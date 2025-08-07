You are Here
News

বিচার বিভাগের কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আক্রমণগুলির আলোকে সাইবারসিকিউরিটি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে

ফেডারেল বিচার বিভাগ তার কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে একটি পরিশীলিত এবং অবিরাম প্রকৃতির সাম্প্রতিক বর্ধিত সাইবারেটট্যাকগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংবেদনশীল কেস ডকুমেন্টগুলির সুরক্ষা জোরদার করার জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিচার বিভাগটি আরও সিস্টেমের সুরক্ষা এবং ভবিষ্যতের আক্রমণগুলি অবরুদ্ধ করার জন্য আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং মামলা -মোকদ্দমাগুলির উপর প্রভাব হ্রাস করার জন্য আদালতের সাথে কাজ করা অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের প্রশাসনিক অফিস কংগ্রেসের পাশাপাশি বিচার বিভাগের সাথে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এবং এই সাইবারেটট্যাকগুলির ঝুঁকি ও প্রভাবগুলি প্রশমিত করতে কার্যনির্বাহী শাখার অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।

বিচার বিভাগের বৈদ্যুতিন কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কাছে দায়ের করা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ নথি গোপনীয় নয় এবং প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের কাছে সহজেই উপলব্ধ, যা একটি উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থার জন্য মৌলিক। তবে কিছু ফাইলিংয়ে গোপনীয় বা মালিকানাধীন তথ্য রয়েছে যা জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিল করা হয়।

এই সংবেদনশীল নথিগুলি হুমকি অভিনেতাদের একটি পরিসরের আগ্রহের লক্ষ্য হতে পারে। তাদের আরও ভাল সুরক্ষার জন্য, আদালত সাবধানতার সাথে নিয়ন্ত্রিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত পরিস্থিতিতে সংবেদনশীল নথিগুলিতে অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করার জন্য আরও কঠোর পদ্ধতিগুলি বাস্তবায়ন করে আসছে।

এর সিস্টেমগুলির সুরক্ষা বৃদ্ধি করা বিচার বিভাগের পক্ষে শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার। গত কয়েক বছর ধরে, বিচার বিভাগ কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে উল্লেখযোগ্য সাইবারসিকিউরিটি সুরক্ষা এবং সুরক্ষা যুক্ত করেছে। তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জুডিশিয়াল কনফারেন্সের কমিটির চেয়ারম্যান, আদালত আপিল বিচারক মাইকেল ওয়াই স্কুডার, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিচার বিভাগীয় আইটি সিস্টেমের সম্ভাব্য হুমকির বিষয়ে এবং বিচার বিভাগের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে সম্মেলন এবং গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেছেন। পরবর্তীকালে, এই বছরের জুনে বিচারক স্কুডার একটি হাউস বিচার বিভাগীয় সাবকমিটিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং শাখার মুখের ধ্রুবক এবং ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত সাইবারসিকিউরিটির হুমকির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তার আইটি সিস্টেমগুলিতে বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণের জন্য বিচার বিভাগের চলমান প্রতিশ্রুতিটিকে আন্ডারস্ক্রেড করেছিলেন।

অন্যান্য ফেডারেল সরকার এবং বেসরকারী সত্তা যেমন একইভাবে অভিজ্ঞতা অব্যাহত রেখেছে, সাইবার ঝুঁকিগুলি হুমকির অভিনেতারা আরও পরিশীলিত এবং পরিবর্তন এবং তাদের কৌশলগুলি মানিয়ে নেওয়ার কারণে বিকশিত হতে থাকে এবং লিগ্যাসি সিস্টেমগুলি সুরক্ষিত করে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সাইবারসিকিউরিটির হুমকি মোকাবেলায়, বিচার বিভাগ তার সুরক্ষা বাধ্যবাধকতাগুলি গ্রহণ করে এবং আইন প্রয়োগকারী, জাতীয় সুরক্ষা এবং সাইবারসিকিউরিটি সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য তথ্য ভাগ করে নেওয়ার সত্তার সাথে সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমস্ত উপলভ্য সংস্থানকে উপকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts