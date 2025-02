বিডেন অ্যাডমিনের সিনিয়রদের চূড়ান্ত ধাক্কা দেওয়ার পরে ট্রাম্প ‘মেডিকেয়ার বাঁচানোর’ সুযোগ দিয়েছিলেন: বিশেষজ্ঞ

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জানুয়ারীর প্রথম দিকে বিডেন প্রশাসন তার চূড়ান্ত মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ প্রস্তাবনাটি সরিয়ে নেওয়ার পরে “মেডিকেয়ার সেভ করার সুযোগ” হস্তান্তর করা হয়েছিল যে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ইতিমধ্যে হার হ্রাসের পরে বীমা পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে।

রিপাবলিকান নিউইয়র্কের প্রাক্তন রেপ। অ্যান মেরি বুকার্কেল, যিনি প্রাক্তন নার্সও ছিলেন এবং 2019 অবধি গ্রাহক পণ্য সুরক্ষা কমিশনের সভাপতিত্বে ছিলেন, জানুয়ারিতে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “এটি মেডিকেয়ার বাঁচানোর সুযোগ।”

“মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ হ’ল 34 মিলিয়ন আমেরিকান যারা এটি বেছে নিয়েছেন তাদের জন্য মেডিকেয়ার। এই সিনিয়ররা তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে দু’বছরের কাটনের ফলে বিঘ্ন ঘটছে – যদি ট্রাম্প নিশ্চিত করেন যে 2026 সালে এমএ প্রজেক্টড মেডিকেল ব্যয়ের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থায়িত হয়, তবে তিনি থাকবেন, জো বিডেনের ভুল ঠিক করা এবং সিনিয়রদের জিওপি -র মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঠিক আগে তাদের প্রাপ্য স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া। ”

মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ প্ল্যানস হ’ল বেসরকারী স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা যা মেডিকেয়ারের সাথে চুক্তি করে এবং প্রায় 34 মিলিয়ন আমেরিকান ব্যবহার করে। প্রোগ্রামটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 65 বছর বয়সের চেয়ে বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের তালিকাভুক্ত করে, তবে প্রতিবন্ধী সমস্ত বয়সের লোকদেরও সুবিধা দেয়। Traditional Medicare, conversely, is a federal health insurance program for adults older than the age of 65, as well as younger individuals with disabilities.

বিডেন প্রশাসন এর আগে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ হারের কেটে ফেলেছিল, যখন বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে নথিভুক্তিরা পকেটের বাইরে ব্যয় করার জন্য এক মাসে অতিরিক্ত $ 33 বা এক বছরে 396 ডলার মুখোমুখি হতে পারে। সমালোচকরা তত্কালীন বলেছিলেন যে এই কাটাগুলি বিশেষত স্থায়ী আয়ের উপর বসবাসকারী সিনিয়রদের জন্য ধ্বংসাত্মক হবে যারা ইতিমধ্যে চলমান মূল্যস্ফীতির সমস্যাগুলি মোকাবেলা করছে।

দরজার বাইরে যাওয়ার পথে আরও মেডিকেয়ার কাটগুলিতে বিডেনকে ছিনিয়ে নিতে দেবেন না

অফিস ছাড়ার প্রায় দু’সপ্তাহ আগে, বিডেন প্রশাসন তার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণকে মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজকে প্রভাবিত করে, যা ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের মতোই হারের হারকে পুরোপুরি কাটেনি, তবে মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ প্ল্যানগুলিতে গড় বেঞ্চমার্ক পেমেন্ট ২.২%বৃদ্ধি করেছে।

। প্রস্তাবটি বিডেন প্রশাসনের হিলগুলিতেও আসে 2024 অর্থবছরের জন্য 1.12% কাটা এবং 2025 অর্থবছরের জন্য একটি 0.16% কাটা চূড়ান্ত করে।

ট্রাম্প বিডেনকে মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ কাটগুলির জন্য প্রতিরক্ষা রাখেন

“মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজের জন্য আন্ডারফান্ডিংয়ের ফলে উচ্চতর প্রিমিয়াম, আরও বেশি পকেট ব্যয় এবং মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ বেছে নেওয়া 34 মিলিয়ন আমেরিকানদের জন্য উচ্চতর ছাড়ের ফলস্বরূপ হবে,” বুকারকেল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “এটি, মুদ্রাস্ফীতির শীর্ষে যে বিডেন প্রশাসন তাদের সুস্পষ্ট ব্যয়ের কারণে সৃষ্ট বিডেন প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট আয়ের উপর সিনিয়রদের জন্য একটি কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করে।”

2026 অর্থবছরের জন্য তার নীতি চূড়ান্ত করার জন্য নতুন মিন্টেড ট্রাম্প প্রশাসনের 7 এপ্রিল পর্যন্ত এই প্রস্তাবটি এখনও লক করা হয়নি।

“মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ গত দশকে ফেডারেল সরকারকে 144 বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে,” বুকার্ক বলেছেন।

কারণ মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ পরিকল্পনা করেছে “traditional তিহ্যবাহী মেডিকেয়ারের চেয়ে করদাতাদের ডলার বেশি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করুন,” তিনি বলেছিলেন। “34 মিলিয়ন সিনিয়রদের যত্ন পরিচালনার মাধ্যমে, এমএ পরিকল্পনাগুলি মূল মেডিকেয়ারের মতো একই দামের জন্য আরও বেশি সুবিধা দিতে সক্ষম হয়। সিনিয়র সন্তুষ্টি হারও বেশি, 96% সিনিয়র তাদের এমএ পরিকল্পনার সাথে তাদের সন্তুষ্টির প্রতিবেদন করে। সুতরাং, তৈরি করা শিওর এমএ যথাযথভাবে অর্থায়ন করা হয় করদাতাদের উপহার, “বুকারকেল বলেছিলেন।

মেডিকেয়ার এবং মেডিকেড সার্ভিসেস সেন্টারগুলি জানুয়ারীর প্রথম দিকে প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রস্তাবটি নিয়ে বলেছিল যে স্বাস্থ্য পরিকল্পনাটি সাশ্রয়ী মূল্যের যত্ন প্রদান অব্যাহত রাখবে, যখন “করদাতা ডলারের একজন ভাল স্টুয়ার্ড”।

মেডিকেয়ার এবং মেডিকেড সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চিকিটা ব্রুকস-লাসুরের কেন্দ্রগুলি বলেছেন, “এজেন্সি” মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ এবং মেডিকেয়ার পার্ট ডিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থিতিশীল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের অফারগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছে। “আজকের অগ্রিম বিজ্ঞপ্তিটি করদাতাদের ডলারের ভাল স্টুয়ার্ড হওয়ার সময় মেডিকেয়ার সুবিধার্থে সাশ্রয়ী মূল্যের, উচ্চমানের যত্নের অ্যাক্সেস সরবরাহের জন্য সিএমএসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আমরা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইনের বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছি, মেডিকেয়ার পার্ট ডি সহ লোকদের আরও সাশ্রয়ী মূল্যের রয়েছে তা নিশ্চিত করে তাদের ওষুধের জন্য কভারেজ। “

প্রাক্তন রিপাবলিকান লুইসিয়ানা গভর্নর ববি জিন্ডাল, যিনি রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ প্রশাসনের অধীনে মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিবের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ফক্স ডিজিটালের জন্য একটি অপ-এড প্রকাশ করেছিলেন, বিডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে যে কোনও সর্বশেষ জারি করে সতর্ক করে -ওভাল অফিস ফিরিয়ে নেওয়ার আগে ট্রাম্পের আগে মিনিট মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ কেটে যায়।

“গত দু’বছর ধরে প্রশাসন একাধিক পরিবর্তন বাস্তবায়ন করেছে যা মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজের জন্য কার্যকরভাবে তহবিল হ্রাস করেছে,” তিনি লিখেছেন। “এই কাটগুলি ‘পেমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টস’ হিসাবে ছদ্মবেশযুক্ত, তবে বাস্তবতা স্পষ্ট: তারা এমন একটি প্রোগ্রামের জন্য তহবিল কাটছে যা সিনিয়ররা অত্যধিকভাবে সমর্থন করে। ফলাফলগুলি? উচ্চতর প্রিমিয়াম, হ্রাস সুবিধাগুলি এবং সংকীর্ণ সরবরাহকারী নেটওয়ার্কগুলি অনেক মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ তালিকাভুক্তদের জন্য।”

