বিনিয়োগের কৌশল যা ব্যক্তিগত ইক্যুইটিটিকে পুনরায় আকার দিচ্ছে

বেসরকারী ইক্যুইটিতে, স্মার্টেস্ট জেনারেল পার্টনার্স (জিপিএস) বুঝতে পারছেন যে সহ-বিনিয়োগগুলি কেবল তহবিল সংগ্রহকারী মিষ্টি নয়; তারা একটি কৌশলগত লিভার। ঠিক হয়ে গেছে, তারা পোর্টফোলিওকে শক্তিশালী করে, এলপি সম্পর্ককে আরও গভীর করে এবং সামগ্রিক ঝুঁকির এক্সপোজারকে হ্রাস করে। তবুও অনেক জিপি এখনও তহবিল কৌশলের মূল উপাদানটির চেয়ে সহ-তদন্তকে একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে বিবেচনা করে।
আজকের জলবায়ুতে, যেখানে এলপিএস আরও নির্বাচনী, আন্ডাররাইটিং মান বেশি এবং আস্থা অর্জন করা আরও কঠিন, সহ-বিনিয়োগগুলি এমন প্রান্ত হতে পারে যা প্যাক থেকে উচ্চ-পারফর্মিং জিপিএসকে পৃথক করে। সর্বাধিক পরিশীলিত সংস্থাগুলি কীভাবে কেবল মূলধন বাড়াতে নয়, স্থিতিশীল পোর্টফোলিও এবং শক্ত এলপি প্রান্তিককরণ তৈরি করতে সহ-বিনিয়োগ ব্যবহার করছে তা এখানে।
সম্পর্কিত: সীমিত অংশীদার এবং বৃদ্ধি অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা: বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি
সহ-বিনিয়োগ কেন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
সহ-বিনিয়োগের বাজারটি গত এক দশকে দ্রুত পরিপক্ক হয়েছে। অনুযায়ী প্রেকিনের গ্লোবাল প্রাইভেট ইক্যুইটি রিপোর্টপ্রায় 70% এলপি এখন তাদের তহবিল পরিচালকদের কাছ থেকে সহ-বিনিয়োগের সুযোগগুলি প্রত্যাশা করে। এই চাহিদা আর মেগা-প্রাতিষ্ঠানিক পারিবারিক অফিসগুলিতে সীমাবদ্ধ নয়। সার্বভৌম সম্পদ তহবিল এবং আরও ছোট ভিত্তিগুলি মিশ্রিত ফি কাঠামোকে হ্রাস করার সময় সরাসরি ডিলগুলিতে এক্সপোজার বাড়ানোর উপায় চাইছে।
এদিকে, ক 2023 পিচবুক থেকে প্রতিবেদন জোর দিয়েছিলেন যে কো-ইনভেস্টমেন্টের ভলিউম এমনকি অস্থির বাজারগুলিতেও বৃদ্ধি পাচ্ছে, এলপিএস দ্বারা আরও নিয়ন্ত্রণ, কম ফি এবং মানের ডিলগুলিতে গভীর অ্যাক্সেসের সন্ধানে জ্বালানী।
জিপিএসের জন্য, এটি একটি চ্যালেঞ্জ এবং একটি সুযোগ উভয়ই উপস্থাপন করে। চ্যালেঞ্জ: সহ-বিনিয়োগগুলি অভ্যন্তরীণ সংস্থানগুলি স্ট্রেন করতে পারে এবং ভালভাবে পরিচালিত না হলে ডিল সম্পাদনকে ধীর করতে পারে। সুযোগ: যখন প্রথম দিন থেকে তহবিলের ক্রিয়াকলাপ এবং কৌশলতে নির্মিত তখন সহ-বিনিয়োগগুলি পোর্টফোলিও নমনীয়তা বাড়ায়, কৌশলগত এলপিগুলিকে আকর্ষণ করে এবং তহবিল প্রশাসনের মিশ্রণ ছাড়াই ঘনত্বের ঝুঁকি হ্রাস করে।
পোর্টফোলিও নির্মাণের সরঞ্জাম হিসাবে সহ-বিনিয়োগ
স্মার্ট জিপিএস তাদের মূলধন স্ট্যাকের অংশ হিসাবে সহ-বিনিয়োগের ক্ষমতাকে চিকিত্সা করে, আলাদা, অ্যাডহক অফার নয়। এই মানসিকতা তাদের অনুমতি দেয়:
- বৃহত্তর ডিলগুলি অনুসরণ করুন তহবিল-স্তরের ঘনত্ব না বাড়িয়ে একাই তহবিল সমর্থন করতে পারে।
- বৈচিত্র্য যুক্ত করুন মূল পদগুলিতে তহবিল মূলধন বরাদ্দ করে এবং সংলগ্ন বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদে সহ-বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে।
- দ্রুত কাজ এলপিএস প্রাক-যোগ্যতার মাধ্যমে সুবিধাবাদী ডিলগুলিতে যারা সংক্ষিপ্ত নোটিশের সাথে সহ-বিনিয়োগ করতে পারেন।
ধরা যাক আপনার $ 100M তহবিল প্রতিটি 10 মিলিয়ন ডলার মূল প্ল্যাটফর্ম ডিলকে লক্ষ্য করছে। আপনি একটি 25 মিলিয়ন ডলার অধিগ্রহণ জুড়ে এসেছেন যা থিসিসটি ফিট করে তবে আপনার একক-সম্পদ এক্সপোজার ক্যাপটি ছাড়িয়ে যায়। সহ-বিনিয়োগের মূলধন সারিবদ্ধভাবে, আপনি এখনও এই চুক্তিতে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তহবিল থেকে 10 মিলিয়ন ডলার এবং সহ-বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে 15 মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করতে পারেন। এই পদ্ধতিটি এলপিএসকে বৃহত্তর সম্পদে সরাসরি অ্যাক্সেস দেওয়ার সময় পোর্টফোলিও ভারসাম্য বজায় রাখে।
আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি জিপি হিসাবে আপনার খ্যাতি তৈরি করে যারা কেবল মূলধন নয়, অ্যাক্সেস নিয়ে আসে।
কর্মে এই গতিশীল একটি কেস স্টাডির জন্য, হ্যামিল্টন লেন থেকে এই টুকরা কীভাবে সহ-বিনিয়োগগুলি আধুনিক বেসরকারী বাজারের কৌশলতে একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে তা চিত্রিত করে।
সম্পর্কিত: এলপিএসের জন্য সরাসরি বিনিয়োগের ঝুঁকি এবং পুরষ্কার
মালিকানা বাড়ানোর সময় ঝুঁকি হ্রাস করা
সহ-বিনিয়োগের একটি অনর্থক সুবিধা হ’ল এটি কীভাবে জিপিএসকে মূল তহবিলের অত্যধিক এক্সপোজ না করে উচ্চ-অনির্দিষ্ট সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে, সর্বাধিক আকর্ষণীয় চুক্তিগুলিও সবচেয়ে মূলধন-নিবিড়। সহ-বিনিয়োগের অংশীদারদের ব্যতীত, কোনও জিপি অবশ্যই একটি ছোট স্লাইস গ্রহণ বা তহবিল থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দের মধ্যে বেছে নিতে হবে।
সহ-বিনিয়োগকারীদের আনার মাধ্যমে, জিপিএস বিচক্ষণ সীমার মধ্যে থাকার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ বা নেতৃত্বের অবস্থানগুলি সুরক্ষিত করতে পারে। এটি প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রস্থান সময় এবং মান তৈরির পরিকল্পনাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করে, নিম্নতর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সমস্ত সমালোচনামূলক লিভার।
অতিরিক্তভাবে, সহ-বিনিয়োগ বাজার চক্র নেভিগেট করার একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হতে পারে। মন্দা চলাকালীন, জিপিএস শুষ্ক পাউডার সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিতভাবে সিন্ডিকেট মূলধন-ভারী ডিল করতে পারে, যখন এখনও ছাড়ের সুযোগগুলিতে মোতায়েন করে। দ্য বিভিসিএর 2023 বেসরকারী ইক্যুইটি গাইড মন্দা চলাকালীন সংস্থাগুলি কীভাবে তাদের সহ-বিনিয়োগের আচরণটি সামঞ্জস্য করছে সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।
সহ-বিনিয়োগের কৌশলটির অপারেশনাল ব্যাকবোন
অবশ্যই, সহ-বিনিয়োগের অফার দেওয়া কেবল চুক্তির প্রবাহ সম্পর্কে নয়। জিপিএস যারা এতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তারা হ্যান্ডেল করার জন্য অভ্যন্তরীণ সিস্টেম তৈরি করেছে:
- আইনী কাঠামো:: দ্রুত এসপিভি সেটআপস, বরাদ্দ মেকানিক্স এবং সুস্পষ্ট প্রশাসনের ভূমিকা
- এলপি বিভাজন:: সহ-বিনিয়োগের জন্য কোন বিনিয়োগকারীদের ক্ষুধা, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি রয়েছে তা বোঝা
- ডেটা ভাগ করে নেওয়া:: সুরক্ষিত, অধ্যবসায় উপকরণ এবং বিনিয়োগের পরে রিপোর্টিংয়ে রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস
- সম্মতি এবং ন্যায্যতা:: স্বচ্ছ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যা মূল তহবিলের অসুবিধা হয় না
এই অপারেশনাল ব্যাকবোনটি প্রায়শই এমন সংস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য যা “পারে” সহ-বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয় এবং যেগুলি ধারাবাহিকভাবে, পরিষ্কার এবং স্কেল করে।
জিপিএস তাদের তহবিল অপ্সকে পরিপক্ক করার জন্য, কার্টা এবং জুনিপার স্কয়ারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি সহ-বিনিয়োগ প্রশাসন, এলপি যোগাযোগ এবং বিনিয়োগকারী অন বোর্ডিংকে সহজ করে তোলে।
