বিজয় হাজারে ট্রফি খেলুন বা অবসর! অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ওয়ানডে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির হয়ে বিসিসিআইয়ের আলটিমেটাম শেষ হতে পারে
News

বিজয় হাজারে ট্রফি খেলুন বা অবসর! অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ওয়ানডে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির হয়ে বিসিসিআইয়ের আলটিমেটাম শেষ হতে পারে

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে খেলতে পারে।

ওয়ানডে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট দলে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির ভবিষ্যত তাদের হাতে রয়েছে। গত কয়েক মাস থেকে, বিশেষত তাদের পরীক্ষা অবসর নেওয়ার পরে, 50 ওভার ক্রিকেটে তাদের প্রাপ্যতা সম্পর্কে অনেক জল্পনা রয়েছে।

বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন সেখানেও ছিল যে দাবি করেছিল যে উভয়ই অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের পরে ওয়ানডে থেকে অবসর নিতে পারে। গেমের উভয় স্টালওয়ার্টস আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2027 খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরেও এটি এসেছিল।

সমস্ত আলোচনার মধ্যে, একটি নতুন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2027 খেলতে হলে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পক্ষে বিষয়গুলি সোজা হবে না। তাদের টুর্নামেন্টটি খেলতে তাদের জন্য বিজয় হাজারে খেলতে হবে বা অন্যথায় অস্ট্রেলিয়া সিরিজ তাদের জন্য শেষ হবে।

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির কাছ থেকে এগিয়ে যাওয়ার পিছনে বিসিসিআইয়ের যুক্তি তরুণ খেলোয়াড়দের ক্রমবর্ধমান গভীরতা

রোহিত শর্মা, ইন্ডিয়া ওয়ানডে দল 2024, আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025
রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, অ্যাকার প্যাটেল। (ছবি সমীড়া পিরিস/গেটি চিত্র দ্বারা)

এই বছরের ডিসেম্বরে বিজয় হাজারে ট্রফি 2025-26 খেলা হবে এবং ভারতে ক্রিকেট বোর্ড অফ ক্রিকেট (বিসিসিআই) উভয়ই সিনিয়র খেলোয়াড়কে এতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করতে চান। তাদের এই বছরের শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়া সফরের পরে রঞ্জি ট্রফি খেলতেও বলা হয়েছিল, তবে কয়েক মাস পরে তারা ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিল।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির কাছ থেকে সম্ভাব্যভাবে এগিয়ে যাওয়ার পিছনে বিসিসিআইয়ের যুক্তি তরুণ খেলোয়াড়দের ক্রমবর্ধমান গভীরতা। নির্বাচকরা আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2027 নির্বাচন চক্রটি মাথায় রেখে রাখছেন।

যদি বিসিসিআই তাদের চালিয়ে যেতে দেয় না, তবে এটি রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি উভয়ই গত দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ বহন করে চলেছে বলে এটি একটি বিশাল ধাক্কা হিসাবে আসবে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025 চলাকালীন তারা সর্বশেষ ওডিতে প্রদর্শিত হয়েছিল, যেখানে উভয়ই দলের জয়ের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের পরে, ভারত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে শিং লক করবে। ২০২26 সালে, ভারতের ওয়ানডে শিডিয়ুলের মধ্যে নিউজিল্যান্ড (জানুয়ারী), আফগানিস্তান (জুন), ইংল্যান্ড (জুলাই), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সেপ্টেম্বর) এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আরও একটি সিরিজ (অক্টোবর) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি কখন ভারতের হয়ে খেলবেন?

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি এরপরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের হয়ে খেলবেন।

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি শেষবার কখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের হয়ে খেলেছিলেন?

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি সর্বশেষ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025 -এ ভারতীয় রঙে দেখা গিয়েছিল।

