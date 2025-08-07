You are Here
বিচারক ‘অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ’ -এ নির্মাণের জন্য অস্থায়ী থামানোর আদেশ দেন
বিচারক ‘অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ’ -এ নির্মাণের জন্য অস্থায়ী থামানোর আদেশ দেন

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

ডেভিড ফিশার

07 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত3 মিনিট পড়া

একটি বিক্ষোভকারী প্রবাসী ডিটেনশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন “অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ” ডেড-কলিয়ার প্রশিক্ষণ ও ট্রানজিশন ফ্যাসিলিটিতে, শনিবার, 12 জুলাই, 2025, ফ্লা-তে। আলেকজান্দ্রা রদ্রিগেজের ছবি /এপি

মিয়ামি (এপি) – বৃহস্পতিবার একটি ফেডারেল বিচারক একটি ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারে নির্মাণের জন্য অস্থায়ী থামানোর নির্দেশ দিয়েছেন – ফ্লোরিডা এভারগ্র্লেডসের মাঝখানে নির্মিত এবং “অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ” নামে অভিহিত – যেমন অ্যাটর্নিরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি পরিবেশগত আইন লঙ্ঘন করে কিনা।

এই সুবিধাটি মার্কিন অভিবাসন এবং শুল্ক প্রয়োগের জন্য বন্দীদের পরিচালনা এবং ধরে রাখতে এবং ধরে রাখতে পারে, তবে কর্মীদের পরবর্তী 14 দিনের জন্য কোনও নতুন ফিলিং, পাকা বা অবকাঠামো যুক্ত করতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। মার্কিন জেলা জজ ক্যাথলিন উইলিয়ামস শুনানির সময় এই রায় জারি করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি বৃহস্পতিবার পরে একটি লিখিত আদেশ জারি করবেন।

পরিবেশগত গোষ্ঠী এবং মাইকোসুকি উপজাতি উইলিয়ামসকে অপারেশন এবং আরও নির্মাণের জন্য প্রাথমিক আদেশ নিষেধ জারি করতে বলেছে। মামলাটিতে দাবি করা হয়েছে যে প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জলাভূমিগুলিকে হুমকী দিয়েছে যা সুরক্ষিত গাছপালা এবং প্রাণীর আবাসস্থল এবং বিলিয়ন ডলারের পরিবেশগত পুনরুদ্ধারকে বিপরীত করবে।

বাদীরা আদেশ নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে বুধবার ও বৃহস্পতিবার সাক্ষীদের উপস্থাপন করেছেন, যখন রাজ্য ও ফেডারেল সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নিরা পরের সপ্তাহে উপস্থাপনের কথা ছিল।

বৃহস্পতিবারের সাক্ষ্যগ্রহণের পরে, পরিবেশগত গোষ্ঠীর একজন অ্যাটর্নি পল শুইপ উইলিয়ামসকে একটি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করতে বলেছিলেন যা প্রাথমিক আদেশ নিষেধের যুক্তিযুক্ত অবস্থায় কমপক্ষে সাইটে কোনও নতুন নির্মাণ রোধ করবে।

উইলিয়ামস ফ্লোরিডার অ্যাটর্নি জেসি প্যানুচিওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রাজ্যটি নির্মাণ বন্ধ করতে রাজি হবে কিনা যাতে তাকে নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করার প্রয়োজন না হয়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সাইটে নির্মিত কোনও কিছু সম্ভবত স্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে, মামলাটি শেষ পর্যন্ত কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা নির্বিশেষে।

পানুচিও বলেছিলেন যে তিনি গ্যারান্টি দিতে পারবেন না যে রাজ্য সমস্ত কাজ বন্ধ করবে।

এটি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের আদেশ সম্পর্কে এক ঘন্টা দীর্ঘ শুনানি শুরু করেছিল, যা পরবর্তী দুই সপ্তাহের জন্য কার্যকর হবে যখন এখনও চলমান প্রাথমিক আদেশ নিষেধাজ্ঞা শুনানি অব্যাহত রয়েছে।

বাদীর যুক্তির ক্রুসটি হ’ল ডিটেনশন সুবিধাটি জাতীয় পরিবেশ নীতি আইন লঙ্ঘন করে, যার জন্য প্রধান নির্মাণ প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করতে ফেডারেল এজেন্সিগুলির প্রয়োজন।

