বিচারক রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের ফেডারেল তহবিল ফ্রিজ বিরতি দেয়: এনপিআর

মঙ্গলবার ব্যাপক বিভ্রান্তির কারণ ঘটেছে এমন একটি পরিকল্পনা স্থগিত করে একটি ফেডারেল বিচারক ট্রাম্প প্রশাসনের অনুদান এবং অন্যান্য কর্মসূচির জন্য ফেডারেল অর্থ প্রদানের বিরতি দেওয়ার জন্য অস্থায়ীভাবে একটি প্রচেষ্টা অবরুদ্ধ করেছেন।

মার্কিন জেলা জজ লরেন এল। আলিখান কর্তৃক আদেশটি নিশ্চিত করে যে ফেডারেল সংস্থা, রাজ্য এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যে ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে যেগুলি পূর্বে 5 পিএম ইটি এর পূর্ব নির্ধারিত সময়সীমা ছাড়িয়ে তহবিল গ্রহণ করা উচিত।

“ট্রাম্প প্রশাসনের শাটার ফেডারেল সহায়তা এবং অনুদান কর্মসূচির জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের নির্লজ্জ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ গত চব্বিশ ঘন্টা ধরে লিম্বোতে থাকা লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য এটি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস,” এই দেশ জুড়ে লোকেরা নির্ভর করে, ” গ্রুপ ডেমোক্রেসি ফরোয়ার্ডের সভাপতি এবং সিইও স্কাই পেরিম্যান, যা নীতিমালার জন্য আইনী চ্যালেঞ্জের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অলাভজনক, আমেরিকান পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, মেইন স্ট্রিট অ্যালায়েন্স এবং সেজ গ্রুপগুলি। আদেশে বিচারকের বিরতি কার্যকর হয় সোমবার, 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

আদেশ কি বলেছে

অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট এবং একটি মেমোর অধীনে এনপিআর দ্বারা প্রাপ্তমঙ্গলবার সন্ধ্যায় অর্থায়নে একটি অস্থায়ী বিরতি কার্যকর হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, তবে প্রশাসনের এক প্রবীণ কর্মকর্তা বলেছিলেন যে কোনও সংস্থা যদি তার কর্মসূচিগুলি মেনে চলতে থাকে তবে বিরতিটি দিনের মতোই কম হতে পারে।

কর্মকর্তা বলেছিলেন যে নির্দেশটি সম্পূর্ণ তহবিল হিমশীতল হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। এই কর্মকর্তা, যিনি প্রকাশ্যে অভ্যন্তরীণ মেমো নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুমোদিত নন, তিনি বলেছিলেন যে সংস্থাগুলি তাদের অনুদান, loans ণ এবং প্রোগ্রামগুলি নতুন প্রশাসনের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য করে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের অনুদান, loans ণ এবং প্রোগ্রামগুলি পর্যালোচনা করার কথা রয়েছে।

প্রশাসনের আধিকারিকরা জোর দিয়েছিলেন যে প্রভাবগুলি ভুল বোঝাবুঝি করা হয়েছে, তবে মেমোর আসল পাঠ্যটি সুদূরপ্রসারী এবং ফলো-আপ গাইডেন্সটি অস্পষ্ট ছিল। মঙ্গলবার বিকেলে হোয়াইট হাউস একটি ফ্যাক্ট শিট জারি এটি বলেছিল যে “বিরতিটি বোর্ড জুড়ে প্রযোজ্য নয়” এবং “আমেরিকানদের প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রদান করে এমন কোনও প্রোগ্রাম”-যেমন সামাজিক সুরক্ষা, মেডিকেয়ার এবং ফুড স্ট্যাম্পগুলি-“স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।”

মেমোটি গত এক সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত কয়েক ডজন কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের পরে। এই দস্তাবেজগুলিতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং তহবিলের পর্যালোচনাগুলির জন্য কল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ট্রাম্প স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে সমস্ত ডিইআই প্রোগ্রামগুলি থামানো উচিত, উদাহরণস্বরূপ, এবং সাধারণত ফেডারেল সরকার কর্তৃক আরও বেশি সরকারী দক্ষতা এবং কম ব্যয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে।

