বিগ ব্রাদার স্পোলারস: ভেটো বিজয়ী হো প্লট হিসাবে প্রকাশিত পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে প্রকাশিত
বিগ ব্রাদার স্পোলারস: ভেটো বিজয়ী হো প্লট হিসাবে প্রকাশিত পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে প্রকাশিত

বিদ্যুৎ চালগুলি বিগ ব্রাদার সিজন 27 জুড়ে অস্তিত্বহীন ছিল। সেখানে, আমি এটি বলেছিলাম।

প্রথম সপ্তাহে জা-র মতো উল্লেখযোগ্য হুমকি পাওয়া সত্ত্বেও, অ্যামি এবং অ্যাড্রিয়ান, ফলো-আপ লক্ষ্য হিসাবে, বেশ উদ্ভট পছন্দ ছিল।

বাড়িটি শক্তিশালী প্রতিযোগীদের সাথে সজ্জিত, তবুও ক্ষমতায় থাকা প্রত্যেকে এটিকে সত্যই বিনোদনমূলক করার জন্য এটি খুব নিরাপদ খেলছে।

(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

লাইভ ফিডগুলি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফিরে এসে রিলিকে পরিবারের নতুন প্রধান হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল – যতক্ষণ না মিকি তার বড় ভাই শক্তি সক্রিয় করে এবং তাকে উড়িয়ে দেয়।

রিলে বোধগম্যভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবে তার প্রতিক্রিয়া তাকে একটি বিশাল লক্ষ্য হিসাবে চিত্রিত করেছিল। তাহলে মিকি কেন তাকে লক্ষ্য করছে না?

মিকির বড় ভাই হো একটি উদ্ভট শুরুতে চলে গেছে

যেমন টিভি ধর্মান্ধের আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল, মিকি উচ্ছেদের জন্য কেলি এবং কেয়ানুর পাশাপাশি কাউবয়কে মনোনীত করেছিলেন।

আরে, রিলে – ব্লকটিতে থাকা গতি এবং সকলের একটি দুর্দান্ত পরিবর্তন, তবে মিকির লক্ষ্য স্পষ্টভাবে কেয়ানু, এবং সে এ সম্পর্কে সূক্ষ্ম হচ্ছে না।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

রিলে তাত্ক্ষণিকভাবে এই মুহূর্তে আরও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত মিকি, মরগান এবং অ্যাশলে মনোনীত করার বিষয়ে তাঁর বকবককে তাঁর সংক্ষিপ্ত, এক ঘণ্টার রাজত্বের সময় হোহ হিসাবে মনোনীত করার বিষয়ে বকবক দিয়েছেন।

অবশ্যই, কেনুর বিশ্বাসের বিষয়গুলি মৌসুমের প্রথম থেকেই দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে এটি এখনও একটি ভয়ঙ্কর পদক্ষেপের মতো মনে হয়।

হয়তো মিকির আসল লক্ষ্য হ’ল অন্য কাউকে বের করে নেওয়া, কেয়ানের পাশে যে কেউ বসে ভোট দেওয়ার জন্য হাউসে ব্যাংকিং করা কারণ তিনি এত সহজ লক্ষ্য।

রিলে নিজেকে কোনও পক্ষপাতিত্ব করছেন না। কাউকে তার উপর ভেটো ব্যবহার না করার বিষয়ে তিনি উদ্ভট মন্তব্য করেছেন – এমনকি তিনি জিতলে তিনি নিজের উপর এটি ব্যবহার করবেন না বলেও বলেছিলেন।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

কেন? কারণ তিনি চিন্তিত যে তাঁর শোম্যান্স, ক্যাথরিন তাঁর জায়গায় উঠে যাবেন।

পছন্দ করুন … তারা একে অপরকে মাত্র তিন সপ্তাহ ধরে চেনে, এবং তিনি তার জন্য 50 750,000 টস করতে ইচ্ছুক?

কেলি এর চেয়ে ভাল আর নেই। তিনি বাড়িতে থাকতে না চান সে সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং এমনকি বলেছিলেন যে অ্যাড্রিয়ান তার চেয়ে বেশি সেখানে থাকার যোগ্য।

এই খেলোয়াড়রা খেলায় খুব ভাল নয়

উত্তাপটি পরিচালনা করতে যখন এতগুলি অনিচ্ছুক – বা অক্ষম – মনে হয় তখন কারও পক্ষে এটি শিকড় করা শক্ত হয়ে উঠছে।

শনিবার সকালে, আমরা শিখেছি যে মরগান এবং রাহেল ভেটো প্রতিযোগিতায় মিকি, রিলে, কেলি এবং কেয়ানুতে যোগদান করবেন।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

কেলি এবং কেয়ানু এখন পর্যন্ত কমপ বিস্ট হয়েছে, তাই তারা দেখতে পেলেন তাদের মতো।

মরগানের পক্ষে, একটি জয় মিকির মনোনয়ন অক্ষত রাখতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে, রাহেল নিজেকে শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবে প্রকাশ করার ঝুঁকি নিতে নাও পারে – তিনি ইতিমধ্যে একজন রিটার্নিং খেলোয়াড় হিসাবে লক্ষ্য হয়ে গেছেন।

তিনি যদি এটি ফেলে দেন তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তবে যদি সে তা করে তবে তা পিছিয়ে যেতে পারে। মিকি তার মিত্র হতে পারে তবে বড় ভাই হাউসগেস্টদের আত্মতৃপ্তি শাস্তি দেওয়ার একটি উপায় রয়েছে।

বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ রাহেল রিলি।বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ রাহেল রিলি।
(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

শনিবার বিকেলে ফিডগুলি ফিরে এলে কেয়ানু প্রতিযোগিতা জিতেছিল এবং মরসুমের চতুর্থ ভেটো ধারক হয়েছিলেন।

আপনি কি মনে করেন? মিকি কি এটি খুব নিরাপদ খেলছে?

মন্তব্যগুলিতে আপনার চিন্তা ফেলে দিন।

