বিনামূল্যে ই-বুক চান? কিন্ডল, কোবো, আরও শত শত দাবি করার জন্য আজ আপনার শেষ দিন

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ইন্ডি লেখক সেন্ট্রাল আপনার ই-রিডার দিবস স্টাফ তৈরি করেছে।
- এটি আগস্ট 12 -16 থেকে চালিত হয় এবং এতে ছাড়যুক্ত এবং বিনামূল্যে ই -বই রয়েছে।
- এই বছরের থিম সময়ের মধ্য দিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে।
আরও গভীরতর জেডডনেট টেক কভারেজ পান: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
আপনি যদি আপনার গ্রীষ্মকে মোড়ানোর জন্য নিখুঁত পঠন সন্ধান করছেন তবে “স্টাফ আপনার ই-রিডার ডে” শুরু করার জন্য দুর্দান্ত জায়গা।
ইন্ডি লেখক সেন্ট্রাল আপনার ই-রিডার দিবস স্টাফ তৈরি করেছে। এটি আগস্ট .১২-১। থেকে চলমান এবং এতে সীমিত সময়ের জন্য লেখকদের দ্বারা বিনামূল্যে তৈরি শত শত ই-বই রয়েছে। এই ইভেন্টের থিম, “স্টেপিং অফ টাইম” historic তিহাসিক এবং সমসাময়িক কথাসাহিত্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
এছাড়াও: বেস মডেল কিন্ডল হ’ল ই-রিডার যা বেশিরভাগ লোকের কেনা উচিত। কেন এখানে
ফ্রি বই ছাড়াও, আপনার ই-রিডার দিবসে স্টাফ রয়েছে কেবল $ 0.99 এবং কিন্ডল আনলিমিটেড এবং কোবো প্লাসে নতুনভাবে যুক্ত শিরোনামগুলি ই-বুকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত ই-বইগুলি কিন্ডল এবং কোবোর জন্য উপলব্ধ তবে এগুলি আপনার নুকেও পড়তে পারে বা আপনার স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটে অ্যাপ্লিকেশনগুলি পড়ার মাধ্যমেও পড়তে পারে।
সময়ের সুপারিশগুলির মাধ্যমে পদক্ষেপের একটি অনুসন্ধানযোগ্য ক্যাটালগ পাওয়া যায় ইন্ডি লেখক কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটআপনাকে অ্যামাজন বা কোবোতে নিয়ে যাওয়া প্রতিটি বইয়ের লিঙ্কগুলি দিয়ে সম্পূর্ণ করুন।
এছাড়াও: আমি সর্বশেষতম কিন্ডল পেপারহাইট পরীক্ষা করেছি এবং এটির জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে
কিন্ডল আনলিমিটেডের বিপরীতে, যা আপনাকে মাসিক সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে ই-বুকগুলি ধার নিতে দেয়, আপনার ই-রিডার দিবসটি চিরকাল ধরে রাখার জন্য ফ্রি এবং $ 0.99 ই-বুকস আপনার ই-রিডার দিনটি আপনার এবং আপনি কতগুলি ডাউনলোড করতে পারবেন তার কোনও সীমা নেই।
ক কিন্ডল সীমাহীন সাবস্ক্রিপশন মাসিক 12 ডলার খরচ হয়, যখন একটি কোবো প্লাস সদস্যতা মাসে 8 ডলার।
আপনার ই-রিডার দিবসটি কী?
আপনার ই-রিডার দিবস স্টাফ (স্টাফ আপনার কিন্ডল ডে অ্যামাজনেও বলা হয়) একটি জনপ্রিয় ডিজিটাল ইভেন্ট যেখানে লেখক এবং প্রকাশকরা হয় বিনামূল্যে ই-বুক অফার করে বা তাদের মূল্য $ 0.99 এ ফেলে দেয়। পাঠক এবং প্রকাশনা সম্প্রদায়গুলি এই ধরণের সাময়িকী ইভেন্ট চালায় এবং এটিতে একটি থিম থাকে। এটি নতুন বই এবং লেখক খুঁজে বের করার এবং ব্যাংকটি না ভেঙে একাধিক বইতে স্টক করার দুর্দান্ত উপায়।