বিচার মন্ত্রক বলেছে যে রাআম পার্টির সাথে যুক্ত এনজিও সন্ত্রাস-সমর্থক দলগুলিকে তহবিল দিয়েছে

সোমবার প্রকাশিত July জুলাইয়ের July জুলাইয়ের একটি চিঠিতে বিচার মন্ত্রক জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদী রাইম পার্টির সাথে সংযুক্ত একটি অলাভজনক “এইড 48” অ্যাসোসিয়েশনকে দ্রবীভূত করার ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে, সন্ত্রাসবাদী লিঙ্কগুলির জন্য অনুমোদিত গোষ্ঠীগুলিতে অর্থ স্থানান্তর নিয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

“অ্যাসোসিয়েশনের রেকর্ডগুলি এবং তথ্যের জন্য অনুরোধগুলির প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে দেখা যায় যে সমিতি ইস্রায়েলের বাইরের সংস্থাগুলির সাথে তহবিল স্থানান্তর করেছে বা সন্ত্রাস সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, বা সন্ত্রাস সংগঠনের সাথে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হয়েছে,” মন্ত্রকের ইস্রায়েলি কর্পোরেশনস কর্তৃপক্ষ চিঠিতে জানিয়েছে।

“এই নথিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে তরল কার্যনির্বাহী কার্যক্রম শুরু করার আগে একটি সতর্কতা হিসাবে দেখা উচিত,” 22 পৃষ্ঠার নথিতে উপসংহারে বলা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে ২০০৮ ও ২০০২ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল পশ্চিম তীরের নাবলাস, রামাল্লাহ এবং তুলকারেম অঞ্চলে দাতব্য কাজ করার জন্য চারটি সংস্থায় এই চারটি সংস্থায় এই সহায়তা ৪৮ তহবিল স্থানান্তর করেছে।

দলটির তদন্তটি “লাইফ লাইফ” ফোরামের চাপের পরে এসেছিল, শোকাহত পরিবারগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের জোটে রাআম পার্টির অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেছিল, দলটিকে “সন্ত্রাসী সমর্থক” হিসাবে চিহ্নিত করে।

ফোরামটি সহায়তা 48 কে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে, এটিকে “historic তিহাসিক বিজয়” বলে অভিহিত করেছে এবং দাবি করেছে যে র’ম এর নেতারা – যেমন এমকে মনসুর আব্বাস – “জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক হওয়া”, জোর দিয়ে বলেছেন যে “October অক্টোবর পর্যন্ত হামাসকে সমর্থনকারী যে কেউ অবশ্যই কারাগারে প্রেরণ করতে হবে,” হেব্রু মিডিয়া দ্বারা চালিত একটি উদ্ধৃতিতে।

যদিও ঘোষিতভাবে একজন ইসলামপন্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, আব্বাস তাঁর ঘাঁটির মধ্যে বিতর্ককে প্রকাশ করেছেন যে ইস্রায়েল সর্বদা একটি ইহুদি রাষ্ট্র হবে এবং হামাসের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের ইস্রায়েলের উপর হামলার নিন্দা জানিয়ে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে ডেকে আনার আহ্বান জানিয়েছে।

এমকে মনসুর আব্বাস 12 ই জুন, 2025 -এ জেরুজালেমের নেসেটে বক্তব্য রাখেন। (চেইম গোল্ডবার্গ/ফ্ল্যাশ 90)

এপ্রিলের এক বিবৃতিতে, যখন বিচার মন্ত্রক প্রথম তার অনুসন্ধানের ঘোষণা দিয়েছিল, তখন রাআম হামাসকে অর্থায়নের জন্য নেতানিয়াহু সরকারকে দোষারোপ করেছিলেন এবং এটি তার নিজস্ব ভুল থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।

“Since the negotiations on the possible entry of Ra’am into the (previous) coalition began, an ongoing and vicious campaign has been waged against us by extreme right-wing elements, aiming to thwart any chance for the political integration of Arab citizens in the country,” it said at the time.

এটি একটি মানবিক সহায়তা সংস্থার পিছনে করা হয় যা দেশের সমস্ত অনুমোদিত সত্তার জ্ঞান এবং সহযোগিতার সাথে কাজ করে। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে সংস্থাটি আইনতভাবে অভিনয় করেছে তা প্রমাণ করবে। ”

সেই সময়, এইড 48 নিজেই তদন্তকে “আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের যে কোনও সম্ভাবনা ব্যর্থ করার একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের জন্য অত্যাচারের প্রচারণা” বলে অভিহিত করেছেন। “