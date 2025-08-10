বিচারপতি সচিব বিদেশী অপরাধীদের ‘প্যাকিং’ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | রাজনীতি | খবর

একজন মন্ত্রী কঠোর সতর্কতা জারি করেছেন যে বিদেশী অপরাধীদের “ফ্রি বেড এবং বোর্ড” সরবরাহ করা উচিত নয় কারণ সরকার “তাদের প্যাকিং প্রেরণ” করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
সরকার সরাসরি কারাগার থেকে তাত্ক্ষণিক নির্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, অপরাধ করে এমন সমস্ত বিদেশী নাগরিককে তাত্ক্ষণিক বহিষ্কার করার আদেশ দেয়। বিচারপতি সচিব শাবানা মাহমুদ একটি আইনসভা সংশোধনীর পরামর্শ দিয়েছেন যা করদাতাকে কারাগারে প্রতি গড়ে গড়ে ৫ 54,000 ডলার সাশ্রয় করতে পারে এবং ফলস্বরূপ ৩,০০০ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অপরাধীকে যুক্তরাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়।
এই নীতিটি তাদের স্থির-মেয়াদী বাক্যগুলিতে প্রভাব ফেলবে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের হেফাজতে বা ধরে রাখার জন্য বিচক্ষণতা বজায় রাখবে। এই পদক্ষেপটি চ্যানেল জুড়ে ছোট নৌকা ক্রসিংয়ের বিষয়টি সম্বোধন করার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের একটি ফ্রান্স চুক্তির জন্য কেয়ার স্টারমারের প্রশংসা অনুসরণ করেছে।
নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ও সহিংসতা মোকাবেলায় মন্ত্রী অ্যালেক্স ডেভিস-জোনস দ্য বলেছেন রবিবার আয়না: “বিদেশী অপরাধীরা যারা এখানে এসে আইন ভঙ্গ করেন তাদের নির্বাসিত হওয়ার আশা করা উচিত – আমাদের কারাগারে বিনামূল্যে বিছানা এবং বোর্ড দেওয়া হয়নি, যখন তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের অবশ্যই তাদের জীবন পুনর্নির্মাণ করতে হবে।
“আজকের এই ঘোষণাটি ভুক্তভোগীদের প্রথমে রাখার বিষয়ে। আজ, খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থরা তাদের অপরাধীরা ব্রিটিশ কারাগারে, তাদের ব্যয়ে সময় কাটাতে দেখছেন এবং তারপরে এই দেশে থাকার অধিকার নিয়ে কারাগার ছেড়ে চলে যান। এখন, এটি পরিবর্তিত হবে। বিদেশী অপরাধীরা তাত্ক্ষণিক নির্বাসন মোকাবেলা করবে এবং আজীবন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারে যা তাদের শেয়ার থেকে বিরত থাকতে পারে না যে তাদের এই জ্ঞানের ক্ষতি হতে পারে না”
“এটি আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাঙা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য পরিবর্তনের পরিকল্পনার একটি অংশ এবং আমাদের রাস্তাগুলি আরও নিরাপদ করে তুলেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৪,০০০ আরও কারাগারের জায়গা তৈরি করা, সাজা প্রদানকে সংস্কার করা এবং ক্ষতিগ্রস্থদের প্রয়োজনীয় সমর্থন পাওয়া নিশ্চিত করা। এই সরকার সর্বদা ক্ষতিগ্রস্থ এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের পক্ষে থাকবে, যারা তাদের ক্ষতি করে তাদের নয়।”
