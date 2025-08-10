বিদেশীদের কি মেক্সিকানদের পক্ষে ভাল বা খারাপ ওভারপিং করা ভাল?

এই সপ্তাহে আম্পেথবারের জন্য, আমি আছি সান মিগুয়েল দে অ্যালেন্ডে আলোকিত ছাগলক্রিমি পিকোলো এবং এনচিলাদাস ভার্দেসের একটি বিশাল প্লেট উপভোগ করা ভেগান দিয়ে স্টাফ করা মটর পনির এবং জুচিনি এবং ভার্দোলাগার ছোট্ট স্প্রিগস দিয়ে মুকুটযুক্ত, যখন একজন অবসরপ্রাপ্ত আমেরিকান দম্পতি আগ্রহের সাথে আমার পাশে স্যাডলস করে, একটি কথোপকথন শুরু করার জন্য সঠিক মুহুর্তের অপেক্ষায়। যথারীতি, এ জাতীয় কোনও জিনিস নেই – বাচ্চারা শিবিরের বাইরে যাওয়ার আগে আমি দু’ঘণ্টা আগে পেয়েছি, আমি আমার পাঁচজনের পরিবারের জন্য রুটিওয়ালা এবং আমি কাজ করছি।
তবে সেখানে, মেক্সিকোয়ের স্বাক্ষর সবুজ আর্কিটেকচারের জন্য ধন্যবাদ, আমি এমন কিছু করি না এমন কিছু করি না এমন কিছু করি না এমন কিছু করি না এমন কিছু করি; আমি কথোপকথনে ঝুঁকছি। এবং যখন আমি আত্মসমর্পণ করি, আমি শিখি যে তারা তাদের 60 এর দশকের শেষের দিকে রয়েছে, একটি ভ্যানে একটি ভ্রমণপথ-কম ক্রস-কান্ট্রি ইউএস ট্রিপটি সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের বেশিরভাগ জিনিসপত্র বিক্রি করে। তারা বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার পুয়ের্তো ভাল্লার্টা এবং তাদের মধ্যে তাদের সময়কে বিভক্ত করছে এবং তারা শীঘ্রই আশা করছে, সান মিগুয়েল ডি অ্যালেন্ডে।
আমি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলার প্রতি তাদের দৃ commitment ় প্রতিশ্রুতি প্রশংসা করি এবং তাত্ক্ষণিকভাবে তাদের কোভিড-19-পরবর্তী যাত্রাটিকে অনেকের মিরর চিত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি: তাদের সোনার খালি-নেস্টার অধ্যায়ে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য ঠান্ডা এবং চুলকানি অসুস্থ।
“আমি জিজ্ঞাসা করতে হবে,” স্ত্রী একবার বলে মনে করেন যে আমরা যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছি, “আমাদের কী টিপিং করা উচিত?”
আমি আমার ল্যাপটপ বন্ধ। আমি একটি আছে অনেক এই সম্পর্কে চিন্তা। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে-দেরী-পর্যায়ের কোভিড মহামারী দিনগুলির সময়-আমার ব্যবসায়িক অংশীদাররা এবং আমি রেস্তোঁরাগুলিতে টিপিং দূর করার জন্য একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম (আমাদের নিজস্ব সহ, যেখানে আমরা যা বলেছিলাম তা বাস্তবায়িত করেছি ফ্ল্যাট 30)।
আমরা প্রাথমিক-সমাজতান্ত্রিক-ওয়াই দর্শনের সাথে প্রাথমিক গ্রহণকারী ছিলাম, আমাদের গ্রাহক এবং শিল্পকে একটি “ন্যূনতম মজুরি” মানসিকতার বাইরে একটি জীবিত মজুরি, স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস এবং একটি টেকসই শ্রম মডেল যা সকলের জন্য একটি জয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল তার আরও জটিল বাস্তবতায় ঠেলে দেওয়ার জন্য দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। যদি মেনুতে তালিকাভুক্ত দামটি আপনার অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত করে – তবে মনের শান্তি যা আপনাকে পরিবেশন করা লোকেরা সত্যই তাদের ভাড়া এবং মুদিগুলি বহন করতে পারে তা কি ভাল লাগবে না?
প্রায় পাঁচ বছর পরে এবং এই মনোরম দম্পতির সাথে দেখা করার মাত্র কয়েক দিন আগে আমি নিজেকে পুরোপুরি আরও একটি কনড্রামের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলাম: আমি কি মেক্সিকোতে ছাড়িয়ে যাচ্ছি? কোভিড -১৯ ইউএস রেস্তোঁরা কর্মীদের মোট ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কতগুলি আতিথেয়তা পেশাদার-এবং অতিথিরা-কতগুলি আতিথেয়তা পেশাদার-এবং অতিথিরা-মেক্সিকোয় যে কোনও সেক্টরে জীবিত মজুরির ধারণাটি এখনও বেশিরভাগ সার্ভার, বারটেন্ডার, ডিশওয়াশার এবং বাসার সীমান্তের জন্য আকাশে একটি দুর্গ।
এবং অ্যান্টিজেন্ট্রিফিকেশন আন্দোলন হিসাবে গতি লাভ মেক্সিকো সিটিতে, আমরা যারা রিও গ্র্যান্ডের অপর প্রান্তে বাস করি তারা আরও সততার সাথে পরীক্ষা করতে পারি যে কীভাবে আমাদের আচরণ আমাদের প্রতিবেশীদের ক্ষতি করতে পারে, যাতে ডলারের টু-পেসো বিনিময় হারের দৈনিক ওঠানামা সম্পর্কে অনলাইন ফোরামে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং অভিযোগ করা ছাড়িয়ে যায়।
অনুযায়ী ডেটা মেক্সিকোয়ের 2019 অর্থনৈতিক আদমশুমারি দ্বারা সরবরাহ করা, খাদ্য পরিষেবাগুলি এখানে 855 বিলিয়ন পেসো শিল্প চালায়। আরও বেশি মনোরম হ’ল এই রেস্তোঁরাগুলির বিতরণ, প্রায় 700,000 ইটারি 0-10 কর্মী নিযুক্ত করে, যখন 11-50 এবং 51-100 কর্মচারীদের বিভাগগুলি যথাক্রমে 24,000 এবং 1,500 প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ কম সংখ্যা প্রদর্শন করে।
প্রাক্তন পুনরুদ্ধারকারী হিসাবে, এটি আমাকে বলে যে মেক্সিকোয়ের ডাইনিং অপারেশনগুলির অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা মা-ও-পপ নিয়ে গঠিত। শ্রমের পরিসংখ্যানগুলি “গড় উপার্জন” পর্যবেক্ষণ করার দাবি করে তবে বেশিরভাগ লোকেরা উল্লেখযোগ্যভাবে কম করে চলেছে বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত।
রেফারেন্সের জন্য, 2024 সালে রেস্তোঁরা কর্মীদের জন্য গড় মাসিক বেতন প্রায় 9,000 পেসো (মার্কিন ডলার 470) বলে জানা গেছে। পরিসংখ্যান ভিড়সোসেসড ডাটাবেস দ্বারা সরবরাহ করা লিভিংকোস্ট চারজনের পরিবারের জন্য মাসিক মিডিয়ান ব্যয় 61১,০০০ পেসো (মার্কিন ডলার ৩,২61১) এ সেট করুন, যা এই অনুমানগুলি যদি সঠিক হয় তবে বেশিরভাগ রেস্তোঁরা কর্মীদের তাদের নিজের শহরে বাস করা পরিবারের বাইরে দামের বাইরে রেখে দেবে।
এখন, আসুন ধরে নেওয়া যাক আপনি মেক্সিকোতে বাস করেন, বা প্রায়শই যান, তবে আপনি যে কোনও কৌতুকপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বা টিপিং সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার সময় সুস্পষ্ট সামাজিক বৈষম্যগুলির কোনও বিবেচনা করছেন না। আপনি সম্ভবত দুটি মনের মধ্যে একটি: প্রথমটি হ’ল আপনার আয়ের প্রবাহগুলি মার্কিন ডলারে রয়েছে এবং তাই আপনি যেখানেই যান উদার গ্র্যাচুয়েটি ছেড়ে দেওয়া আপনার দায়িত্ব। দ্বিতীয়টি ধরে নিয়েছে যে আপনার ওভারটিপ বা করা উচিত নয় এবং আপনি অবশ্যই কখনও অনুভব করতে চান না যে আপনাকে খাওয়ার জন্য “গ্রিংগো ট্যাক্স” প্রদান করতে বাধ্য করা হচ্ছে।
এখানে আমার গ্রহণ: আমি আতিথেয়তায় প্রায় তিন দশক ব্যয় করেছি-আমার পায়ে কৃপণ ঘন্টা কাজ করা, নোংরা তোয়ালে এবং থালা-বাসনগুলি ছড়িয়ে দেওয়া, টয়লেটগুলি ডুবে যাওয়া, কোনওভাবে ভয়ঙ্কর “ট্রিপল-ডাবল” শিফট সহ্য করা এবং এটি সমস্ত জোর করে হাসি দিয়ে-আমি আমার প্রথম চার বছর প্রাক্তন শিবিরে মেক্সিকোতে কাটিয়েছি। এখন সেই সহানুভূতিতে যোগ করুন যখন আমি আমার যমজ বাচ্চা এবং তাদের বয়সের উপযুক্ত পেনেন্টের পরে মাটিতে যা কিছু আছে তার বিটগুলি ছুঁড়ে ফেলার জন্য তাদের বয়স-উপযুক্ত প্যান্টের পরে আমি যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করি তা অনুভব করি।
আমি স্বীকৃত, একটি দীর্ঘস্থায়ী ওভার্টিপার ছিলাম।
তবে, সম্প্রতি, একজন স্থানীয় ম্যাপপ্রেনার আমাকে চিবানোর জন্য কিছু দিয়েছেন।
তিনি আমাদের মিশ্র-রেস সান মিগুয়েল সোশ্যাল মমস গ্রুপের চ্যাটে সমস্ত ক্যাপগুলিতে লিখেছিলেন, “এত বেশি টিপিং বন্ধ করুন”; হ্যাঁ, সমস্ত ক্যাপগুলিতে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন যে বিদেশীরা বারবার যে সুস্বাস্থ্যপূর্ণ শতাংশগুলি বারবার পরামর্শ দিয়েছেন-সামাজিকভাবে গৃহীত জাতীয় মান 10% এবং উপরের-এবং-বেইন্ডটি 15% এর ব্যতিক্রমী পরিষেবার জন্য আদর্শকে কেবল মেক্সিকান ক্লায়েন্টের দুর্বল চিকিত্সার একটি ডোমিনো প্রভাবকে অনুঘটক করে না “সার্সভার্সের একটি স্ব-পরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী তৈরি করবেন না। মেক্সিকানরা ঘুরেফিরে, এটি সরবরাহ করার আগেই খারাপ পরিষেবা আশা করছিল।
তাহলে এই আমাদের কোথায় ছেড়ে যায়? আপনার সাম্প্রতিক স্মৃতিতে যদি আপনার সেরা অভিজ্ঞতা থাকে তবে এটি কি 15% এর উপরে টিপ দেওয়া গ্রহণযোগ্য? একেবারে। তবে প্রতিবার কেউ আপনাকে খাবার রান্না করে এবং আপনাকে এটির জন্য একটি চেক সরবরাহ করার সময় আপনার কি অদৃশ্য নৈতিকতা পুলিশের কাছে মহৎ কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করা দরকার? আমি মনে করি এটি বিতর্কের জন্য।
আপনি যদি আপনার মেক্সিকান প্রতিবেশীদের কাছে colon পনিবেশিক উপস্থিতি এবং আরও বেশি পারস্পরিক সহায়তার চেয়ে কম হতে চান তবে আমি যেমন বলি তেমন করুন, আমার মতো নয়। বিখ্যাত প্রবাদটি “আপনার ডলারের সাথে ভোট দিন” মনে আসে, যেমনটি হয় টেড টক প্ররোচিতভাবে উজ্জ্বল লেখক তাইয়ে সেলাসির দ্বারা: “আমি কোথা থেকে এসেছি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি কোথায় স্থানীয় জিজ্ঞাসা করুন।”
আমি মনে করি এটিই আমার নতুন দম্পতি বন্ধুরা হয়ে উঠতে আগ্রহী ছিল।
আমার সহকর্মী “স্থানীয়দের” কাছে পরের বার কেউ আপনাকে কোনও পরিষেবা সরবরাহ করে, তা কোনও রেস্তোঁরায় বা অন্য কোথাও থাকুক না কেন, আপনি নিজের ওয়ালেটটি বের করার আগে বিরতি দিন। জিজ্ঞাসা করার চেয়ে, “আমার কী টিপিং করা উচিত?” কয়েকটি বিকল্প প্রশ্নের ওজন করা আরও সহানুভূতিশীল হতে পারে: “আমি কেন এই পরিমাণটি টিপ দিচ্ছি? কে উপকৃত হয় এবং আমার ব্যয় নির্বাচনের ফলে কে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ বা বাস্তুচ্যুত হতে পারে?”
আপনি যা সিদ্ধান্ত নিন না কেন, এটি শেষ পর্যন্ত আমাদের অস্বস্তির জন্য উপযুক্ত একটি স্ব-স্ব-স্বাতন্ত্র্য, বিশেষত এমন সময়ে যখন মেক্সিকোয় মৃদুতা তার নিজস্ব একটি টিপিং পয়েন্টের দিকে ঝুঁকছে।
সিমোন জ্যাকবসন আমেরিকা রেস্তোঁরাটির মালিক, সাংস্কৃতিক সংযোজক, টডলার টুইন মামা এবং সান মিগুয়েল ডি অ্যালেন্ডে অবস্থিত লেখক একজন বার্মিজ আমেরিকান প্রাক্তন শীর্ষ দশ। দিনে, তিনি বিষয়বস্তু পরিচালক ভাল স্পিরিট কালেক্টিভ। অন্যান্য সমস্ত মুহুর্তে, তিনি সহানুভূতিশীল শিশুদের উত্থাপন করার চেষ্টা করেন যারা কখনও তাদের কৌতূহল, কোমলতা এবং উজ্জ্বল আলো হারাবেন না। সিমোন এখানে আরও পড়ুন।