বিদ্রোহীদের জন্য একটি নিয়ম ব্রেকিং ফোন

গিয়ারহেডস, স্ব-ঘোষিত স্বাদ প্রস্তুতকারক এবং প্রত্যেকেই-এ-ডিজাইনার-এবং ইঞ্জিনিয়ার-এখন এক্স এবং থ্রেডের মতো সামাজিক প্ল্যাটফর্মের মতো লোকেরা থেকে এক মাস সরানো, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে প্রায় কোনও বিতর্কিত ফোন 3 সম্পর্কে অভিযোগগুলি অনেক কিছুই নয়-নথিং-নথিং-এর অনর্থক।
সামগ্রিকভাবে নেওয়া, ফোন 3 হ’ল আমি কিছুই প্রত্যাশা করি না, লন্ডন-ভিত্তিক প্রযুক্তি স্টার্টআপটি প্রাক্তন-ওয়ানপ্লাস কোফাউন্ডার কার্ল পেইয়ের নেতৃত্বে যা তার চিত্তাকর্ষক, স্বচ্ছ গ্যাজেটগুলির সাথে দৃ strong ় মতামত জাগানোর জন্য পরিচিত। পিকাসো-এস্কু ব্যাকসাইড ডিজাইন এবং এর অপ্রচলিত অসম্পূর্ণ ক্যামেরা লেন্স লেআউট থেকে শুরু করে এআই-কেন্দ্রিক “প্রয়োজনীয়” কী যা একটি মাধ্যমিক মস্তিষ্কের চিৎকারের মতো কাজ করে তা পর্যন্ত বৃত্তাকার ডট ম্যাট্রিক্স স্ক্রিনে সমস্ত কিছুই ভিন্ন। জনসাধারণের কাছে, কিছুই হয় না খুব চেষ্টা করছি বাইরে দাঁড়িয়ে শীতল হতে। তবে এটিই পুরো বিষয় – স্থিতাবস্থা ভাঙার একমাত্র উপায় হ’ল স্মার্টফোনগুলির এখন পরিপক্ক এবং খুব অনুমানযোগ্য বিশ্বে কিছু শব্দ করা। এবং ফোন 3 শব্দটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচকভাবে বধির উভয়ই হয়েছে।
কিছুই ফোন 3
কোনও কিছুই ফোন 3 হ’ল একটি বিবৃতি ফোন যা আপনার নিজের স্বতন্ত্রতা সম্প্রচার করে। এটি সবার জন্য নয়, কেবল এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্থিতাবস্থায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।
পেশাদাররা
- চোখ ধাঁধানো নকশা
- মজাদার গ্লাইফ ম্যাট্রিক্স স্ক্রিন
- সলিড ব্যাটারি লাইফ
- উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ পর্দা
কনস
- ক্যামেরা বেশ ফ্ল্যাগশিপ নয়
- অন্যান্য ফোনের তুলনায় ধীর চার্জিং
- ধীর কোয়ালকম চিপ
- অন্যান্য ফোনের তুলনায় দামি
আমি ফোন 3-এর-2025-ফ্ল্যাগশিপ-স্তরের চিপসেটটির সাথে হতাশা বুঝতে পারি, বা স্ক্রিনটি সর্বশেষ আইফোন বা স্যামসাং গ্যালাক্সির প্রদর্শনগুলির মতো ভাল নয়, বা এই সত্য যে কোনও স্ল্যাবের জন্য কোনও কিছুই চার্জ করছে না যে কোনও কাগজে-প্রতিযোগীদের তুলনায় কিছু জায়গার সংক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। তবে আপনি কখনই ফোনটি কেনার বিষয়টি বিবেচনা করবেন না যদি টেক স্পেসগুলি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সমস্ত কিছুই পণ্যের মতো-দুর্দান্ত কানের ওয়্যারলেস ইয়ারবডস এবং ওভার-ইএনসি হেডফোন 1-ফোন 3 একটি বিবৃতি যা প্রত্যেককে বলে যে আপনি পশুর অনুসরণ করে ভেড়া নন।
