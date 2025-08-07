বিদ্যুৎ ইউনিয়ন, অন্যরা বিদ্যুৎ, জল খাতের বেসরকারীকরণের বিপরীতে চায়

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ বিদ্যুৎ কর্মচারী, এনইউই, এবং পাবলিক কর্পোরেশন, সিভিল সার্ভিস টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিনোদনমূলক পরিষেবা কর্মচারী, আউপ্যাক্ট্রে, ফেডারেল সরকারকে বিদ্যুৎ ও জল খাতগুলিতে প্রদত্ত বেসরকারীকরণ লাইসেন্সগুলি জরুরিভাবে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছে।
একটি যৌথ বিবৃতিতে ইউনিয়নগুলি ঘোষণা করেছে: “আমরা শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে ফেডারেল সরকারকে এই খাতগুলির বেসরকারীকরণের তাত্ক্ষণিক প্রভাবের সাথে বিপরীত হতে বলেছি, কারণ এই খাতগুলি সরকারের অধীনে থাকাকালীন নাইজেরিয়া আরও ভাল ছিল।”
কানোতে বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, নুয়ের উত্তর পশ্চিম জোনাল সাংগঠনিক সচিব আই, আইয়ুবা বার্দে বলেছিলেন যে বেসরকারীকরণ নীতিটি জাতির উপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক পরিণতি ঘটেছে এবং অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
তিনি বলেছিলেন: “সূচনা থেকে আমরা নাইজেরিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে এই নীতি সরকার বোর্ডে নিয়ে আসছে তা দেশের পক্ষে ভাল নয় কারণ আমরা এই খাতে কাজ করি এবং এর শক্তিগুলি এবং নীতিটি বন্ধ হওয়ার আগে কী স্থাপন করা দরকার তা জানি, তবে নাইজেরিয়ানরা আমাদের সমর্থন করেনি, ভেবে আমাদের উদ্দেশ্য রয়েছে।
“তবে, বাস্তবতা হ’ল আমরা পরবর্তীকালের পরে এবং প্রভাবের দিকে তাকিয়ে আছি। আজ, নাইজেরিয়ানরা গল্পটি নিজেরাই বলতে বেঁচে থাকে। সরবরাহ কম এবং লোকেরা যে পরিষেবাগুলি পাচ্ছে না তাদের জন্য অর্থ প্রদান করছে। বিলিং সিস্টেম থেকে, মিটারিং থেকে এই বিনিয়োগকারীরা কেবল সেক্টরগুলিতে পুনরায় বিনিয়োগের পরিবর্তে লাভ সর্বাধিকীকরণে আগ্রহী।”
তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে এই খাতগুলি যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়াই সরকারী মিত্রদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যার ফলে “গ্রিড ধসে পড়ে, ব্ল্যাকআউটস এবং অতিরিক্ত বিলিং”।
এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে, আউপ্যাক্টেরের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লরেন্স ইলিয়েলসানমি বলেছেন: “বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারী করা হবে বলে মনে করা হয় না কারণ এটি সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দেওয়া মৌলিক সামাজিক সেবার অধীনে রয়েছে, তবে এটি সেই দায়িত্বকে ছুঁড়ে মারছে এবং বেসরকারী খাতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং তাদের উত্পাদন ও বিতরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে” “
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় বেসরকারীকরণ নাগরিকদের আরও ঝুঁকির সামনে তুলে ধরেছে, জলসেবাগুলির বেসরকারীকরণের পরে অতিরিক্ত বোরহোল ড্রিলিং থেকে পরিবেশগত ক্ষতির কথা উল্লেখ করে।