সুস্পষ্ট সংস্কারগুলি সন্ত্রাসী বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যতীত সকলকে প্রভাবিত করবে, কেবলমাত্র যদি নির্বাসন জাতীয় সুরক্ষা বা বিপদগ্রস্থদের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে থাকে তবে ব্যতিক্রমগুলি ছাড়াও। ব্রিটেনের কারাগারে বর্তমানে প্রায় 10,000 বিদেশী নাগরিক রয়েছে, যার মধ্যে একজন চারজনের মধ্যে বিচার বা সাজা দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
২০২৪ সালের জুলাই থেকে সরকার সফলভাবে প্রায় ৫,২০০ বিদেশী জাতীয় অপরাধীকে নির্বাসন দিয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।
জুনে আইন সংশোধন করার পরে, সেপ্টেম্বরে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রস্তুত, বন্দিরা এখন তাদের সাজার মাত্র 30% সেবা দেওয়ার পরে বর্তমান অর্ধেক চিহ্ন থেকে নিচে নির্বাসন মোকাবেলা করবে। তবে, এই প্রান্তিকতাটিকে শূন্যে হ্রাস করার জন্য সরকারের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার জন্য সংসদীয় অনুমোদনের প্রয়োজন।
মিসেস ম্যাডমুড ঘোষণা করেছিলেন: “এই সরকার বিদেশী অপরাধীদের নির্বাসন দেওয়ার জন্য উগ্র পদক্ষেপ নিচ্ছে, পরিবর্তনের জন্য আমাদের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে। নির্বাসন এই সরকারের অধীনে রয়েছে, এবং এই নতুন আইন দিয়ে তারা আগের চেয়ে আগে ঘটবে। আমাদের বার্তাটি স্পষ্ট: আপনি যদি আমাদের আতিথেয়তা অপব্যবহার করেন এবং আমাদের আইন ভঙ্গ করেন তবে আমরা আপনাকে প্যাকিং পাঠিয়ে দেব।”
এই সিদ্ধান্তটি নির্দিষ্ট শ্রম সাংসদদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভাষা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
এই বছরের শুরুর দিকে, ১০০ টিরও বেশি শরণার্থী দাতব্য সংস্থা প্রধানমন্ত্রীকে সম্মিলিত সম্প্রদায়ের জন্য অনুরোধ করে এবং “বৈরী রাজনীতি, বর্ণবাদী বক্তৃতা এবং অতীতের রাক্ষসী ভাষা” এর সমাপ্তির জন্য একটি উন্মুক্ত চিঠি লিখেছিল।
আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দেশগুলি তাদের নিজস্ব নাগরিকদের ফিরে গ্রহণ করতে বাধ্য, যার অর্থ অন্যান্য রাজ্যের সাথে চুক্তিগুলি অপ্রয়োজনীয়।
সরকার কেবল বিমানের উপর অপরাধীদের স্থাপন করতে এবং তাদের ফিরিয়ে দিতে পারে।
মে মাসে, স্বাধীন সাজা প্রদানের পর্যালোচনা আইনটি পরিবর্তনের পরামর্শ দেয় যাতে বেশিরভাগ বিদেশী বন্দীদের তাদের ১৮ মাসের পরিবর্তে ৫০ শতাংশ এবং মুক্তির আগে চার বছর আগে পর্যন্ত তাদের সাজার ৩০ শতাংশ শেষ করার পরে অপসারণ করা যায়।
মন্ত্রীরা অপসারণের উপর জোর দিয়ে প্রায় ৮০ টি কারাগারে বিশেষজ্ঞ কর্মীদের মোতায়েনের জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছেন।
একটি শ্রম উত্স অনুসারে, পূর্ববর্তী রক্ষণশীল প্রশাসন বিদেশী জাতীয় অপরাধীদের অপসারণের জন্য অন্যান্য জাতির সাথে বন্দী স্থানান্তর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, এমন চুক্তির মাধ্যমে, যা বন্দীদের তাদের “হোম” জাতিতে তাদের রক্ষণশীল শর্তগুলি সম্পূর্ণ করার অনুমতি দেয়।
এর ফলে 945 জন বন্দীদের বিদেশী কারাগারে 2010 থেকে 2023 সালের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল, প্রতি সপ্তাহে দেড়-দেড় অপরাধীদের সমতুল্য।
বিদেশী জাতীয় অপরাধীরা কারাগারের জনসংখ্যার প্রায় 12 শতাংশ নিয়ে গঠিত।