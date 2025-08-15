বিজ্ঞানীরা এআইকে পারমাণবিক ফিউশন সাফল্যের পূর্বাভাস দিতে শিখিয়েছিলেন – এবং এটি আসলে কাজ করছে

এআই বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক ফিউশন সুবিধাগুলির একটিকে একটি বিশাল দক্ষতা বাড়িয়ে দিচ্ছে – তবে সম্ভবত আপনি যেভাবে ভাবেন সেভাবে নয়।
আজ প্রকাশিত গবেষণায় বিজ্ঞানলরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা রিপোর্ট করেছেন যে কীভাবে এটির সদ্য বিকশিত গভীর শিক্ষার মডেলটি 2022 ফিউশন পরীক্ষার ফলাফলগুলি সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিয়েছে জাতীয় ইগনিশন সুবিধা (এনআইএফ) এ। মডেলটি, যা সেই পরীক্ষায় ইগনিশনের জন্য 74% সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করেছিল, বৃহত্তর নির্ভুলতার সাথে আরও পরামিতিগুলি কভার করে traditional তিহ্যবাহী সুপার কমপিউটিং পদ্ধতিগুলিকে ছাড়িয়ে যায়।
“আমরা এই মডেলটির সাথে যা সম্পর্কে উত্সাহিত তা হ’ল ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলির জন্য স্পষ্টভাবে পছন্দগুলি করার ক্ষমতা যা প্রতিবার আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সর্বাধিক করে তোলে,” অধ্যয়ন সহ-লেখক অধ্যয়ন কেলি হামবার্ড একটি ভিডিও কল চলাকালীন গিজমোডোকে বলেছিলেন। এমনকি এনআইএফ-এর মতো বৃহত্তর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সুবিধাও কেবল “প্রতি বছর এই ইগনিশন প্রচেষ্টাগুলির কয়েক ডজন করতে পারে-তাই আমাদের কতটা অঞ্চলটি কভার করতে হবে তা প্রদত্ত,” এনআইএফ-এর জ্ঞানীয় সিমুলেশন গ্রুপের নেতৃত্ব দেওয়া হাম্বার্ড যোগ করেছেন, ” অন্তর্বর্তী কারাবাস ফিউশন প্রোগ্রাম।
বর্তমানে, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি পারমাণবিক বিচ্ছেদের উপর চালিত হয়, যা ইউরেনিয়ামের মতো ভারী পরমাণুর বিভাজন দ্বারা উত্পন্ন শক্তি ক্যাপচার করে। গবেষকরা শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক ফিউশনটির দিকে স্থানান্তরিত করতে চান, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা লাইটওয়েট হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে একত্রিত করে প্রচুর পরিমাণে শক্তি মুক্তি দেয়। ফিউশন আরও শক্তি উত্পাদন করে এবং ক্ষতিকারক, তেজস্ক্রিয় উপজাতগুলি তৈরি করে না, তাই শক্তির নির্ভরযোগ্য উত্স হিসাবে ফিউশন থাকা আমাদের সমাজের টেকসই শক্তিতে রূপান্তরকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। যদিও ক্ষেত্রটি কিছু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অগ্রগতি করেছে, sens ক্যমত্যটি হ’ল আমরা এখনও বাণিজ্যিক স্কেলে পারমাণবিক ফিউশন বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে।
নিফের ফিউশন পরীক্ষাগুলি লেজার চালিত। প্রথমত, লেজারগুলি হোহলরাম নামে একটি সোনার সিলিন্ডার গরম করে, যা পরে শক্তিশালী এক্স-রে এর প্রবাহ নির্গত করে। চরম তাপমাত্রা ফিউশন পরীক্ষায় ব্যবহৃত দুটি হাইড্রোজেন আইসোটোপস ডিউটিরিয়াম এবং ট্রাইটিয়ামযুক্ত জ্বালানী ছোঁড়াগুলিকে সংকুচিত করে। একটি আদর্শ দৃশ্যে, এটি লেজারগুলি গ্রহণের চেয়ে বেশি শক্তি উত্পাদন করতে পর্যাপ্ত ডিউটিরিয়াম-ট্রাইটিয়াম ফিউশন প্রতিক্রিয়াগুলিকে ট্রিগার করে।
কম্পিউটার সিমুলেশনগুলি এই প্রক্রিয়াটিতে সমস্ত পদার্থবিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যভাবে পূর্বাভাস দিতে পারে না, হামবার্ড বলেছিলেন। এটি অংশে কারণ কোডগুলি প্রায়শই সরল করা হয় তাই সেগুলি “গণনামূলকভাবে ট্র্যাকটেবল”, তবে সিমুলেশনগুলি নিজেরাই কিছু ত্রুটিও প্রবর্তন করতে পারে। এমনকি যদি আপনি সমস্ত ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করেন তবে কম্পিউটারগুলি কোডের মাধ্যমে চালানো শেষ করতে কয়েক দিন সময় নেয়, তিনি যোগ করেছেন।
পারমাণবিক ফিউশন অর্জন একটি লম্বা, অচিহ্নিত পর্বতকে স্কেল করার মতো, হামবার্ড বলেছিলেন। কম্পিউটার সিমুলেশনগুলি একটি “অসম্পূর্ণ” মানচিত্রের মতো যা গবেষকদের কীভাবে শিখরে পৌঁছাতে হয় তা শেখানোর কথা বলে মনে করা হয় – তবে এই মানচিত্রটি ত্রুটিগুলি নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে যা তাদের গবেষণা নকশার পণ্য হতে পারে বা নাও হতে পারে। এদিকে, ঘড়িটি টিকছে, এবং গবেষকরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা সেদিন ভাড়া নেবে কিনা এবং কোন সরঞ্জামগুলি তারা ব্যবহার করতে চলেছে। এবং অবশ্যই, প্রতিটি “ভাড়া,” বা ইগনিশন প্রচেষ্টা বাজেটে একটি বিশাল গর্ত পোড়ায়।
এবং তাই, হামবার্ডের দল একটি ম্যাপমেকিং কোয়েস্ট শুরু করেছিল, একসাথে সেলাই করে “পূর্বে সংগৃহীত এনআইএফ ডেটা, উচ্চ-বিশ্বস্ততা পদার্থবিজ্ঞানের সিমুলেশন এবং বিষয় বিশেষজ্ঞের জ্ঞান” একটি বিস্তৃত ডেটাসেট তৈরির জন্য। তারপরে, তারা ডেটা আপলোড করেছে অত্যাধুনিক সুপার কম্পিউটারগুলিতে, যা 30 মিলিয়নেরও বেশি স্থায়ী একটি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ চালিয়েছিল সিপিইউ ঘন্টা।
হামবার্ড ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমরা মূলত যা নিয়ে এসেছি তা হ’ল এনআইএফ -এর ভুল (এ) এমন জিনিসগুলির বিতরণ।” “আমরা যে বিভিন্ন উপায়ে প্ররোচিত করেছি তার সমস্ত উপায়।
মডেলটি গবেষকদের তাদের পরীক্ষামূলক নকশার কার্যকারিতা নির্ধারণের অনুমতি দেয়, তাদের যথেষ্ট সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে। হামবার্ড একটি থেকে তাদের নিজস্ব নকশা মূল্যায়ন করতে মডেলটি ব্যবহার করেছিল 2022 পরীক্ষাযা আগাম নির্দিষ্ট রানের ফলাফলগুলি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছে। বিশেষত, হামবার্ড দেখে খুশি হয়েছিল যে মডেলের পদার্থবিজ্ঞানের পরবর্তী টুইটগুলি তার পূর্বাভাসের যথার্থতা 50 থেকে 70%পর্যন্ত বাড়িয়েছে।
হামবার্ডের জন্য, নতুন মডেলের শক্তি হ’ল এটি বাস্তব বিশ্বের অসম্পূর্ণতাগুলি গ্রহণ করে এবং প্রতিলিপি করে – এটি যন্ত্র, গবেষণা নকশা বা প্রকৃতির কিছু নির্বোধ কৌশল। একই সময়ে, এটি একটি অনুস্মারক যে দ্রুত অগ্রগতি উত্তেজনাপূর্ণ হলেও জিনিসগুলি প্রায়শই অনেক সময় নেয় এবং এমনকি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ফলস্বরূপ।
হামবার্ড বলেছিলেন, “লোকেরা কয়েক দশক ধরে ফিউশন নিয়ে কাজ করে চলেছে … বিষয়গুলি কাজ করে না এমন সময় সম্পর্কে আমাদের এতটা ধাক্কা দেওয়া উচিত নয়।” “আমরা মাঝে মাঝে দু’জনের পরিবর্তে 1 টি মেগাউল ফলন পাই তা আমাদের বিরক্ত করা উচিত নয়, কারণ খুব বেশি দিন আগে আমরা কেবল 10 কিলোজুল পাচ্ছিলাম। এটি গবেষণার জন্য একটি বিশাল পদক্ষেপ এগিয়ে, এবং আশা করি ভবিষ্যতে পরিষ্কার শক্তির জন্য একটি বিশাল পদক্ষেপ এগিয়ে।”