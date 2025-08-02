বিজ্ঞানের বিলুপ্তি | মতামত

গল্পটি দ্রুত বলা হয়। 1997 সালে প্রতিষ্ঠিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফাউন্ডেশন, যা অনেককে এফসিটি হিসাবে পরিচিত, এটি এখন নিভে যাবে। এই দ্রবীভূত হওয়ার সাথে সাথে, বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক কাজ, প্রায় তিন দশকে এফসিটি -তে সমর্থিত, মানুষ, গবেষণা এবং উদ্ভাবন প্রকল্প, কাঠামো এবং বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্কগুলিকে দায়ী করে প্রতিযোগিতামূলক পাবলিক ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার জন্য ব্যাখ্যা সমানভাবে দ্রুত।
যে লোকেরা তদন্ত করে তারা বেঁচে থাকে না, তবে বেতন বা বৃত্তি থেকে। গবেষণামূলক কাজের প্রয়োজন, অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে কেবল পরীক্ষাগার উপাদান এবং/অথবা কম্পিউটারই নয়, এটি যে সংস্থাগুলি এটি বিকাশ করে সেগুলি থেকে। এটির জন্য বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্কগুলিরও প্রয়োজন যেখানে প্রকল্পগুলি এবং ফলাফলগুলি আলোচনা করা হয় এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পথগুলি অন্বেষণ করা হয়।
উপসংহারটি সহজ: বৈজ্ঞানিক কাজগুলি অন্যান্য বেশিরভাগ কাজের মতো, সংস্থাগুলির কাঠামোর লোকেরা দ্বারা বিকাশিত, তবে অন্যান্য কাজের বিপরীতে, এই সংস্থাগুলি দ্বারা অর্থায়ন করা হয়নি, তবে এফসিটি দ্বারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।
অবশ্যই, সর্বদা অপর্যাপ্ত অর্থায়ন, ক্রমবর্ধমান জটিল এবং ক্রমবর্ধমান কাজের জন্য দুর্লভ মানবসম্পদ, অন্যদের মধ্যে, আমাদের প্রতি বছর এফসিটির সমালোচনার একটি তালিকা তৈরি করতে পরিচালিত করে। কারণ আমরা দেরী করেছি এমন হাজার প্রতিযোগিতার ফলাফল, কারণ প্রোগ্রামিং সীমিত, কারণ মূল্যায়ন এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে করাও যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়, কারণ ব্যবহৃত সূচকগুলি বিশদযুক্ত, কারণ আমলাতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি। যাইহোক। আমরা মনে করি এটি আরও ভাল করা সম্ভব। আমরা আরও এবং আরও ভাল করতে চাই।
তবে আসুন প্রতারণা করি না। সমস্ত সমালোচনা, এবং এর অনেকের প্রাসঙ্গিকতা সত্ত্বেও, আমার প্রজন্মের গবেষক এবং যারা অনুসরণ করেছেন তাদের সমস্ত কাজ এই কাঠামো দ্বারা সম্ভব হয়েছিল এবং যারা অবদান রেখেছিলেন এবং এতে অবদান রেখেছিলেন তাদের সকলেই সম্ভব হয়েছিল।
সুতরাং এটি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে আমরা এফসিটি বিলুপ্তির সংবাদ এবং জাতীয় উদ্ভাবনী সংস্থার সাথে এর একীকরণের সংবাদ পেয়েছি পুনর্নির্মাণ গবেষণা এবং উদ্ভাবন সংস্থা। এই বিষয়ে, সেক্টরের সুপারমিনিস্টেরিয়ামের স্পষ্টতা, যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের মধ্যে সাক্ষাত্কারের জায়গায় আসে, একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম অনুবাদ করে: “গবেষণা ও উদ্ভাবন সংস্থা আপনাকে গবেষক, সংস্থাগুলির জন্য আরও ব্যক্তিগতকৃত এবং কার্যকর সমর্থন সহ নতুনত্ব গবেষণার একটি নতুন সংহত চক্র শুরু করার অনুমতি দেবে, স্টার্টআপস এবং জাতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সিস্টেমের সত্তা। ”এটি যুক্ত করা হয়েছে যে এই সংস্থাটি ‘খাঁটি’ বিজ্ঞান এবং ‘প্রয়োগকৃত’ উদ্ভাবনের মধ্যে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে” ট্রান্সভার্স এবং ইন্টিগ্রেটেড অগ্রাধিকারগুলির সংজ্ঞা সহজ করবে।
এর কোনটিই নতুন নয়। এই কর্মসূচির গভীরতর হওয়ার আরও একটি পদক্ষেপ যে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে উচ্চশিক্ষা এবং বিজ্ঞানের খাত এবং এর শ্রমিকদের, বাজারের যুক্তি এবং যে কোনও মূল্যে লাভের যুক্তি জমা দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তিকা অনুসারে, সূচকগুলিতে পূর্ণ কোনও বাক্সে সীমাবদ্ধ নয় এবং বাজারে মান অনুবাদ করা সমস্ত কিছুই বন্ধ করা উচিত।
সুপারমিনিস্টর, যে সমালোচনা অনুসরণ করবে তা জেনে ইতিমধ্যে এসেছেন যে তিনি “সর্বাধিক মৌলিক এবং মৌলিক তদন্ত” “রক্ষা” করবেন, যা সরাসরি কোনও মান -এর সাথে -মার্কেট অ্যাপ্লিকেশনটির সাথে এই “উদ্ভাবনী প্রবাহ” নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারে না।
আমরা আমাদের কিছু টুকরো টুকরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যাতে আমরা কী খুব স্পষ্ট তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সময় নষ্ট না করি: এফসিটি বিলুপ্তির সাথে সাথে, আমরা এমন একজন অভিনেতা বন্ধ করে দিয়েছি যিনি গত তিন দশকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা তাঁর পিঠে প্রায়শই সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের ক্রিয়াটির মধ্যস্থতা করে এবং এটি সমস্ত বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে জ্ঞানের উত্পাদন সক্ষম করে তুলেছে। এটি এখন যথেষ্ট, “অ্যানাক্রোনিজম” এবং “অপ্রয়োজনীয় নির্মূল” কাটিয়ে ওঠার নামে অর্থনীতি, শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের মেগামিনিস্ট্রি তৈরি করে, যেখানে শিক্ষা অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনের মধ্যস্থতা করতে আসে এবং বিজ্ঞানের ভূমিকা একবারে গ্রহন হয় এবং সকলের জন্য একমাত্র “উদ্ভাবনী প্রবাহ” দৃষ্টিভঙ্গি: দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সমর্থন করতে পারে।
এই মুহূর্তটি এমন দৃ strong ় জোরের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে: 31 জুলাই, দরজায় অবকাশ সহ। মুহুর্তে যখন অ্যাকাউন্ট ছাড়াই আমরা অপেক্ষা করি এবং একই এফসিটির প্রতিযোগিতা থেকে ফলাফল পেয়েছি যা এখন নিভে গেছে। মুহূর্তটি এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে, অনিশ্চয়তার আরও এক বছরের ক্লান্ত এবং সমুদ্রের বাতাসে প্যাক করা, আমরা নিজেকে সংগঠিত করি না। যারা পুনরাবৃত্তভাবে “উদ্ভাবন” এ ডাকেন তাদের জন্য এটি অজান্তেই মনে হয়। এবং এটি কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি আমরা এটি ছেড়ে যাই।
