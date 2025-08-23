You are Here
বিদেশী ট্র্যাকারদের জন্য ভিসা এবং একটি মারাত্মক ফ্লোরিডা দুর্ঘটনার রাজনীতি সম্পর্কে কী জানবেন

সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি মার্কো রুবিও এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু বিদেশী ট্রাক ড্রাইভারকে কাজের ভিসা জারি করে বিরতি দেবে, অন্ধকারে সতর্ক করে দিয়েছে যে তারা “আমেরিকানদের জীবন বিপন্ন করছে এবং আমেরিকান ট্র্যাকারদের জীবিকা নির্বাহ করছে।” আরও পড়ুন