জিন্ডাল আরও যোগ করেছেন যে সিনিয়র এবং অন্যান্য তালিকাভুক্তদের আরও ভালভাবে সেবা দেওয়ার জন্য মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজটি উন্নত করা যেতে পারে, তবে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে “বাম” সরকার-কেন্দ্রিক কর্মসূচির প্রচারের পক্ষে এই ব্যবস্থার উন্নতি প্রতিরোধ করেছে।

তিনি লিখেছেন, “উভয় পক্ষের সদস্যরা ঝুঁকি সমন্বয়গুলির গণনা সংশোধন করার জন্য, এমন একটি সিস্টেমের উন্নতি করার আহ্বান জানিয়েছেন যা গেমড করা যেতে পারে এবং প্রায়শই সংস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে ফলাফলের উন্নতির পরিবর্তে রোগীদের তাত্পর্য নথিভুক্ত করার জন্য পুরষ্কার দেয়,” তিনি লিখেছিলেন। “তবে, বামরা উন্নতি করতে চায় না মেডিকেয়ার সুবিধা

ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা ফক্স ডিজিটালকে বলেছিলেন যে কর্মীরা বিডেন প্রশাসনের প্রস্তাবগুলি এবং পলিসগুলি সন্দেহজনকভাবে পর্যালোচনা করছেন তবে মেডিকেয়ার সুবিধার সাথে সম্পর্কিত পাথরে কোনও নীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

ট্রাম্প ২ Jan জানুয়ারি ফ্লোরিডায় হাউস রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যখন তিনি মেডিকেয়ার বা সামাজিক সুরক্ষা না কাটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

“আমি এমন কোনও বিলে স্বাক্ষর করব না যা আমাদের মহান সিনিয়রদের জন্য মেডিকেয়ার বা সামাজিক সুরক্ষা থেকে এমনকি একক পয়সাও কেটে দেয় We আমাদের এটি করতে হবে না We আমাদের এটি করতে হবে না We আমরা কোনওটিতে এই সুবিধাগুলি স্পর্শ করব না। উপায়, আকার বা ফর্ম আমি এটি ব্যবহার করতে চাই কারণ প্রচারের সময় তাদের এই নকল বিজ্ঞাপন ছিল যা ট্রাম্প সামাজিক সুরক্ষা কাটাতে চলেছে, “তিনি বলেছিলেন।

বিডেন-হ্যারিস মেডিকেয়ার কাটস সিনিয়রদের কভারেজ লোকসানের ক্ষতি করছে, প্রিমিয়াম হাইকস: প্রাক্তন কংগ্রেস মহিলা

বুকারক এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলেছিলেন যে বিডেন প্রশাসনের 2024-22025 এর কাটগুলি “মেডিকেয়ার” প্রচারের প্রয়াসে মেডিকেয়ার সুবিধা অর্জনের একটি ব্যাকডোর প্রচেষ্টা হিসাবে কাজ করেছে, একটি সরকারী-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা দীর্ঘদিন ধরে একটি নীতি ইচ্ছা তালিকায় রয়েছে বামপন্থী আইন প্রণেতাদের জন্য।

বুকারকেল বলেছিলেন যে মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ “একেবারে” সম্পর্কিত বিডেন অ্যাডমিনের সর্বশেষ এবং শেষ নীতি প্রস্তাবটি সকলের জন্য মেডিকেয়ারকে ধাক্কা দেওয়ার আরেকটি ব্যাকডোর প্রচেষ্টা হিসাবে কাজ করে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

“Medicare for All advocates despise the success of Medicare Advantage because it reveals the flaws in a government-run managed care system,” she said. “লক্ষ্যটি সহজ: এমএকে সবার জন্য মেডিকেয়ারে যাওয়ার উপায় হিসাবে ধ্বংস করুন” “