নতুন প্রশাসনও ফেডারেল কর্মীদের বিস্তৃত পরিবর্তন আনতে চাইছে।

সমালোচকরা তহবিলের হিমশীতলকে বেআইনী করার জন্য দাবিটিকে ডেকে আনে কারণ কংগ্রেস ইতিমধ্যে ব্যয় করার জন্য অর্থ অনুমোদন করেছে, তবে প্রশাসন যুক্তি দিচ্ছে যে এই পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ মর্যাদাবান নয় – এবং পরিবর্তে একটি অস্থায়ী পর্যালোচনা।

আদেশে আদালতের চ্যালেঞ্জগুলি বাড়ছে

ব্যয় মেমোটি মঙ্গলবার দ্রুত আইনী চ্যালেঞ্জগুলি আকর্ষণ করেছে।

অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করা অলাভজনক সংস্থাগুলি দাবি করেছিল তাদের ফাইলিং মধ্যে যে মেমোটি “ফেডারেল সরকারের প্রতিটি অনুদান কর্মসূচির জন্য ওএমবির পরিকল্পনা করা আইনী কর্তৃত্বের উত্স ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে।” গোষ্ঠীগুলি আরও বলেছিল যে মেমোটি অনুদান প্রাপকদের স্বার্থ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, “যাদের কাছে অর্থের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাদের সহ”।

বিচারক আলিখানের সিদ্ধান্তের অল্প সময়ের মধ্যেই, ২২ টি রাজ্য এবং কলম্বিয়া জেলা থেকে একদল অ্যাটর্নি জেনারেল জেনারেল ফেডারেল আদালতে পৃথক চ্যালেঞ্জ দায়ের করেছিলেন।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস, একজন ডেমোক্র্যাট, একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মামলাটি ঘোষণা করেছিলেন যে, “লক্ষ লক্ষ আমেরিকান প্রতিদিন তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেতে, তাদের পরিবারগুলিতে সহায়তা করতে এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপদে থাকার জন্য ফেডারেল অর্থায়িত প্রোগ্রামগুলির উপর নির্ভর করে। ইতিমধ্যে, এই নীতিটি বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছে। “

সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিভ্রান্তি এবং উদ্বেগ

মঙ্গলবার বেশিরভাগ অনিশ্চয়তার বেশ কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষা নেট প্রোগ্রামের ভাগ্যকে কেন্দ্র করে।

ওরেগন ডেমোক্র্যাটিক সেন রন ওয়াইডেন তার কর্মীরা নিশ্চিত করেছেন মঙ্গলবার দেশজুড়ে রাজ্যগুলিতে মেডিকেড ব্যয় পোর্টালগুলি হ্রাস পেয়েছিল, তবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লিভিট এক্স লিখেছেন যে “হোয়াইট হাউস মেডিকেড ওয়েবসাইট পোর্টাল আউটেজ সম্পর্কে সচেতন। আমরা নিশ্চিত করেছি যে কোনও অর্থ প্রদান প্রভাবিত হয়েছে – সেগুলি এখনও প্রক্রিয়া করা হচ্ছে এবং প্রেরণ করা হচ্ছে।”

বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এবং চাইল্ড কেয়ারের মতো বেশ কয়েকটি ফেডারেল প্রোগ্রামগুলিও তহবিলের ক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

রিচা ডেকান্ট – আইন ও সামাজিক নীতি কেন্দ্রের আইনসভা বিষয়ক পরিচালক, যা স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য সহায়তার পক্ষে পরামর্শ দেয় – এনপিআরকে বলেছিলেন যে এটি প্রদর্শিত হয়েছে যে অনেক ফেডারেল প্রোগ্রামগুলি এই বিরতি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে না কারণ তহবিল প্রথমে “রাজ্যগুলিতে” যায় ” বা স্থানীয় সত্তাগুলিতে এবং তারপরে এটি পৃথক লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। “

এমনকি তহবিলের একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি, ডেক্যান্ট বলেছেন, সরবরাহকারীদের কিছু পরিষেবা বিরতি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে।