পানুসিও শুনানি চলাকালীন বলেছিলেন যে ডিটেনশন সেন্টার ফেডারেল আটককারীদের ধরে রাখলেও এই সুবিধাটি নির্মাণ ও পরিচালনা পুরোপুরি ফ্লোরিডা রাজ্যের অধীনে রয়েছে, যার অর্থ এনইপিএ পর্যালোচনা প্রযোজ্য হবে না।

শুইপ বলেছিলেন যে এই সুবিধার উদ্দেশ্য ইমিগ্রেশন প্রয়োগের জন্য, যা একচেটিয়াভাবে একটি ফেডারেল কাজ। তিনি বলেছিলেন যে এই সুবিধাটির অস্তিত্ব থাকবে না যদি এটি কোনও সুবিধার জন্য বন্দীদের ধরে রাখার জন্য ফেডারেল সরকারের আকাঙ্ক্ষার জন্য না হয়।

উইলিয়ামস বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে আটক সুবিধাটি সর্বনিম্ন রাজ্য এবং ফেডারেল সরকারের মধ্যে একটি যৌথ অংশীদারিত্ব ছিল।

ফেডারেল এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিয়ামিতে মামলাটি দক্ষিণ ফ্লোরিডা ডিটেনশন সেন্টারের দুটি আইনী চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি যা মিয়ামি-ডেড কাউন্টির মালিকানাধীন একটি বিচ্ছিন্ন আকাশপথের উপর ফ্লোরিডা রাজ্য দ্বারা এক মাসেরও বেশি আগে নির্মিত হয়েছিল।

নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলির দ্বারা আনা একটি দ্বিতীয় মামলা বলেছে যে আটককৃতদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে যেহেতু তাদের আইনজীবীদের সাথে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোনও অভিযোগ ছাড়াই রাখা হচ্ছে, এবং একটি ফেডারেল ইমিগ্রেশন কোর্ট বন্ড শুনানি বাতিল করেছে। সেক্ষেত্রে শুনানি 18 আগস্টের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

৫৫ বছর বয়সী ফেডারেল পরিবেশগত আইনের অধীনে, ফেডারেল এজেন্সিগুলি পরীক্ষা করা উচিত ছিল যে কীভাবে ডিটেনশন সেন্টারের নির্মাণ পরিবেশকে প্রভাবিত করবে, প্রভাবকে হ্রাস করার উপায়গুলি চিহ্নিত করেছে এবং পরিবেশগত গোষ্ঠী এবং উপজাতির মতে জনসাধারণের মন্তব্য করার মতো অন্যান্য পদ্ধতিগত বিধি অনুসরণ করেছে।

মামলাটি জানিয়েছে, ফেডারেল এজেন্সিগুলির অভিবাসন সম্পর্কে কর্তৃত্ব রয়েছে বলে ফ্লোরিডা রাজ্য কর্তৃক শত শত বন্দী কেন্দ্রের আটক কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছিল, এতে কোনও পার্থক্য নেই।

ফেডারেল এবং রাজ্য এজেন্সিগুলির পক্ষে অ্যাটর্নিরা গত সপ্তাহে উইলিয়ামসকে নিষেধাজ্ঞার অনুরোধটি বরখাস্ত করতে বা স্থানান্তর করতে বলেছিলেন, এই মামলাটি ভুল এখতিয়ারে দায়ের করা হয়েছিল। যদিও সম্পত্তিটি মিয়ামি-ডেড কাউন্টির মালিকানাধীন, যদিও ফ্লোরিডার দক্ষিণ জেলা মামলাটির ভুল স্থান, যেহেতু ডিটেনশন সেন্টারটি রাজ্যের মধ্য জেলায় অবস্থিত প্রতিবেশী কলিয়ার কাউন্টিতে অবস্থিত, তারা বলেছে।

উইলিয়ামস এখনও এই যুক্তিতে শাসন করতে পারেনি।

ফ্লোরিডা রিপাবলিকান গভর্নর রন ডিসান্টিস ′ প্রশাসন স্পষ্টতই উত্তর ফ্লোরিডার একটি ফ্লোরিডার জাতীয় গার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দ্বিতীয় অভিবাসন আটক কেন্দ্র তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে মামলাগুলি শোনা যাচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় রেকর্ডগুলিতে “উত্তর আটক সুবিধা” হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য কমপক্ষে একটি চুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

