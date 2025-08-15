বিচারক ট্রাম্প প্রশাসনের স্কুলগুলিতে ডিআইআই প্রোগ্রামগুলি ডিফেন্ড করার প্রচেষ্টা হ্রাস করেছেন: এনপিআর

ওয়াশিংটন – বৃহস্পতিবার একটি ফেডারেল বিচারক ট্রাম্প প্রশাসনের দুটি পদক্ষেপকে জাতির স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচি দূর করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন।
তার রায়তে, মেরিল্যান্ডের মার্কিন জেলা জজ স্টিফানি গ্যালাগার আবিষ্কার করেছেন যে শিক্ষা বিভাগ আইনটি লঙ্ঘন করেছে যখন এটি ডিআইআই উদ্যোগের সাথে অব্যাহত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফেডারেল তহবিল হ্রাস করার হুমকি দেয়।
এপ্রিল থেকে এই নির্দেশিকাটি স্থগিত রয়েছে যখন তিন ফেডারেল বিচারক শিক্ষা বিভাগের ডিইআই বিরোধী ব্যবস্থাগুলির বিভিন্ন অংশকে অবরুদ্ধ করেছিলেন।
বৃহস্পতিবার এই রায়টি আমেরিকান ফেডারেশন অফ টিচার্স এবং আমেরিকান সোসিওলজিকাল অ্যাসোসিয়েশনের সংক্ষিপ্ত রায় দেওয়ার একটি প্রস্তাব অনুসরণ করেছিল, যা ফেব্রুয়ারির মামলা মোকদ্দমাতে সরকারের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানায়।
কেস দুটি শিক্ষা বিভাগের মেমোসের কেন্দ্রগুলি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সমস্ত “জাতি-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ” শেষ করতে বা ফেডারেল তহবিলের মোট ক্ষতি পর্যন্ত জরিমানার মুখোমুখি হতে আদেশ দেয়। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের ফ্রেমকে হোয়াইট এবং এশিয়ান আমেরিকান শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য হিসাবে অনুশীলন শেষ করার একটি প্রচারণার অংশ।
নতুন শাসক বিভাগকে নির্দেশনাটি স্ক্র্যাপ করার নির্দেশ দেয় কারণ এটি পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তার অনেক বেশি এগিয়ে চলেছে, যদিও গ্যালাগার লিখেছেন যে নীতিগুলি “ভাল বা খারাপ, বুদ্ধিমান বা বোকা, ন্যায্য বা অন্যায়” কিনা সে সম্পর্কে তিনি কোনও মতামত নেননি।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বারা নিযুক্ত হওয়া গ্যালাগার সরকারের এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে মেমোগুলি কেবল স্কুলগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বৈষম্য অবৈধ।
গ্যালাগার লিখেছেন, “শিক্ষা বিভাগ কীভাবে শিক্ষাগত অনুশীলন এবং শ্রেণিকক্ষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি সমুদ্র পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, যার ফলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষাবিদ তাদের আইনী, এমনকি উপকারী, বক্তৃতা তাদের বা তাদের বিদ্যালয়গুলিকে শাস্তি দেওয়ার কারণ হতে পারে, তা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভয় করতে পারে,” গ্যালাগার লিখেছেন।
বাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনী অ্যাডভোকেসি ফার্ম ডেমোক্রেসি ফরোয়ার্ড এটিকে ডিআইআই -তে প্রশাসনের আক্রমণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় বলে অভিহিত করেছেন।
এই গ্রুপের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্কাই পেরিম্যান বলেছেন, “আমেরিকা জুড়ে স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের হুমকি দেওয়া এবং বিশৃঙ্খলা বপন করা শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রশাসনের যুদ্ধের অংশ, এবং আজ জনগণ জিতেছে,” গ্রুপের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্কাই পেরিম্যান বলেছেন।
বৃহস্পতিবার শিক্ষা বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এটি এই রায়টিতে হতাশ হয়েছিল তবে “বিচারিক পদক্ষেপ এই নির্দেশিকা নির্দেশনা বা নির্ধারণ করা বা নির্ধারণ করা আমাদের অভূতপূর্ব স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য ষষ্ঠ শিরোনাম কার্যকর করার ক্ষমতা থামেনি।”
সংঘাতটি ১৪ ই ফেব্রুয়ারির মেমো দিয়ে শুরু হয়েছিল যে ভর্তি, আর্থিক সহায়তা, নিয়োগ বা একাডেমিক ও ছাত্রজীবনের অন্যান্য দিকগুলিতে জাতি সম্পর্কে কোনও বিবেচনা ফেডারেল নাগরিক অধিকার আইন লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হবে।
মেমোটি নাটকীয়ভাবে ২০২৩ সালের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের সরকারের ব্যাখ্যাটি কলেজগুলিকে ভর্তির সিদ্ধান্তে জাতি বিবেচনা করতে বাধা দেয়। সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে এই রায়টি কেবল ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত শিক্ষার জন্যই প্রয়োগ করে, যে কোনও ধরণের “জাতি-ভিত্তিক পছন্দ” নিষিদ্ধ করে।
“শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিষাক্তভাবে জড়িত শিক্ষার্থীদের এই মিথ্যা ভিত্তির সাথে রয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘সিস্টেমিক এবং স্ট্রাকচারাল বর্ণবাদ’ এবং উন্নত বৈষম্যমূলক নীতি ও অনুশীলনগুলির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে,” সিভিল রাইটস বিভাগের কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী সচিব ক্রেগ ট্রেনার লিখেছেন।
এপ্রিলের আরও একটি মেমো রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সংস্থাগুলিকে “অবৈধ ডিআইআই অনুশীলন” ব্যবহার করছে না তা প্রমাণ করার জন্য বলেছিল। লঙ্ঘনকারীরা ফেডারেল অর্থ হারাতে এবং মিথ্যা দাবি আইনের অধীনে মামলা করার ঝুঁকি নিয়েছিল, এতে বলা হয়েছে।
মোট, এই দিকনির্দেশনাটি শিক্ষায় নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সরকারের পদ্ধতির একটি পূর্ণ-স্কেল পুনঃনির্মাণের পরিমাণ। এটি দীর্ঘস্থায়ী জাতিগত বৈষম্য মোকাবেলায় তৈরি করা নীতিগুলির লক্ষ্য নিয়েছিল, বলেছিল যে এই অনুশীলনগুলি তাদের নিজস্ব বৈষম্যের নিজস্ব রূপ ছিল।
মেমোগুলি রাজ্য এবং শিক্ষা গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে প্রতিক্রিয়াগুলির একটি তরঙ্গ তৈরি করেছিল যা এটিকে অবৈধ সরকারী সেন্সরশিপ বলে অভিহিত করেছিল।
আমেরিকান ফেডারেশন অফ টিচার্সের মামলায় বলেছে যে সরকার সারা দেশের স্কুলগুলিতে “অস্পষ্ট এবং অত্যন্ত বিষয়গত” সীমা চাপিয়ে দিচ্ছে। এতে বলা হয়েছে যে শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের “তাদের সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত বক্তৃতা এবং সমিতি শীতল করার বা ফেডারেল তহবিল হারাতে এবং মামলা -মোকদ্দমা সাপেক্ষে ঝুঁকির মধ্যে বেছে নিতে হয়েছিল।”