“লোকেরা যদি ডাটাবেসগুলিতে অ্যাক্সেস করতে সক্ষম না হয়, যদি তারা আগামীকাল তহবিল আঁকতে সক্ষম না হয় তবে আমি মনে করি এটি খুব, অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক কারণ এই জায়গাগুলির বেশিরভাগের জরুরী পরিস্থিতিতে প্রচুর রিজার্ভ তহবিল নেই,” তিনি ড। “তারা ফেডারেল ডলারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ধরণের উপর নির্ভর করে এবং আসলে কোনও অবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা নেই।”

বাজেট এবং নীতিগত অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বাম-ঝুঁকির কেন্দ্রের সভাপতি শ্যারন তোোট বলেছেন, সম্ভবত কিছু প্রোগ্রাম অর্থায়ন ছাড়াই দীর্ঘ সময়ের মুখোমুখি হতে পারে কারণ এজেন্সিগুলি সাম্প্রতিক কার্যনির্বাহী আদেশের সাথে কোন প্রোগ্রামগুলি সামঞ্জস্য করে তা নির্ধারণ করে। এবং যতক্ষণ বিরতি দেওয়া হয়, তিনি বলেছিলেন, কিছু সংস্থাকে তাদের দরজা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

“আমরা পরিষেবাগুলি থামতে দেখতে পেলাম এবং আমরা দেখতে পেলাম যে পরিষেবা সরবরাহকারীরা বেতন -উপার্জন করতে অক্ষম, তাদের ভাড়া দিতে অক্ষম,” পারোট বলেছেন।

জিওপি আইন প্রণেতারা ক্ষমতা পৃথকীকরণ সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হন

রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা মঙ্গলবার ট্রাম্পের ডোরাল রিসর্টে বার্ষিক ইস্যু সম্মেলনে মিয়ামিতে জড়ো হন। একাধিক জিওপি অংশগ্রহণকারীদের মতে, মঙ্গলবারের কর্মসূচির সময় রিপাবলিকান নেতারা ফেডারেল অনুদানকে হিমায়িত করার আদেশটি সম্বোধন করেননি। এবং আইন প্রণেতারা যেমন বিভিন্ন সেশন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, যদি কোনও আদেশের বৈধতা বা প্রভাব সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ উত্থাপন করে।

এক হাউস রিপাবলিকান যিনি প্রকাশ্যে উদ্বেগ উত্থাপন করেছিলেন, নেব্রাস্কা রেপ। ডন বেকন, সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে এটি কংগ্রেসকে অবহিত করার জন্য “বুদ্ধিমান হত”।

তিনি বলেছিলেন, “আমাদের কীভাবে রক্ষা করার কথা রয়েছে যদি আমরা জানি না যে কী বের হচ্ছে এবং এর আসলে কী বোঝায় এবং আমি উপাদানগুলি কল পেয়েছি তাই এটি জীবনের একটি অংশ।”

“প্রকৃত লোকেরা যারা এই অনুদানের উপর নির্ভর করে,” বেকন সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর নির্বাচনীকরা এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর অফিসে ডাকছিলেন।

রেপ। ফরাসি হিল, আর-আর্ক। বলেছেন, তিনি আদেশটি পড়েন নি তবে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি “তার কার্যনির্বাহী আদেশের অধীনে বিভাগ অনুসারে ব্যয় দেখার অধিকার রয়েছে।”

এই পদক্ষেপটি ইতিমধ্যে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত অর্থোপার্জনের অর্থের পরিমাণ কিনা তা জানতে চাইলে হিল বলেছিলেন, “আমি মনে করি না যে আদালতগুলি বছরের পর বছর ধরে এটি সমর্থন করেছে। আসুন আমরা অপেক্ষা করি এবং দেখুন। আসুন তাকে তার পর্যালোচনাটি করতে দিন এবং ফলাফলটি কী তা দেখুন। “

রেপ। রায়ান জিনকে, আর-মন্ট।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে স্বরাষ্ট্রসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী জিনকে বলেছিলেন যে তিনি তখন অনুদান পর্যালোচনা করেছেন এবং বিদেশ বিষয়ক প্যানেলের সদস্য হিসাবে। তিনি বলেছিলেন যে এটি “মর্মস্পর্শী” যে বিদেশী সহায়তায় কোনও ডাটাবেস নেই, এবং গ্রান্টিদের একটি নিরীক্ষণে সম্মত হওয়া উচিত এবং প্রমাণ করা উচিত যে আগ্রহের কোনও বিরোধ নেই।

ট্রাম্প কংগ্রেসের পার্সের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে বেকন বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি “কিছুটা বিঘ্ন পছন্দ করেন এবং আমরা এটি পাচ্ছি।”

ডেমোক্র্যাটরা একটি সাংবিধানিক সংকট সম্পর্কে সতর্ক করেছেন

এদিকে শীর্ষস্থানীয় সিনেট ডেমোক্র্যাটরা একটি হিমশীতলের বিশাল সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন – উভয় গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের জন্য যারা ফেডারেল তহবিলের উপর নির্ভর করে এবং কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে সম্পর্কের জন্য।

“তাত্ক্ষণিকভাবে, ডোনাল্ড ট্রাম্প বিলিয়ন, সম্ভবত ট্রিলিয়ন ডলার ডলার বন্ধ করে দিয়েছেন, যা সরাসরি রাজ্য, শহর, শহর, স্কুল, হাসপাতাল, ছোট ব্যবসা এবং বেশিরভাগ আমেরিকান পরিবারের সমর্থন করে,” নিউইয়র্কের সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চক শুমার বলেছিলেন মঙ্গলবার

শুমার এবং অন্যান্য নেতারা জোর দিয়েছিলেন যে এই পদক্ষেপটি রেড এবং ব্লু স্টেটসে আমেরিকান পরিবারগুলিকে প্রভাবিত করবে যারা ফেডারেল তহবিলের উপর নির্ভর করে।

শিউমার বিশেষত দুর্যোগ ত্রাণ প্রচেষ্টা, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী, গ্রামীণ হাসপাতাল, খাদ্য সহায়তা, প্রবীণদের সহায়তা, অবকাঠামো কর্মসূচি, ক্যান্সার গবেষণা এবং ওপিওয়েড আসক্তি চিকিত্সা সহ অন্যান্য বিষয়গুলির জন্য অর্থায়নের দিকে উল্লেখ করেছিলেন।

“তাদের অতি-ধনী ব্যক্তিদের জন্য ট্যাক্স কাটা প্রয়োজন, এবং এই কাটগুলি তারা মনে করে যে তারা তাদের তহবিল দেবে,” তিনি বলেছিলেন।

সিনেট ডেমোক্র্যাটরা বলেছিলেন যে তাদের অফিসগুলি তাদের কর্মসূচির জন্য অর্থের অভাব – এমনকি একটি অস্থায়ী বিরতি – কী কারণে আতঙ্কিত লোকদের কাছ থেকে কল করে বিভ্রান্ত হয়েছে।

সেনেট বরাদ্দ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সেন প্যাটি মারে, ডি-ওয়াশ। প্রশাসনের পদক্ষেপকে “অভূতপূর্ব” বলে অভিহিত করেছেন।

মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “গতরাতে, এক সাহসী ও অবৈধ পদক্ষেপে ট্রাম্প প্রশাসন রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের একইভাবে আইনে পাস করা বিপুল পরিমাণে ফেডারেল তহবিল জমা দেওয়ার জন্য কাজ করছে,” তিনি মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “ট্রাম্পের পদক্ষেপগুলি সর্বত্র লাল এবং নীল সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বনাশ সৃষ্টি করবে। এটি সম্প্রদায়গুলি প্রত্যাশা করছে এমন অর্থায়ন করছে এবং এই মেমোটি এই সংস্থানগুলি তাদের কাছে উপলব্ধ হবে কিনা তা নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি তৈরি করছে।”

Murray said she is calling on the Senate budget chair, Republican Lindsey Graham of South Carolina, to postpone a committee vote on Russ Vought, Trump’s nominee to head the Office of Management and Budget. সেই ভোট বর্তমানে বৃহস্পতিবার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

তিনি বলেন, “ট্রাম্প প্রশাসন আইন অনুসরণ না করা পর্যন্ত রিপাবলিকানদের এই মনোনয়নের কমিটি থেকে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন।