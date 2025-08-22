You are Here
বিচার বিভাগ গিলাইন ম্যাক্সওয়েল ট্রান্সক্রিপ্টগুলি প্রকাশ করেছে: এনপিআর
বিচার বিভাগ গিলাইন ম্যাক্সওয়েল ট্রান্সক্রিপ্টগুলি প্রকাশ করেছে: এনপিআর

এই জুলাই 2, 2020 -এ, নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলা জেলার ভারপ্রাপ্ত ইউএস অ্যাটর্নি অড্রে স্ট্রস ফাইলের ছবি নিউইয়র্কের এক সংবাদ সম্মেলনের সময় জেফ্রি এপস্টেইন এবং গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের একটি ছবি দেখিয়েছেন।

জন মিনচিলো/এপি


জন মিনচিলো/এপি

শুক্রবার বিচার বিভাগটি যা বলেছে তা প্রকাশ করেছে যা গত মাসে গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চের কথোপকথনের সম্পূর্ণ ট্রান্সক্রিপ্ট এবং অডিও রেকর্ডিং।

ম্যাক্সওয়েল দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের দীর্ঘকালীন অংশীদার ছিলেন এবং এপস্টেইনকে কম বয়সী মেয়েদের যৌন নির্যাতনের জন্য সহায়তা করার জন্য তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ডে সাজা দেওয়া হয়েছিল। জুলাইয়ের শেষের দিকে দু’দিন ধরে ব্লাঞ্চ তার সাথে টালাহাসি, ফ্লা। প্রতিলিপিগুলি, দৈর্ঘ্যে কয়েকশ পৃষ্ঠার চলমান, “রেড্যাক্টেড” চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্লাঞ্চ ফাইল পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বলেছিল যে তারা “স্বচ্ছতার স্বার্থে” ভাগ করা হয়েছিল।

মধ্যে একটি বিবৃতিম্যাক্সওয়েলের একজন অ্যাটর্নি বলেছিলেন যে তিনি সাক্ষাত্কারে সত্য বলেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে তিনি একটি বলির ছাগল।

অ্যাটর্নি ডেভিড মার্কাস বলেছেন, “মিসেস ম্যাক্সওয়েল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।” “তিনি প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেননি এবং কোনও প্রশ্নই করেননি। তিনি তার উত্তরগুলি নথি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণ দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। তার আচরণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যে কারও পক্ষে শুনতে স্পষ্ট।

ট্রাম্প প্রশাসন এপস্টেইন এবং তার মামলায় যে কোনও ফাইল রয়েছে সে সম্পর্কে আরও তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি জিওপি -র অভ্যন্তরে কিছু সমর্থকদের চাপের মুখোমুখি হয়েছে।

তিনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সম্পর্কে কি বলেছেন

সাক্ষাত্কার চলাকালীন, ম্যাক্সওয়েলকে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সহ এপস্টেইনের সাথে পরিচিত বা যোগাযোগ থাকতে পারে এমন এক বিস্তৃত কর্মকর্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এপস্টেইন এবং ট্রাম্প একই পাম বিচ সোশ্যাল সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত, তবে ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে এপস্টেইনের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন ২০০ 2006 সালে পতিতাবৃত্তি চাওয়ার জন্য অসম্মানিত ফিনান্সিয়রকে অভিযুক্ত করার আগে।

ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন যে ১৯৯০ সালে তিনি কোনও এক সময় ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন কারণ তিনি তার বাবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্প “সর্বদা আমার প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত সদয় ছিলেন”, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি কখনই তাকে কোনও “অনুপযুক্ত সেটিং” তে সাক্ষ্য দেননি।

ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, “আমি আসলে কোনও ধরণের ম্যাসেজ সেটিংয়ে রাষ্ট্রপতিকে কখনও দেখিনি। আমি কোনওভাবেই কোনও অনুপযুক্ত সেটিংয়ে রাষ্ট্রপতির সাক্ষী হইনি। রাষ্ট্রপতি কখনও কারও প্রতি অনুপযুক্ত ছিলেন না। আমি যে সময়ে তাঁর সাথে ছিলাম, তিনি সর্বদাই ভদ্রলোক ছিলেন,” ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন।

এপস্টেইনের সাথে ট্রাম্পের সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চাইলে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি ভাবেন নি যে তারা “ঘনিষ্ঠ বন্ধু”।

তিনি প্রসিকিউটরদের বলেন, “উদাহরণস্বরূপ আমি তাকে কখনও তাঁর বাড়িতে দেখেছি বলে মনে করি না।”

এপস্টেইনের পৌঁছনো

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সাথে এপস্টেইনের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কেও ম্যাক্সওয়েলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ক্লিনটন কোনও ম্যাসেজ পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে ব্লাঞ্চ তাকে চাপ দিলে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন না।

তিনি বলেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে তিনি করেছিলেন,” তিনি আরও যোগ করেছেন যে অ্যাপস্টাইন এবং ক্লিনটন একসাথে সময় কাটিয়েছিলেন একমাত্র সময় এপস্টেইনের বিমানে।

“সুতরাং তারা একসাথে বিমানটিতে সময় কাটিয়েছিল, এবং আমি বিশ্বাস করি না যে বিমানটিতে কোনও ম্যাসেজ ছিল।

সাক্ষাত্কারগুলি এপস্টেইন সংযোগগুলি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দেয় যা সরকার, ব্যবসা এবং সংস্কৃতির মধ্যে কিছু সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সাথে জালিয়াতি করতে সক্ষম হয়েছিল-এমনকি যদি এই সম্পর্কগুলি নিজেরাই খারাপ বলে জানা যায়নি।

সাক্ষাত্কারে আলোচিতদের মধ্যে বিল গেটস, অভিনেতা ক্রিস টাকার এবং কেভিন স্পেসি এবং কারেন্ট হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস সেক্রেটারি রবার্ট এফ কেনেডির মতো চিত্র রয়েছে, অন্যদের মধ্যে। ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি তাদের কারও সাথে জড়িত কোনও অনুপযুক্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন, যদিও তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন যে তিনি এবং এপস্টেইন কেনেডির সাথে “ডাকোটাসে ডাইনোসর হাড় শিকার” করেছেন।

একটি অস্বাভাবিক সভা

ম্যাক্সওয়েলের সাথে ব্লাঞ্চের বৈঠকটি এই জাতীয় সিনিয়র বিচারপতি বিভাগের কর্মকর্তাকে জড়িত করার জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক ছিল। এছাড়াও সাক্ষাত্কারে ছিলেন ডিয়েগো পেস্তানা, ভারপ্রাপ্ত সহযোগী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, স্পেন্সার হর্ন, এফবিআইয়ের বিশেষ এজেন্ট এবং মার্কিন ডেপুটি ইউএস মার্শাল মার্ক বিয়ার্ড।

ম্যাক্সওয়েল এবং তার আইনী দল কোনও রূপে ক্লিমেন্সির জন্য একটি পিচ তৈরি করছে বলে মনে হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি হিসাবে, ট্রাম্প বিদ্যমান কারাগারের শর্তাবলী – বা সংক্ষিপ্ত – এবং অতীতে তাকে সমর্থন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন এমন লোকদের ক্ষমা করার ক্ষমতা নমনীয় করেছেন। ব্লাঞ্চের সাথে তার সাক্ষাত্কারের কয়েক দিনের মধ্যে, তাকে ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল কারাগার থেকে টেক্সাসের ন্যূনতম সুরক্ষা কারাগার শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কর্মকর্তারা স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করেননি।

শুক্রবার প্রতিলিপিগুলির মুক্তি একই দিনে এসেছিল যে বিচার বিভাগ তার প্রোবগুলি থেকে এপস্টাইন এবং ম্যাক্সওয়েলে হাউস ওভারসাইট কমিটির সদস্যদের সাথে ফাইলগুলির প্রথম তরঙ্গ ভাগ করে নিয়েছিল। কমিটি এই মাসের শুরুর দিকে রেকর্ডগুলির জন্য এজেন্সিটিকে সাবপোন করেছে।

প্যানেলের চেয়ারম্যান জেমস কমার, আর-কি। বলেছেন, তিনি জনসাধারণের জন্য কমপক্ষে কিছু রেকর্ড উপলভ্য করার পরিকল্পনা করছেন, তবে ডেমোক্র্যাটদের-এবং কিছু রিপাবলিকানদের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন-যারা বলেছেন যে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে এই মুক্তিটি বিস্তৃত হবে না।

