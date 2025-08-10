বিপর্যয়কর ইয়াঙ্কিস রিলিভার টর্পেডোিং আসন্ন ফ্রি এজেন্সি

মরসুমের শুরুতে, ডেভিন উইলিয়ামসের আসন্ন ফ্রি এজেন্সিটির আশেপাশের সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি ছিল নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস যোগ্যতার অফারটি বাড়িয়ে দেবে কিনা।
উইলিয়ামস ব্রিউয়ার্সের সাথে তাঁর সময়ে গেমের অন্যতম সেরা রিলিভার ছিলেন। দু’বারের অল-স্টার এবং ২০২০ সালের এনএল রুকি, তিনি ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২২২ ইনিংসে একটি ১.70০ ইআরএ এবং একটি ০.৯7777 হুইপ পোস্ট করেছিলেন, ১০6 ওয়াক দিয়ে ৩1১ ব্যাটারকে আউট করে রেখেছিলেন। তিনি অফসিসনের সময় ইয়াঙ্কিরা দ্বারা অধিগ্রহণ করেছিলেন, প্রাক্তন ক্লে হোমসকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন এবং নবম পর্বে উত্তর হবে বলে আশা করা হয়েছিল।
ঘটনাটি ঘটেনি। যদিও উইলিয়ামস তাঁর অল স্টার ফর্মের ঝলক দেখিয়েছেন, নিউ ইয়র্কে তাঁর সময়টি একটি বিপর্যয় হয়েছে। উইলিয়ামস রবিবার প্রবেশের 44 ইনিংসে একটি 5.73 ইআরএ এবং একটি 1.227 হুইপ পোস্ট করেছিলেন, 17 টি সেভ করে। যাইহোক, উইলিয়ামসকেও এর আগে আরও ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর সংগ্রামগুলি তাদের বুলপেনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ব্যবসায়ের সময়সীমার দিকে ইয়াঙ্কিদের পদক্ষেপে অবদান রেখেছিল।
এই সংগ্রামগুলি তার অতীত পাঁচটি আউটগুলিতে আরও খারাপ হয়েছে। উইলিয়ামস প্রতিটি খেলায় কমপক্ষে একজনকে রান করার অনুমতি দিয়েছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন অ্যাথলেটিকের ক্রিস কিরশনার ইয়াঙ্কিরা পূর্বের লাইটস আউটকে আরও কাছাকাছি কেটে ফেলবে কিনা তা অনুমান করা।
এটি উইলিয়ামসের ভাগ্যের একটি কঠোর পরিবর্তন। অ্যাথলেটিকের টিম ব্রিটন যদি অনুমান করা হয়েছিল যে উইলিয়ামস মরসুমের শুরুতে ফ্রি এজেন্সিতে পাঁচ বছরের, million 80 মিলিয়ন চুক্তি পাবে। যদিও এই মৌসুমে এই জাতীয় চুক্তিটি তার পারফরম্যান্সের সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে, তবে একটি দুই বা তিন বছরের চুক্তি টেবিলে থাকতে পারে।
গেমের অন্যতম সেরা রিলিভার হিসাবে উইলিয়ামসের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। যাইহোক, এই মৌসুমে ইয়াঙ্কিদের সাথে তাঁর লড়াইগুলি ফ্রি এজেন্সিতে তার মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।