বিগ ব্রাদার স্পোলারস: মনোনয়নগুলি হোহকে একটি দিক বাছাই করতে বাধ্য করে – কে লক্ষ্য?

এই সপ্তাহে বিগ ব্রাদার হাউসে কিছু বড় বিস্ময় ঘটেছে, সোমবারে ফিরে সমস্ত পথ ফিরে যখন রাহেল রিলির সাথে ব্লকের ভিন্সকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন।

এর পরে, দেখে মনে হয়েছিল যে প্রাক্তন বিজয়ী পাবলিক শত্রু এক নম্বর ছিলেন, অনেক হাউসগেস্ট তার মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

তবে ভিনস, রাহেল, অ্যাশলে, মরগান এবং উইলকে সমন্বিত পাঁচ ব্যক্তি জোটের বিচারকদের গঠনের সাথে বিষয়গুলি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল।

বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ রাহেল রিলি।বিগ ব্রাদার সিজন 27 এ রাহেল রিলি।
(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

পাঁচ জন রাইলি প্যাকিং পাঠাতে এবং রাহেলকে মরসুমের অন্যতম সফল এইচওএইচ রেইনসকে দেওয়ার জন্য ভোট দেওয়ার জন্য একসাথে কাজ করেছিলেন।

ভোটটি আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চিত করেছে যে বিচারকরা আসল চুক্তি এবং ভিন্স তার অন্যতম বৃহত্তম বিরোধীদের পক্ষে ছিলেন।

ভিন্স বড় ভাইয়ের উপর প্লট

রাইলির উচ্ছেদের পরে, আইকনিক ওয়াল প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়েছিল এবং এটি বিগ ব্রাদার ফিডগুলিতে সরাসরি খেলেছে।

শেষ পর্যন্ত, ভিন্স এই জয়টি সুরক্ষিত করে, গ্রীষ্মের প্রথম পুনরাবৃত্তি এইচওএইচ হয়ে ওঠে।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

বাড়ির উভয় পক্ষেই তার সংযোগের কারণে তাকে সত্যই জয়ের দরকার ছিল না, তবে তিনি সম্ভবত অনুভব করেছিলেন যে তাকে প্রতিযোগিতায় ঠিক তার পিছনে ছিল এবং তার সাথে কোনও চুক্তি করতে আগ্রহী ছিল না।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, ভিন্স তার প্রতি তার আনুগত্য বজায় রাখার নিয়ত মনে হয়েছিল নতুন জোট, তাঁর সাথে ব্লকে মিকি, আভা এবং অ্যাশলে রাখার ধারণাটি ভাসিয়ে দিয়েছিল।

অ্যাশলে তিন বিচারকের অংশ, তবে ওহে, এটি অগ্রগতি কারণ বাড়ির অন্য দিকটি নতুন জোটের প্রতি তাঁর আনুগত্য উপলব্ধি করতে পারে।

তবে শুক্রবার সকালে ভিন্সের ক্রিয়াকলাপ দৃ strongly ়ভাবে বোঝায় যে মরগান, লরেন, ক্যাট এবং কেয়ানু অন্য কারও চেয়ে তাঁর আরও আনুগত্য রয়েছে।

(সিবিএস/স্ক্রিনশট)

কেয়ানু মরিয়া হয়ে ব্লকটিতে মিকি এবং অ্যাশলে চায়, এবং এমনকি এ পর্যন্ত বলেছিলেন যে রাহেল “চটজলদি” হয়েছে এবং তাদের খেলার জন্য হুমকি।

কথোপকথনটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছিল ভিন্সকে রাহেলকে ব্লকে রাখার জন্য সেট করা হয়েছিল।

মনোনয়নের অনুষ্ঠানের ঠিক আগে, তিনি ক্যাটকে একপাশে টেনে নিয়ে বলেছিলেন যে তিনি রিলির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য ছিটকে পড়েছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে রাহেল এভিএকে ভোট দেওয়ার জন্য হেরফের করেছেন।

ক্যাট বিভ্রান্ত বলে মনে হয়েছিল, তবে তার সুর বদলেছে যখন ভিন্স বলেছিল যে তিনি তাকে উচ্ছেদের জন্য ব্লকে রাখবেন না।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

ক্লান্তিকর, তাই না? যাই হোক না কেন, তিনি ক্যাটকে বলেছিলেন যে মরগান তার লক্ষ্য এবং তিনি ব্লকটিতে যাবেন।

রাহেলকে উচ্ছেদ করার সময় কি?

এরপরে দু’জন ষড়যন্ত্র করেছিল এবং ভিনস অ্যাশলে, আভা এবং মিকিকে প্রাথমিক তিনটি মনোনয়ন হিসাবে বিবেচনা করেছিল, রাহেল ব্যাকডোর টার্গেট হিসাবে স্থাপন করেছিল।

এটি একটি শক্ত পরিকল্পনার মতো শোনাচ্ছে তবে ভিন্স কি এটি করতে চায়? আমার কিছু সংশয় আছে কারণ তিনি অনেক লোকের সাথে কথা বলেছেন।

ফিডগুলি ফিরে এলে ভিন্স কেলি, আভা এবং মিকিকে উচ্ছেদের জন্য মনোনীত করেছিলেন, সম্ভবত রাহেলকে বের করার জন্য তাঁর মাস্টার প্ল্যান স্থাপন করেছিলেন।

(সারা ম্যালি © 2025 সিবিএস ব্রডকাস্টিং, ইনক)

আমরা কি রাহেলকে হারাতে চলেছি? যদি তা হয় তবে কমপক্ষে তিনি এই গেমটি প্রথমে তার মাথায় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

ভিন্স থেকে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? আপনি কি বোর্ডে আছেন?

মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।

বড় ভাই অনলাইন দেখুন