আরও উন্নত জিপিএস স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগকারী কর্মপ্রবাহের জন্য সাবস্ক্রিপশন ডকুমেন্টগুলি বা অ্যান্ডুইন প্রবাহিত করতে পাসথ্রুয়ের মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করছে।
সহ-বিনিয়োগ স্থায়ী বিশ্বাসকে উত্সাহিত করে
একটি এলপি দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা আত্মবিশ্বাস এবং প্রান্তিককরণ প্রদর্শনের উপায় হিসাবে সহ-বিনিয়োগকে দেখি। এটি তাদের আরও বলতে দেয়, আরও রিটার্ন এবং প্রায়শই টেবিলে আরও বড় ভূমিকা দেয়। মোটামুটিভাবে সম্পন্ন করার সময়, এটি আপনার বিনিয়োগকারীদের তারা কী – পূর্ণ অংশীদারদের মধ্যে পরিণত করে। তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে আরও সম্পর্ক ভিত্তিক হয়ে উঠছে এমন একটি বিশ্বে, জিপিএস যারা ধারাবাহিক, চিন্তাশীল সহ-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রেখেছেন তারা একটি সুবিধার জন্য রয়েছেন।
- ভবিষ্যতের তহবিলের শীর্ষ এলপিগুলি ধরে রাখুন।
- এককালীন বিনিয়োগকারীদের অ্যাঙ্কর প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তর করুন।
- প্রতিযোগিতামূলক তহবিল সংগ্রহ চক্রগুলিতে বরাদ্দ জিতুন।
অনুযায়ী হারবারভেস্টের 2023 এলপি সমীক্ষাপ্রায় ৮০% এলপিএস সহ-বিনিয়োগের অ্যাক্সেসের প্রস্তাবকারী পরিচালকদের প্রতি উচ্চতর সন্তুষ্টি এবং বিশ্বাসের কথা জানিয়েছিল, বিশেষত যখন ডিলগুলি ভাল পারফর্ম করে এবং স্বচ্ছভাবে জানানো হয়েছিল।
সম্পর্কিত: এলপিএস দ্বারা সরাসরি বিনিয়োগ কেন বাড়ছে
সাবধানতার একটি শব্দ: ওভার-প্রোমাইস করবেন না
এর সমস্ত সুবিধা সহ, সহ-বিনিয়োগ কোনও রৌপ্য বুলেট নয়। যখন অতিরিক্ত বা দুর্বল ব্যবহার করা হয়, এটি কার্যকর করার ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে, অদক্ষতা তৈরি করতে পারে এবং এলপিগুলিকে সংঘাতের মধ্যে আনতে পারে। সর্বাধিক সাধারণ ত্রুটিগুলি হ’ল:
সহ-বিনিয়োগগুলিতে খুব বেশি সরবরাহ করা, তাদের গুণমানকে অবমূল্যায়ন করা
বরাদ্দ দিয়ে অনুগ্রহ প্রদান
সাইড ডিল লজিস্টিকস থেকে সমাপ্তি বন্ধ
জটিলতা পরিচালনা করতে অভ্যন্তরীণ ব্যান্ডউইথের সমন্বয় করতে ব্যর্থ
সেরা সংস্থাগুলি নির্বাচনী। তারা প্রায়শই পিপিএম বা ডিডিকিউতে এলপিএসের সাথে প্রত্যাশা সেট করে এবং পরিমাণের তুলনায় মানের দিকে মনোনিবেশ করে। একটি দুর্দান্ত সহ-বিনিয়োগ যা একটি জয় সরবরাহ করে যে পাঁচটি ছুটে যাওয়া ব্যক্তির চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে পারে যা সম্পাদন করে না।
সহ-বিনিয়োগ আর al চ্ছিক নয়; এগুলি আধুনিক বেসরকারী ইক্যুইটির একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য। তবে প্রান্তগুলি তাদের অফার থেকে আসে না। এটি আপনার পোর্টফোলিও নির্মাণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং এলপি কৌশলতে তাদের সংহত করে আসে।
স্মার্ট জিপিএস এটি জানে। তারা কেবল একটি ক্যাপ টেবিল পূরণ করতে নয়, টেকসই এলপি সম্পর্ক তৈরি করতে, বড় বেটগুলি ডি-ঝুঁকিপূর্ণ এবং অপারেশনাল তত্পরতা আনলক করার জন্য সহ-বিনিয়োগ ব্যবহার করে। যেহেতু তহবিল সংগ্রহ আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে এবং এলপিএস তাদের পরিচালকদের কাছ থেকে আরও বেশি দাবি করে, যারা সহ-তদন্তকে একটি মূল তহবিলের অপ্সের ক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করে, শেষ মুহুর্তের অফার নয়, তারা দাঁড়াবে।
