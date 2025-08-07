বিচারক কর্তৃক বরখাস্ত শক্তি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে চার্লসটন জলবায়ু মামলা

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
বুধবার একজন বিচারক দুই ডজন শক্তি সংস্থার বিরুদ্ধে চার্লসটনের মামলা শহরকে বরখাস্ত করে বলেছেন, দক্ষিণ ক্যারোলিনা আইনের অধীনে আদালতের কর্তৃত্ব নেই যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিযোগ করে এমন মামলা মোকদ্দমা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আদালতের কর্তৃত্ব নেই।
কমন প্লিজের দক্ষিণ ক্যারোলিনা কোর্টের বিচারক রজার ইয়ং বলেছেন যে তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন মামলা দায়ের করা মামলাগুলি জলবায়ুটিকে যে কোনও আবহাওয়ার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আসা মামলা মোকদ্দমার জন্য বন্যার দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে এবং “সম্ভাব্য বাদীদের তালিকা” যা “সীমাহীন” হতে পারে।
“ইতিমধ্যে, বেশ কয়েকটি রাজ্য, কাউন্টি এবং পৌরসভা জলবায়ু পরিবর্তনের কথিত আবহাওয়া সম্পর্কিত প্রভাবগুলির জন্য তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলির একটি হজপডজের বিরুদ্ধে মামলা করেছে,” ইয়ং একটি মতামত লিখেছেন। “যদি এই মামলাগুলি সফল হয় তবে প্রতিটি আবহাওয়ার ইভেন্টের পরে পৌরসভা, সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিদের আহত করার জন্য মামলা আনতে পারে। সম্ভাব্য বাদীদের তালিকা সীমাহীন।”
বিচারকের সিদ্ধান্ত কুসংস্কারের সাথে করা হয়েছিল, যার অর্থ মামলা আবার আনা যাবে না। তবে চার্লসটন এই সিদ্ধান্তের আবেদন করতে পারেন।
শহরটি প্রথম ২০২০ সালে মামলাটি নিয়ে আসে, অভিযোগ করে যে শক্তি সংস্থাগুলি এবং পাইপলাইনটি একটি উপদ্রব ছিল এবং জলবায়ুতে জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রভাবগুলি সম্পর্কে পর্যাপ্ত সতর্কতা দেয়নি। শহরটি বলেছে যে বিবাদীদের বন্যা, ক্ষতিগ্রস্থ ঝড়, উচ্চতর তাপমাত্রা এবং বাস্তুতন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটানো যা বলেছিল তার জন্য আসামীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।
পরিবেশবিদ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উকিলরা সারা দেশে মামলা করেছে, যেমন ট্রাকিং শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জিং নির্গমন, জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে এবং বিকল্পের বিকল্পগুলিকে প্রচার করার জন্য। এই প্রচেষ্টার বিরোধীরা বৃহস্পতিবার ইয়ংয়ের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন।
স্পিরো ল এর ক্রিস্টোফার মিলস, একজন সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ যিনি এর আগে বিচারপতি ক্লারেন্স থমাসের পক্ষে কেরানি করেছিলেন, তিনি মামলাটিকে “উদ্বেগজনক” বলে অভিহিত করেছিলেন।
“বিচারক ইয়ং সারা দেশ জুড়ে আদালতের সুস্পষ্ট sens ক্যমত্য অনুসরণ করেছিলেন, যা সম্মত হয়েছে যে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় নির্যাতন আইন সঠিক উপায় নয়,” মিলস বলেছিলেন।
“আমেরিকানদের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য শহরটি যদি এই যোগ্যতার সন্ধানের জন্য শহরটি এই যোগ্যতার সন্ধানে nd ণ দিতে থাকে তবে এটি লজ্জার বিষয় হবে। বাস্তবে বিচারক ইয়ং ব্যাখ্যা করেছেন যে, নগরীর তত্ত্বটি নিজেকে দায়বদ্ধ করে তুলবে, যেহেতু এটি ‘দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়েছে এবং অব্যাহত রেখেছে[s] অগণিত উদ্দেশ্যে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করা-এবং জীবাশ্ম-জ্বালানী-চালিত পরিবহনকে সম্ভব করে তোলে এমন প্রায় সমস্ত রাস্তা এবং সেতুগুলি নির্মিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। “
আমেরিকান এনার্জি ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেসন আইজাক এক বিবৃতিতে বলেছেন, মামলাটি একটি “ইএসজি-চালিত” অপারেশনের অংশ ছিল, এটি রাজনৈতিক এজেন্ডাসের ভিত্তিতে বিনিয়োগের অনুশীলনের একটি উল্লেখ।
আইজাক বলেছেন, “পরিবর্তিত জলবায়ুর বৈশ্বিক ও চিরন্তন ঘটনার জন্য আমেরিকান শক্তি উত্পাদকদের দোষারোপ করার জন্য আদালতকে অস্ত্র দেওয়া উচিত নয়।” “এই মামলাটি আইন-কানুনের পরিবর্তে মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে জ্বালানি সংস্থাগুলিকে নাড়াচাড়া করতে এবং জলবায়ু নীতি আরোপ করার জন্য একটি সমন্বিত, ইএসজি-চালিত অভিযানের অংশ ছিল। বিচারক এটিকে ফেলে দেওয়ার সঠিক ছিলেন।”