সপ্তাহে সক্রিয় হয়েছেন কারণ তার কিছু অনুমিত বন্ধু কেবল তাকে জুরিতে টেনে আনতে আগ্রহী।

আমরা গত কয়েক দিন ধরে লাইভ ফিডগুলিতে দেখেছি যখন তিনি কেয়ানুকে এখনও ব্লকটিতে ছিলেন এমন ইভেন্টে সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন।

(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

কেয়ানের সাথে বিষয়টি হ’ল তিনি একটি কথা বলেছেন এবং অন্যটি করেন, তাই তিনি ক্ষমতায় প্রবেশ করলে তিনি কী করবেন তা কেবল বলার অপেক্ষা রাখে না।

এইচওএইচ প্রকাশিত হয়

প্লাস, মরগান এবং মিকি একটি রাহেল বিরোধী রামপেজে রয়েছেন এবং ভুল ব্যক্তির কাছে খুব দৃ inc ়প্রত্যয়ী প্রমাণিত হয়েছে।

এই হাউস গেস্টরা কোনও প্রাক্তন বিজয়ী জিততে চায় না। এটি বোধগম্য হয় এবং এটি তুলনামূলকভাবে নতুন মরসুমে ভবিষ্যতের প্রত্যাবর্তকদের জন্য একটি বড় সমস্যা।

যখন বড় ভাই লাইভ ফিড ফিরে এসেছিল, রাহেল পরিবারের প্রধান জিতেছিলেন

হাউসগেস্টরা বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ হতবাক।হাউসগেস্টরা বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ হতবাক।
(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

সেদিনে রাহেল একটি প্রতিযোগিতার জন্তু ছিল এবং সম্ভবত বুঝতে পারে যে প্রতিযোগিতা জিততে এবং তার সুরক্ষা সুরক্ষিত করতে তাকে সক্রিয় করা দরকার।

নতুন এইচওএইচ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।

বড় ভাই অনলাইন দেখুন



  • ফক্সের স্পেশাল ফোর্সেস সিজন 4 হয় মহাকাব্য বা ট্রেনরেক হবে - তবে ভাল, আমি দেখব

    একটি বিতর্কিত কাস্ট এবং বিজোড় জুটিগুলির মধ্যে, বিশেষ বাহিনীর বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মরসুমটি অবশ্যই ট্রেন ব্রেক দেখতে হবে।

  • 90 দিনের বাগদত্ত: প্রতারণা গুজব বা না, কারা এবং গিলারমো শেষ পর্যন্ত আকর্ষণীয় হতে পারে - তারা কীভাবে আশা করেন না

    টিএলসি হিটের একটি বলার দৃশ্যের পরে 90 দিনের বাগদত্তার কারা এবং গিলারমো কেলেঙ্কারীতে জড়িত। বিশদ পান।

  • বিগ ব্রাদার স্পোলারস: সপ্তাহ 3 এইচওএইচ প্রকাশ করেছে - এবং তাদের লক্ষ্যগুলি আপনাকে অবাক করে দিতে পারে

    বিগ ব্রাদারের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে এবং নতুন এইচওএইচ এর ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বড় পরিকল্পনা রয়েছে। সর্বশেষতম স্পয়লারগুলি পান।

টিভি ফ্যান্যাটিক বিভিন্ন নিবন্ধের ধরণের জুড়ে তাদের ভয়েসগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহী অবদানকারীদের সন্ধান করছে। ভাবুন আপনার কাছে টিভি ধর্মান্ধ হতে যা লাগে? আরও তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এখানে ক্লিক করুন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts