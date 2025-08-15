বিজ্ঞানীরা পোকেমন মুখ, শিকারী কামড় সহ একটি প্রাচীন তিমি আবিষ্কার করেন

নিবন্ধ সামগ্রী
ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড (এপি) – তিমিগুলি মহিমান্বিত, মৃদু দৈত্যের অনেক আগে, তাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষদের মধ্যে কয়েকজন ছিল ক্ষুদ্র, অদ্ভুত এবং ফেরাল। অস্ট্রেলিয়ান সৈকতে 25 মিলিয়ন বছরের পুরানো জীবাশ্মের একটি সুযোগ আবিষ্কার প্যালিওন্টোলজিস্টদের একটি বিরল, সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতি সনাক্ত করতে সক্ষম করেছে যা তিমি বিবর্তনের রহস্যগুলি আনলক করতে পারে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
এই সপ্তাহে গবেষকরা লিনিয়ান সোসাইটির প্রাণিবিদ্যা জার্নালে টেনিস বলের আকারের চোখের সাথে কার্টুনিশ প্রাণী জ্যানজুসেটাস ডুলার্ডিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ করেছেন। আজকের তিমির বিপরীতে, কিশোর নমুনাটি একক বিছানায় ফিট করার জন্য যথেষ্ট ছোট ছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রস্তাবিত ভিডিও
নিবন্ধ সামগ্রী
ফিন্ডিশ দাঁত এবং একটি হাঙ্গর-জাতীয় ঝাঁকুনির গর্বিত, তবে, সমুদ্রের এই অডবোলটি বাজে, গড় এবং শিকারের জন্য নির্মিত।
জাদুঘর ভিক্টোরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভার্টেব্রেট প্যালেওন্টোলজির সিনিয়র কিউরেটর এবং কাগজের অন্যতম লেখক বলেছেন, “এটি ছিল, বলা যাক, এটি ছিল।
“এটি সম্ভবত সমস্ত পৃথিবীর সন্ধান করতে পারে যেমন একটি তিমি, একটি সিল এবং পোকেমন মধ্যে কিছু অদ্ভুত ধরণের ম্যাশ-আপের মতো তবে তারা তাদের নিজস্ব জিনিস ছিল।”
বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ছিল তিমি পরিবার গাছের একটি বিজোড় শাখা
কানের হাড় এবং দাঁত সহ আংশিক খুলির বিরল আবিষ্কারটি 2019 সালে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্য বরাবর উপকূলের একটি জীবাশ্ম সমৃদ্ধ প্রান্তে তৈরি করা হয়েছিল। ইতিহাসের কিছু অদ্ভুত তিমির ক্র্যাডল জ্যান জুক বিচ, প্রাথমিক তিমির বিবর্তন বোঝার জন্য হটস্পট হয়ে উঠছে, ফিৎসগেরাল্ড বলেছেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
জনজুসেটাস ডুলার্ডির চেয়ে খুব কম পরিবার গাছ অপরিচিত বলে মনে হয়, প্রায় চতুর্থ প্রজাতি যা এখন পর্যন্ত স্তন্যপায়ীডিটিডস নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠী থেকে চিহ্নিত হয়েছিল, প্রায় 34 থেকে 23 মিলিয়ন বছর আগে অলিগোসিন যুগের সময় কেবল বাস করত। এটি তিমির পরিচিত ইতিহাসের অর্ধেক পথ চিহ্নিত করেছে।
এই ক্ষুদ্র শিকারী, 3 মিটার (10 ফুট) দৈর্ঘ্যে বেড়েছে বলে মনে করা হয়েছিল, এটি ছিল লাইনের একটি প্রাথমিক শাখা যা আজকের দুর্দান্ত বালেন তিমি যেমন হ্যাম্পব্যাকস, ব্লুজ এবং মিনকেসের দিকে পরিচালিত করেছিল। তবে শক্তিশালী চোয়ালযুক্ত দাঁত পূর্বপুরুষরা যে কোনও আধুনিক প্রজাতির চেয়ে একেবারে আলাদা দেখতেন।
ফিৎসগেরাল্ড বলেছেন, “তাদের কাছে কেবল দেহের প্রাচীর থেকে স্টাম্প হিসাবে প্রজেক্ট করা পায়ের ছোট ছোট ছোট নুবিন থাকতে পারে।”
এই রহস্যটি তাত্পর্যপূর্ণভাবে অমীমাংসিত থাকবে যতক্ষণ না কোনও নমুনা তার আরও কঙ্কাল অক্ষত নিয়ে অনাবৃত না করা হয়, যা একটি অলৌকিক কাজ হবে। এমনকি এই সপ্তাহে প্রাথমিক সনাক্তকরণের অনুমতি দেওয়া আংশিক খুলিও ছিল একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
একজন অপেশাদার প্যালেওন্টোলজিস্টের জন্য, একটি দীর্ঘকালীন আবেশ বন্ধ হয়ে যায়
জনজুসেটাস ডুলার্ডিকে একজন অপেশাদার জীবাশ্ম শিকারীর নামে গবেষকরা রেখেছিলেন যিনি এর চেহারাটিকে সামান্যতম মনে করেন না।
“এটি আক্ষরিক অর্থে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় 24 ঘন্টা ছিল,” রস ডুলার্ড বলেছেন, যিনি জান জুক বিচে জীবাশ্ম শিকারের সময় এই খুলি আবিষ্কার করেছিলেন। বুধবারের নতুন প্রজাতির নিশ্চিতকরণের পরে, স্কুলের অধ্যক্ষ ক্যাম্পাসে একটি রক স্টারের মতো হাঁটলেন “উচ্চ পাঁচটি বাম, ডান এবং কেন্দ্রে আগত,” তিনি বলেছিলেন।
তার বন্ধু এবং পরিবার সম্ভবত এটি শেষ হয়ে গেছে।
“গত ছয় বছর ধরে তারা আমার কাছ থেকে এটাই শুনেছিল,” তিনি বলেছিলেন।
যেদিন তিনি একটি ক্লিফ থেকে কালো প্রস্রাবের কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন সেদিন ডুলার্ড নিয়মিত নিম্ন জোয়ার শিকারে ছিলেন। এটি একটি দাঁত অপসারণ।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
তিনি সনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট জানতেন যে এটি কোনও কুকুর বা সিলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।
“আমি ভেবেছিলাম, গীজ, আমরা এখানে বিশেষ কিছু পেয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। ডুলার্ড যাদুঘর ভিক্টোরিয়ায় ছবি পাঠিয়েছিলেন, যেখানে ফিৎসগেরাল্ড তাদের দেখেছিলেন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে একটি নতুন প্রজাতির সন্দেহ করেছিলেন।
প্রাচীন তিমির সন্ধানগুলি বিরল তবে তাৎপর্যপূর্ণ
সন্ধানের বিষয়টি নিশ্চিত করা অন্য বিষয় ছিল। এটি ২০০ 2006 সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় চিহ্নিত প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর এবং দেশের রেকর্ডে তৃতীয় মাত্র।
পর্যাপ্ত মানের জীবাশ্মগুলি, স্বতন্ত্রতা নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষণ করা সঠিক বিশদ সহ পর্যাপ্ত পরিমাণে, সাধারণ নয়।
“সিটাসিয়ানরা সমস্ত জীবনের মোটামুটি ক্ষুদ্র জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে,” ফিৎসগেরাল্ড বলেছিলেন। কয়েক মিলিয়ন বছরের ক্ষয়, স্ক্যাভেনজার এবং সমুদ্রের স্রোতগুলি তিমি কঙ্কালের উপরও তাদের ক্ষতি করে।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
তিনি আরও যোগ করেন, “এটি কেবলমাত্র কয়েকজন নির্বাচিত, কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে মহাসাগরে বাস করে এবং মারা গেছে এমন সমস্ত তিমির বিশাল সংখ্যালঘু, যা আসলে জীবাশ্ম হিসাবে সংরক্ষিত হয়,” তিনি যোগ করেন।
জ্যানজুসেটাস ডুলার্ডির মতো সন্ধানগুলি কীভাবে প্রাগৈতিহাসিক তিমিগুলি খেয়েছে, সরানো, আচরণ করেছে – এবং বিকশিত হয়েছে সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিগুলি আনলক করতে পারে। গবেষকরা বলেছিলেন যে আবিষ্কারগুলিও বুঝতে সহায়তা করেছিল যে প্রাচীন সিটাসিয়ান প্রজাতিগুলি কীভাবে উষ্ণ মহাসাগরগুলির সাথে খাপ খায়, তারা অধ্যয়ন করে যে আজকের সামুদ্রিক জীবন কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে তা অধ্যয়ন করে।
এদিকে, ডুলার্ড এই উইকএন্ডে একটি জীবাশ্ম পার্টির হোস্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন, জেলোতে সিটাসিয়ান-থিমযুক্ত গেমস এবং তিমি-আকৃতির ট্রিটস বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তাঁর দুঃস্বপ্নের মুপেট ফাইন্ডটি উদযাপন করার জন্য, অবশেষে নিশ্চিত হয়েছে।
“এটি ছয় বছর ধরে আমার ঘনত্ব নিয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমার নিদ্রাহীন রাত ছিল। আমি এই তিমি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছি।”
নিবন্ধ সামগ্রী