আমি প্রথমে ফোন 3 এর তথাকথিত “ত্রুটিগুলি” সম্বোধন করতে যাচ্ছি কারণ ইকো চেম্বারটি তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8 এস জেনার 4 চিপসেট দিয়ে শুরু করে। টিএটি -র জন্য টিআইটি, 8 এস জেনার 4 চিপ আরও পারফরম্যান্ট এবং “ফ্ল্যাগশিপ” 8 এলিট (জেনার 4) এর নীচে এক ধাপ, সিপিইউ প্রায় 35% ধীর এবং জিপিইউ প্রায় 44% ধীর। এই সিন্থেটিক পারফরম্যান্স বেঞ্চমার্কগুলি অনেক আগে অর্থ হারিয়েছে; কোনও ব্যক্তি নেই – আপনি যদি সেই ব্যক্তি হন তবে আমি দুঃখ বোধ করি the ফোনগুলির জন্য কোর এবং ক্লকস্পিড গণনা করছেন। হতে পারে প্রো মোবাইল ইস্পোর্ট গেমারদের 1% কয়েকটি ড্রপ ফ্রেমের উপর ঘুম হারাচ্ছে কিংবদন্তি লীগ: ওয়াইল্ড ড্রিফ্ট বা Pubgকিন্তু আমাদের আদর্শগুলি হয় না। গত বছরের ফ্ল্যাগশিপ স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট (জেনার 3) এর সাথে কিছুই যেতে পারে না, যা কাগজে বেশ কাছাকাছি, এবং ফোন 3 সমান প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে চলবে।
আমি প্রতিটি ফোন পরীক্ষা করেছি যা 2022 সালে মূল ফোন 1 এর পরে কিছুই প্রকাশ করতে পারেনি, সমস্ত মডুলার সিএমএফ বাজেটের সমস্তগুলি সহ, এবং অ্যান্ড্রয়েডের সাথে চলমান কোনও বড় হ্যাংআপগুলি আমি মনে করতে পারি না। এটি কারণ নয় যে কোনও কিছুই সেরা চিপসেট ব্যবহার করে (এটি কখনও থাকে না), তবে এটি অ্যান্ড্রয়েডের কোনও সংস্করণকে অনুকূল করে তোলার জন্য একটি টেস্টামেন্ট যা গ্রাহকদের কাছে উপলব্ধিযোগ্য – একটি ফোন তৈরি করে এমন অ্যানিমেশনগুলির ট্যাপস এবং সোয়াইপগুলি অনুভূতি এবং প্রদর্শিত দ্রুত এবং তরল। ১ 16 গিগাবাইট র্যাম (বেস মডেলটির 12 গিগাবাইট র্যাম রয়েছে) দিয়ে কোনও কিছুই আমাকে চেষ্টা করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট মডেলটিতে ওএসের চারপাশে বাউন্স করা, স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড 7 বা ওয়ানপ্লাস 13 এর চেয়ে কম মসৃণ অনুভূত হয়নি। আমার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন তাত্ক্ষণিকভাবে খোলা হয়েছে, এবং আমি কোনওভাবেই একটি হার্ড হোয়ারওভার্স গেমার, গেম বিকাশকারী এবং প্রকাশক শিরোনাম এবং প্রকাশক টাইপস-ইনটেনসিটির গ্রাফিকস এবং প্রকাশক শিরোনাম জেনশিন প্রভাব এবং হনকাই: স্টার রেল ফোন 3 এ ঠিক ঠিক চালান। 8 এস জেনার 4 চিপসেট সম্পর্কে অভিযোগ করা যে কেউ কেবল বিচিংয়ের জন্য কেবল বিচলিত হচ্ছে। আমি মনে করি না যে চিপ বা ফোন 3 এর পারফরম্যান্স দৈনিক ব্যবহারের এক মাসের মধ্যে স্নোফ করা যায় না।
