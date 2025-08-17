You are Here
বিন্দি ইরভিন অন্যান্য মহিলাদের উত্তর খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য এন্ডোমেট্রিওসিসের গল্প ভাগ করে

13 বছর “উত্তরের জন্য লড়াই” করার পরে, বিন্দি ইরভিন বলেছেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত নিরাময় করছেন।

একটি আন্তরিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে, সংরক্ষণবাদী 51 টি এন্ডোমেট্রিওসিস ক্ষত, একটি চকোলেট সিস্ট, তার পরিশিষ্ট এবং প্রসব থেকে একটি হার্নিয়া মেরামত প্রকাশ করেছেন। এন্ডোমেট্রিওসিস বিশেষজ্ঞ ডাঃ টেমার সেককিন দুটি পৃথক সার্জারি চলাকালীন এগুলি সব সরিয়ে ফেলেন।

ইরভিন লিখেছিলেন, “আমি কিশোর এবং অল্প বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে একেবারে লজ্জা বোধ করেছি,” তিনি লিখেছিলেন, তিনি যে বেদনাদায়ক এন্ডোমেট্রিওসিসের লক্ষণগুলি ভোগ করেছেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।

বিন্দি ইরভিন বলেছেন যে তিনি এন্ডোমেট্রিওসিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর আশা করছেন, এটি একটি রোগ নির্ণয় যা তিনি আমেরিকার প্রায় নয় মিলিয়ন অন্যান্য মহিলার সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। (ইথান মিলার/গেটি চিত্র)

তার বার্তা? কোনও যুবতী মহিলাকে লজ্জা বা একা অনুভব করা উচিত নয় যা প্রায়শই “একজন মহিলা হওয়ার অংশ” হিসাবে বরখাস্ত হয়।

প্রয়াত “কুমির হান্টার” স্টিভ ইরভিনের মেয়ে ইরভিন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে প্রথম মার্চ মাসে তার নির্ণয় প্রকাশ করেছিলেন। সংরক্ষণবাদী গল্পটি বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ লোককে প্রভাবিত করে এমন একটি শর্তকে তুলে ধরে। এখানে কি জানতে হবে।

এন্ডোমেট্রিওসিস কী?

এন্ডোমেট্রিওসিস বিশ্বব্যাপী প্রায় 10 শতাংশ প্রজনন-বয়সী মহিলাদের প্রভাবিত করে; একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এটি প্রায় 9 মিলিয়ন মহিলাকে প্রভাবিত করে। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, কলঙ্ক এবং ভুল রোগ নির্ণয়ের কারণে লক্ষণগুলি শুরু হওয়ার পাঁচ থেকে 12 বছর পরে গড়ে গড়ে রোগ নির্ণয়টি প্রায়শই বিলম্বিত হয়।

এন্ডোমেট্রিওসিস বিশ্বব্যাপী প্রায় 10 শতাংশ প্রজনন-বয়সী মহিলাদের প্রভাবিত করে। লক্ষণগুলি প্রায়শই বেদনাদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। (ইস্টক)

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এন্ডোমেট্রিওসিসকে এমন একটি শর্ত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যা জরায়ু আস্তরণের মতো টিস্যু জরায়ুর বাইরে বেড়ে ওঠে, ব্যথা, প্রদাহ এবং এমনকি বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে থাকে।

সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে শ্রোণী এবং পেটে ব্যথা, বেদনাদায়ক সময়কাল, সহবাসের সময় ব্যথা, হজম সমস্যা, ভারী রক্তপাত এবং ক্লান্তি অন্তর্ভুক্ত।

যখন চিকিত্সা লক্ষণগুলিকে সহায়তা করে না, তখন পরবর্তী পদক্ষেপটি প্রায়শই ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি হয়, যা ছোট ছোট ছেদগুলি অপসারণ বা বিলুপ্ত করতে ব্যবহার করে।

এই অস্ত্রোপচারের অর্থ প্রায়শই একটি দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং আরও আক্রমণাত্মক ওপেন সার্জারির তুলনায় কম জটিলতা, যাকে ল্যাপারোটোমি বলা হয়, যা পেটে জুড়ে একটি দীর্ঘ চিরা জড়িত।

ক্ষত অপসারণের জন্য সার্জারি কিছু মহিলার মধ্যে উর্বরতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। (ইস্টক)

পুনরুদ্ধার সাধারণত দুই থেকে চার সপ্তাহ সময় নেয়, যদিও শল্যচিকিত্সা এবং স্বতন্ত্র স্বাস্থ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে নিরাময় আরও বেশি সময় নিতে পারে।

তুলনামূলকভাবে বিরল হলেও, অস্ত্রোপচারের ঝুঁকির মধ্যে সংক্রমণ, রক্তপাত, নিকটস্থ অঙ্গগুলির ক্ষতি এবং গ্যাস সম্পর্কিত অস্বস্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

লক্ষণ ত্রাণের বাইরে, ইরভিনের মতো পদ্ধতিগুলি বৃদ্ধি সরিয়ে উর্বরতা সংরক্ষণ করতে পারে।

ইরভিন বলেছেন যে তিনি চিকিত্সার পরে আবার নিজেকে “চিনতে” শুরু করছেন। (পল আর্কুলেটা/গেটি চিত্র)

2025 সালের মে মাসে, সিককিন এন্ডোমেট্রিওসিস রিসার্চ সেন্টারটি কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরিতে খোলা হয়েছিল, এটি 20 মিলিয়ন ডলার তহবিলের সমর্থিত। এটি এন্ডোমেট্রিওসিস বোঝার জন্য, অ-আক্রমণাত্মক ডায়াগনস্টিকগুলি বিকাশ করতে এবং চিকিত্সা উন্নত করার জন্য উত্সর্গীকৃত প্রথম বড় মার্কিন সুবিধার প্রতিনিধিত্ব করে।

ইরউইনের গল্পটি তাদের শারীরিক ব্যথার উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করার সময় অনেক মহিলারা যে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হন সে সম্পর্কে আলোকপাত করে। তার পোস্টটি বিশ্বব্যাপী মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তৃত, উন্মুক্ত কথোপকথনের আহ্বান জানিয়েছে।

ইরভিন ভাগ করে নিয়েছিলেন, “আমি প্রতিদিনের জীবনে কাজ করতে পারি না বা ব্যথা থেকে বেরিয়ে যেতে না চাইলে কাজ করতে পারি।”

“আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে আমার শক্তি ফিরে পেয়েছে I

