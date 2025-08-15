বিডেন কর্মকর্তারা বলছেন যে আইডিএফ কখনও ব্যক্তিগতভাবে জোর দেয়নি যে হামাস শারীরিকভাবে সহায়তা ডাইভার্ট করছে

You are Here
প্রাক্তন শীর্ষ বিডেন প্রশাসনের প্রাক্তন কর্মকর্তা জ্যাক লিউ এবং ডেভিড স্যাটারফিল্ড প্রকাশ করেছেন যে “আইডিএফ বা জাতিসংঘের কেউই আমাদের সাথে কখনও প্রমাণ করেনি-বা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছে দৃ serted ়ভাবে জানানো হয়নি-হামাস শারীরিকভাবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী বা আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা সরবরাহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থায়িত পণ্যগুলি সরিয়ে নিচ্ছিল।”

“তদুপরি, জাতিসংঘ বা নন -বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) দ্বারা অর্থায়িত কোনও বড় সহায়তার যথেষ্ট পরিমাণে হামাস ডাইভার্সনের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি,” ইস্রায়েলের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী লিউ লিখেছেন, এবং স্যাটারফিল্ড, যিনি মধ্যস্থত মানবিক ইস্যুগুলির জন্য মার্কিন দূত হিসাবে কাজ করেছিলেন, যারা যৌথভাবে কাজ করেছিলেন অন-এড বৈদেশিক বিষয়গুলিতে।

ইস্রায়েল বিপরীতে জোর দিয়েছিল এবং মে মাসে বিতর্কিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশনের সৃষ্টিকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য বিস্তৃত, পদ্ধতিগত হামাসকে সহায়তা চুরির দাবী ব্যবহার করেছে।

ইস্রায়েল বন্দুকধারীরা হামাস অপারেটিভদের কমান্ডিং সহায়তা ট্রাকের দাবি করে এমন ফুটেজের উপাখ্যানীয় প্রমাণ সরবরাহ করেছে, তবে নিউইয়র্ক টাইমস গত মাসে দু’জন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করেছে যারা স্বীকার করেছেন যে হামাস যখন কিছু সহায়তা চুরি করছেন, তখন এটি একটি সিস্টেমিক সমস্যা বলে প্রস্তাব দেওয়ার কোনও প্রমাণ নেই।

আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য মার্কিন এজেন্সি দ্বারা উত্পাদিত জুনের অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। রাজ্য বিভাগের রাজনৈতিক নিয়োগকারীরা পরবর্তীকালে বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হওয়ার পরে এটি সংবাদে ফাঁস হওয়ার পরে বেরিয়ে এসেছিল, তবে বিষয়টির সাথে পরিচিত একটি সূত্র হারেটজ ডেইলি বলে যে এই ব্যক্তিরা ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করছেন।

লিউ এবং স্যাটারফিল্ড স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে “হামাস ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত মিশরের সহায়তা সহ কিছুটা হলেও ট্যাক্স, চাঁদাবাজি এবং কিছুটা সহায়তা ডাইভার্ট করার উপায় খুঁজে পেয়েছিল,” গত মাসে ইস্রায়েলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্যাটারফিল্ড তৈরি করেছিলেন এমন একটি বিষয় প্রতিধ্বনিত করেছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম বছরের জন্য, ইস্রায়েল হামাস পুলিশকে ট্রাকগুলি লুটপাট করা থেকে রোধ করতে কনভয়দের সুরক্ষিত করার অনুমতি দেয়। তবে ইস্রায়েল শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে হামাস এই ভূমিকাটি তার প্রশাসনের জন্য ধরে রাখতে ব্যবহার করছিল এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সন্ত্রাস গোষ্ঠীর কর্মীদের লক্ষ্য করে শুরু করে, যার ফলে ফৌজদারি দল ও লুটার, লিউ এবং স্যাটারফিল্ড রিকলের উত্থানের দিকে পরিচালিত হয়।

ইস্রায়েল প্রাথমিকভাবে কনভয়গুলি সুরক্ষিত করার জন্য বেসরকারী ঠিকাদারদের উপর নির্ভর করা পছন্দ করেছিল, তবে পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিল যে এই গোষ্ঠীগুলি হামাস এবং ফৌজদারি দলগুলির সাথেও কাজ করছে, যা এই ব্যবস্থাটি সমাপ্তির দিকে পরিচালিত করে।

লিউ এবং স্যাটারফিল্ড প্রকাশ করেছেন যে এটি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেনকে আরও সহায়তা দেওয়ার জন্য গাজার উপকূলে একটি অস্থায়ী ছিদ্র স্থাপন করতে বলেছিলেন। আজ অবধি প্রকল্পটি সম্পূর্ণ মার্কিন প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হয়েছিল।

প্রাক্তন বিডেন কর্মকর্তারা প্রায় ৪৫০,০০০ গাজান খাওয়ানোর জন্য পিয়েরকে কৃতিত্ব দিলেও, এটি বেশ কয়েকবার ভেঙে যাওয়ার পরে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যর্থতা হিসাবে দেখা গিয়েছিল এবং এক মাসেরও কম পরে পুরোপুরি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

তবুও, লিউ এবং স্যাটারফিল্ড নোট করেছেন যে ইস্রায়েল পিয়ারের বিনিময়ে প্রবাহকে সহায়তা করার জন্য আশডোড বন্দরটি খুলতে সম্মত হয়েছিল – একটি ছাড় যা ভাসমান ডকটি পরিচালনা বন্ধ করার পরে ভাল জায়গায় রয়ে গেছে।

শীর্ষস্থানীয় বিডেন কর্মকর্তারা আরও স্মরণ করেছেন যে প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্ট কীভাবে একটি সমালোচনামূলক জলবাহী হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতানিয়াহুর সুদূর-ডান জোটের অংশীদারদের বিরোধিতা কাটিয়ে গাজায় মানবিক সহায়তার অ্যাক্সেস প্রসারিত করতে নির্ভর করেছিল।

গ্যালান্ট ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে কেরেম শালম ক্রসিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি ইস্রায়েলের কাছ থেকে গাজায় সহায়তার অনুমতি দেওয়ার জন্য সরকারের বাকি সদস্যদের বোঝাতে সহায়তা করেছিল, আমেরিকা গাজায় তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি দাবিতে একটি সুরক্ষা কাউন্সিলের প্রস্তাব ভেটো করার পরে।

লিউ এবং স্যাটারফিল্ড যুক্তি দিয়েছিলেন যে সর্বোচ্চ স্তরে মানবিক পরিস্থিতির প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ গণ -অনাহারকে বিরত রাখতে সহায়তা করেছে যে এইড গ্রুপগুলি এখন সতর্ক করে দিয়েছে যে গাজায় রূপ নিচ্ছে।

“এমনকি বিডেন এমনকি প্রতিদিন ট্রাকের সংখ্যা সন্ধান করেছিলেন,” মার্কিন প্রাক্তন কর্মকর্তারা স্মরণ করেন।

“এর মধ্যে, ওয়াশিংটনে একটি নতুন প্রশাসন ছিল যা এইড ডেলিভারির বিবরণে খুব কম জড়িত ছিল – এবং বিশ্বব্যাপী মার্কিন সহায়তার স্থাপত্যকে ভেঙে ফেলা শুরু করেছিল,” তারা যোগ করেছিলেন।