অভিযোগের তালিকার পরবর্তীটি হ’ল প্রদর্শন। অবশ্যই, আপনি ওয়ানপ্লাস 13 এ কিছুটা বড় ডিসপ্লে পেতে পারেন, তবে প্রত্যেকের গ্রিপটি হ’ল ফোন 3 এর 6.67-ইঞ্চি, 120Hz অ্যামোলেড স্ক্রিনটি এলটিপিএস (নিম্ন-তাপমাত্রার পলিক্রিস্টালাইন) এবং এলটিপিও নয় (নিম্ন-তাপমাত্রার পলিক্রিস্টালাইন অক্সাইড)। পরেরটি প্রায় সমস্ত প্রিমিয়াম স্মার্টফোনে পাওয়া যায় এবং এর অর্থ হ’ল স্ক্রিনের রিফ্রেশ রেট স্ট্যান্ডবাইতে 1Hz এর চেয়ে কম বা কমে যেতে পারে যখন সামগ্রীগুলি প্রায়শই ঘন ঘন ফ্রেম আঁকতে প্রয়োজন হয় না। একটি এলটিপিও প্রদর্শনের সুবিধা হ’ল সম্ভাবনা ব্যাটারি দীর্ঘায়ু। আমি নতুন ডিভাইসে সর্বাধিক কাটিয়া প্রান্তের চশমা রাখার প্রশংসা করি এবং আমি কখনই কোনও ফোনে দীর্ঘতর ব্যাটারি লাইফ প্রত্যাখ্যান করি না, তবে ফোন 3 এর 5,500 এমএএইচ সেল থেকে এইরকম শক্তিশালী ব্যাটারি লাইফ (সহজেই 1.5 থেকে 2 দিন) রয়েছে যা আমি নিশ্চিত নই যে এলটিপিওতে নাবালিকা উত্সাহগুলি কোনও অর্থবহ মেট্রিক দ্বারা শক্তি বাড়িয়ে দিত।
ফোন 3 সম্পর্কে সর্বাধিক বিভাজক জিনিসটি হ’ল এর প্রেম-এটি-বা-ঘৃণ্য-এটি নকশা। গ্লাইফ ইন্টারফেসটি কোনও কিছুই খালি করে নি যা ফোন 1 এ একগুচ্ছ এলইডি স্ট্রিপ এবং গ্লাইফ ম্যাট্রিক্সের জন্য ফোন 2 সমন্বিত ছিল, একটি বৃত্তাকার ডট ম্যাট্রিক্স স্ক্রিন 489 পৃথক এলইডি দ্বারা গঠিত। সরল রেখা, চেনাশোনা এবং একটি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ধারণাযুক্ত পেরিস্কোপ টেলিফোটো ক্যামেরা লেন্সের মিশ্রণটি কেবল মন্ড্রিয়ান পিকাসোর সাথে দেখা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এটি একটি মতামতযুক্ত নকশা যা অনেক লোককে অদ্ভুতভাবে অস্বস্তিকর করে তোলে কারণ এটি অন্য শক্ত রঙের আইফোন নয়। আমার সহকর্মী কাইল বারের মতো, আমি ফোন 3 এর অডবোল প্যানেলটি পছন্দ করতে বেড়েছি rangrancely দৃ reg ়ভাবে ট্রিপল-লেন্সের ক্যামেরা এবং সমস্ত কিছু সারিবদ্ধ করেছি। এটি মনে হয় যে কোনও কিছুই স্বচ্ছ উপাদানগুলিতে ডায়াল করে নি যা আপনাকে নীচে কাঁচা উপাদানগুলি দেখতে দেয়, তবে সামগ্রিকভাবে, আমি দিকটি ঘৃণা করি না।
গ্লাইফ ম্যাট্রিক্স গ্লাইফ ইন্টারফেসের মতো-আক্ষরিক অর্থে ফ্ল্যাশ নয়, তবে এলইডি অ্যারেগুলিতে হালকা স্ট্রিপগুলির চেয়ে আরও উইজেটের মতো তথ্য (“গ্লাইফ খেলনা” ডাব করা) দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। গ্লাইফ ম্যাট্রিক্সের প্রায় দুই ইঞ্চি নীচে একটি টাচ-সংবেদনশীল হ্যাপটিক বোতাম যা আপনি বিভিন্ন গ্লাইফ খেলনাগুলির মধ্যে পরিবর্তন করতে ট্যাপ করেন; একটি একক ট্যাপটি পরেরটিতে স্যুইচ করে এবং একটি দীর্ঘ প্রেস তার গৌণ ফাংশনটি সক্রিয় করবে (যদি এটির একটি থাকে)। এই লেখার সময়, বেশ কয়েকটি “দরকারী” গ্লাইফ খেলনা রয়েছে – সময়, ব্যাটারি স্তর, একটি স্টপওয়াচ এবং এমনকি যখন আপনি পিছনের ক্যামেরার সাথে সেলফি তোলেন তখন নিজের একটি ডট ম্যাট্রিক্স “মিরর” এর মতো স্টাফ রয়েছে। আপনি পরিচিতি এবং বিজ্ঞপ্তিগুলির জন্য কাস্টম অ্যানিমেশনগুলিও সেট করতে পারেন, যদিও আমি এত কম মজাদার এবং আরও বিরক্তিকর করতে পেরেছি, কারণ কে/কয়েক ঘন্টা পরে কোনটি ম্যাপ করা হয়েছিল তা মনে রাখা শক্ত ছিল। গ্লাইফ ম্যাট্রিক্স গ্লাইফ ইন্টারফেসের মতো শীতল দেখাচ্ছে না, তবে এটি আইকন এবং সংখ্যা প্রদর্শন করার জন্য আরও বহুমুখী, যা হালকা স্ট্রিপগুলি করতে পারেনি। তারপরে অন্যান্য গ্লাইফ খেলনা রয়েছে যা কেবল মজাদার জন্য-বোতলটি স্পিন, একটি ম্যাজিক 8 বল এবং একটি রক-পেপার-স্কিসার। আমি জানি না কেন আপনি কখনই কোনও ফোন দিয়ে রক-পেপার-স্কিসার খেলতে বা ডিজিটাল বোতল স্পিন করতে চান, আহ, দেখুন কে রাতের খাবারের জন্য অর্থ প্রদান করে (কিছুই না অনিচ্ছাকৃত ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদাহরণ), তবে আমি মনে করি এটি সমস্ত নিরীহ মজাদার। আপনার এই প্রত্যাশার সাথে ফোন 3 কিনে নেওয়া উচিত নয় যে এখানে প্রচুর দরকারী গ্লাইফ খেলনা থাকবে যা আপনাকে আপনার স্ক্রিনের সময় হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে; বিকাশকারীদের তৈরি করার জন্য একটি এসডিকে তাদের নিজস্ব লিটল ডট ম্যাট্রিক্স উইজেটগুলি উপলভ্য, তবে আমি এখনকার কোনও গ্রাহক বেসটি কীভাবে কুলুঙ্গি রয়েছে তা বিবেচনা করে এমন কিছু গ্রাউন্ডব্রেকিংও আশা করি না।
সম্ভবত একদিন কিছুই ক্যামেরা সহ এমন কোনও ফোন তৈরি করবে না যা প্রতিযোগিতাটি উড়িয়ে দেয়, তবে ফটোগুলি বেশিরভাগ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেওয়া হলে এটি করার পুরো অনুপ্রেরণাও নেই। ফোন 3 ভাল-যথেষ্ট ফটো এবং ভিডিও নেয়। এমনকি ক্যামেরা নার্দ হিসাবে, মূল, আল্ট্রাওয়াইড এবং পেরিস্কোপ জুম ক্যামেরাগুলির পাশাপাশি সেলফি ক্যামেরাগুলির জন্য রেজোলিউশনের 50 টি মেগাপিক্সেল আমার কাছে খুব সামান্যই বোঝায়। ফটোগুলি এবং ভিডিওগুলি আমি নিতপিকের চেয়ে বেশি এবং কম-লাইট শটগুলি যে যথেষ্ট উজ্জ্বল চেয়ে বেশি তার চেয়ে বেশি যত্নের চেয়ে আরও বেশি গতিশীল পরিসীমা সহ সূক্ষ্ম দেখায়। ক্যামেরাগুলি যখন কুৎসিত ছবি এবং ভিডিওগুলি নিয়েছিল তখন কি এমন সময় ছিল? অবশ্যই সেখানে ছিল, তবে প্রতিটি অন্যান্য ফোন, ফ্ল্যাগশিপ বা নাও। আইফোন 16 প্রো এর 5x টেলিফোটো ক্যামেরাটি আমি কোনও ফোনে দেখেছি এমন কিছু জঞ্জাল লো-লাইট ফটোগুলি নেয়।
আমি যখনই আমার পকেট থেকে ফোনটি 3 টি টেনে আনলাম তখন আমি মনে করি একটি সাহসীতা আমাকে আলতো করে দখল করে নেব। আমি চেয়েছিলাম লোকেরা এটি দেখে এবং আমাকে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আমি গ্লাইফ ম্যাট্রিক্সের সাথে ফিড করার সাথে সাথে লোকেরা আপত্তি করতে চেয়েছিল। কোনও অপরিচিত – পাতাল রেল বা কফি শপগুলিতে বা নিউ ইয়র্ক সিটির কোথাও – কোনও নৈমিত্তিক কনভোকে আঘাত করতে পারেনি, তবে আমি একদিন কল্পনা করতে চাই যে এমন কোনও ব্যক্তি থাকবে। ফোন 3 আমার সাথে একটি বাস্তবতা চেক ছিল। আমার ফোনটি কি আমার নিজের স্বতন্ত্রতার প্রকাশ বা অন্য কারও? কিছু লোক সেরা প্রযুক্তি চশমাগুলির জন্য একটি ফোন কিনে কারণ তারা এতে একটি কেস চড় মারবে এবং যাইহোক এর কাঁচামালগুলি cover েকে রাখবে। কিছু লোক দামের উপর ভিত্তি করে একটি ফোন কিনে এবং কোনও সস্তা নকশা cover াকতে এটিতে একটি কেস থাপ্পর দেয়। ফোন 3 -তে খুব ভাল প্রযুক্তি চশমা নেই, তবে এটিতে একটি নান্দনিক এবং মজাদার ভাইব রয়েছে যা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না। (প্রয়োজনীয় কী এবং এর এআই “মেমরি” এখনও আমার কাছে মেহ, এবং আমি সত্যিই চাই যে আমি অন্য কিছু করার জন্য বোতামটি পুনর্নির্মাণ করতে পারি)) এর মূল্য কি $ 800? এমন এক সময়ে যখন প্রত্যেকে মনে করে যে তারা একই পোশাক এবং একই স্নিকার্স পরা শীতল, টিকটোকের উপর একই নৃত্যের চ্যালেঞ্জগুলি করছে, একই ইনস্টাগ্রামেবল ফুডি স্পটগুলিতে খাওয়া করেছে এবং একই আইফোন ব্যবহার করে, ফোন 3 কমপক্ষে স্থিতাবস্থা চ্যালেঞ্জ করার সাহস করে এবং ট্রেন্ডসেটর হওয়ার জন্য সর্বদা অতিরিক্ত খরচ হয়।