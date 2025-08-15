বিচারক এইচএইচএসকে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সাথে মেডিকেড ডেটা ভাগ করে নেওয়া থেকে অবরুদ্ধ করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
একটি ফেডারেল বিচারক স্বাস্থ্য ও মানবসেবা অধিদফতরকে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের বাড়ির ঠিকানা সহ মেডিকেড তালিকাভুক্তদের ব্যক্তিগত তথ্য অ্যাক্সেস সরবরাহ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
ওবামার একজন নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা জজ ভিন্স ছাবরিয়া, একটি প্রাথমিক আদেশ নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেছেন যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে ২০ টি রাজ্য থেকে প্রাপ্ত মেডিকেড ডেটা ব্যবহার করা থেকে বিরত রেখেছে যা তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করেছে।
মঙ্গলবার হস্তান্তরিত এই আদেশে এইচএইচএসকে এই রাজ্যে মেডিকেড তালিকাভুক্তিদের তথ্য ভাগ করে নেওয়া থেকে অবরুদ্ধ করেছে এবং নির্বাসনের জন্য অভিবাসীদের লক্ষ্যবস্তু করার লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের মাধ্যমে।
ছাবরিয়া লিখেছেন, “ইমিগ্রেশন প্রয়োগের জন্য সিএমএস ডেটা ব্যবহার করে মেডিকেডের কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করার হুমকি দেওয়া হয়েছে – এমন একটি প্রোগ্রাম যা কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য কভারেজ বিধানের জন্য সমালোচিত বলে মনে করেছে,” ছাবরিয়া লিখেছেন।
ক্যালিফোর্নিয়া আবার ট্রাম্প অ্যাডমিনকে মামলা করেছে, এবার ডিএইচএসে মেডিকেড ডেটা স্থানান্তর করে
বিচারক লিখেছেন যে ইমিগ্রেশন প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অন্যান্য এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ডেটা সংগ্রহ করার বিষয়ে ডিএইচএস সম্পর্কে “স্পষ্টভাবে বেআইনী” কিছু নেই, তবে আইসিই 12 বছর ধরে সেই কারণে মেডিকেড ডেটা ব্যবহারের বিরুদ্ধে নীতিমালা ছিল।
মেডিকেয়ার এবং মেডিকেড পরিষেবাদির কেন্দ্রগুলি দীর্ঘকাল ধরে কেবল তার স্বাস্থ্যসেবা প্রোগ্রামগুলি চালানোর জন্য রোগীদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের নীতিও বজায় রেখেছে।
“এই নীতিমালা দেওয়া, এবং মেডিকেড সিস্টেমের বিভিন্ন খেলোয়াড় তাদের উপর নির্ভর করেছেন, এজেন্সিগুলির পরিবর্তনের আগে তাদের যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া চালানোতে দায়বদ্ধ ছিল,” ছাবরিয়া লিখেছেন: “এই ক্ষেত্রে রেকর্ডটি দৃ strongly ়ভাবে পরামর্শ দেয় যে এ জাতীয় কোনও প্রক্রিয়া ঘটেনি।”
ছাবরিয়া বলেছিলেন যে এইচএইচএস ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সাথে ডেটা ভাগ করে নেওয়ার নতুন নীতিমালার জন্য বা মামলা মোকদ্দমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত “যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ” না করা পর্যন্ত প্রাথমিক আদেশ কার্যকর কার্যকর থাকবে।
মেডিকেড ডেটা প্রকাশ করা ট্রাম্প প্রশাসনের ডিএইচএসকে অভিবাসীদের সনাক্ত করতে এবং রাষ্ট্রপতির গণ -নির্বাসন পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য আরও ডেটা দেওয়ার বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ। মে মাসে, একটি ফেডারেল বিচারক আইসিই কর্মকর্তাদের সাথে অভিবাসীদের করের তথ্য ভাগ করে নেওয়ার থেকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবাটিকে আটকাতে অস্বীকার করেছিলেন।
বিডেন-নিযুক্ত বিচারক ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন মামলা মোকদ্দমার পরে ট্রাম্প এইচএইচএস ওভারহলকে থামিয়ে দেন
ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বন্টা এক বিবৃতিতে বলেছেন, “ইমিগ্রেশন প্রয়োগের জন্য মেডিকেড ডেটা ব্যবহারের ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপের ফলে পরিণতিগুলির জন্য নোটিশ বা বিবেচনা ছাড়াই দীর্ঘস্থায়ী নীতি সুরক্ষা আপিল করা হয়েছে।” “রাষ্ট্রপতি যেহেতু তাঁর অমানবিক অভিবাসী বিরোধী ক্রুসেডে তার কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে চলেছেন, এটি একটি স্পষ্ট অনুস্মারক যে তিনি আইন দ্বারা আবদ্ধ রয়েছেন।”
এইচএইচএস প্রথমে জুনে কয়েক মিলিয়ন মেডিকেড তালিকাভুক্তদের ব্যক্তিগত তথ্য সরবরাহ করেছিল, 20 টি রাজ্য থেকে নতুন নীতি অবরুদ্ধ করার জন্য মামলা করার জন্য অনুরোধ জানায়।
জুলাইয়ে, মেডিকেয়ার এবং মেডিকেড পরিষেবাগুলির কেন্দ্রগুলি একটি নতুন চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যা ডিএইচএসকে তাদের সামাজিক সুরক্ষা নম্বর এবং বাড়ির ঠিকানা সহ দেশের million৯ মিলিয়ন মেডিকেড তালিকাভুক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্যগুলিতে প্রতিদিনের অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়।
কোনও চুক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি। এইচএইচএস জোর দিয়েছিল যে ডিএইচএসের সাথে তার চুক্তিটি আইনী।
মেডিকেড কর্মকর্তারা ডেটা ট্রান্সফারটি অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তাদের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রকে শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল।
অভিবাসী – আইনী এবং অবৈধ উভয়ই – মেডিকেড প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য অনুমোদিত নয়, যা স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রায় বিনামূল্যে কভারেজ সরবরাহ করে। তবে, ফেডারেল আইনের অধীনে, সমস্ত রাজ্যগুলিকে অবশ্যই জরুরী মেডিকেড অফার করতে হবে, একটি অস্থায়ী কভারেজ যা কেবলমাত্র মার্কিন নাগরিক নয় এমন লোকদের সহ জরুরি কক্ষে জীবন রক্ষাকারী পরিষেবাগুলিকে কভার করে।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ওয়াশিংটন স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেল নিক ব্রাউন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “জনগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য তথ্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” “এবং প্রত্যেকেরই সেই তথ্য দিয়ে ফেডারেল সরকার কী করতে পারে তা ভয়ে চিকিত্সা যত্ন নিতে সক্ষম হওয়া উচিত।”
ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেটরা সতর্ক করেছেন যে মেডিকেড নথিভুক্তদের ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করে নেওয়া নিজের বা তাদের বাচ্চাদের জন্য জরুরী চিকিত্সা সহায়তা চাইছে এমন লোকদের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হতে পারে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।