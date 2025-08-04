বিবিসি অনুসন্ধান করে

বিবিসি নিউজ তদন্ত
বিবিসি পাওয়া গেছে, একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক যা বিড়াল এবং বিড়ালছানাগুলির অনলাইন ভিডিওগুলি ভাগ করে নিয়েছে তাদের যুক্তরাজ্যে সদস্য রয়েছে।
এই নেটওয়ার্কটিতে হাজার হাজার সদস্য রয়েছে বলে মনে করা হয় যারা গ্রাফিক চিত্র এবং বিড়ালদের ভিডিওগুলি আঘাত করা এবং হত্যা করা হয় তাদের পোস্ট, ভাগ করে এবং বিক্রয় করে।
একটি গ্রুপে, একটি এনক্রিপ্ট করা মেসেজিং অ্যাপে, বিবিসি ব্রিটিশ সদস্যদের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে যে ব্যবহারকারীরা আরএসপিসিএ থেকে বিড়ালছানাগুলিকে বিকৃত করার জন্য বিড়ালছানা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়।
বিবিসির তদন্তে দেখা গেছে যে দু’জন কিশোর-কিশোরী মে মাসে উত্তর-পশ্চিম লন্ডনের রুইস্লিপের একটি পার্কে দু’জন বিড়ালছানা নির্যাতন ও হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে। সোমবার তাদের সাজা দেওয়ার কথা রয়েছে।
নিম্নলিখিত প্রতিবেদনে গ্রাফিক সামগ্রী এবং প্রাণী নিষ্ঠুরতার বিবরণ রয়েছে।
16 বছর বয়সী মেয়ে এবং ছেলে, 17 বছর বয়সী, যাদের আইনী কারণে নামকরণ করা যায় না, বিড়ালছানাগুলি কেটে খোলা এবং স্ট্রিং আপ করার পরে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুরি, ব্লোটারচ এবং কাঁচি পাওয়া গেছে।
বোঝা যাচ্ছে যে পুলিশ এখন এনক্রিপ্ট করা মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে আক্রমণগুলির ফুটেজ ফিল্ম, পোস্ট এবং বিক্রি করে এমন বিড়াল নির্যাতনকারীদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সম্ভাব্য লিঙ্কগুলি সন্ধান করছে।
এই গোষ্ঠীগুলি চীনে শুরু হয়েছিল, তবে বিবিসি নিউজ যুক্তরাজ্য সহ বিশ্বজুড়ে সক্রিয় সদস্যদের চিহ্নিত করেছে।
নেটওয়ার্কের স্কেলটি প্রাণী অধিকার কর্মীরা কৃপণ অভিভাবকরা নথিভুক্ত করেছেন।
গোষ্ঠীটি 2023 সালের মে থেকে 2024 সালের মধ্যে বলেছে, একটি নতুন ভিডিওতে একটি নতুন ভিডিও যা একটি বিড়ালছানা বা বিড়ালের নির্যাতন এবং সম্পাদন দেখায় প্রায় 14 ঘন্টা পরে আপলোড করা হয়েছিল।
এটি বলছে যে এটি এই বছর সক্রিয় 24 টি গ্রুপকে নথিভুক্ত করেছে, যার মধ্যে বৃহত্তম এক হাজারেরও বেশি সদস্য ছিল। সর্বাধিক সক্রিয় নির্যাতনকারী 200 টিরও বেশি বিড়াল নির্যাতন ও হত্যা চিত্রায়িত করেছেন বলে মনে করা হয়।
বিবিসি দ্বারা দেখা একটি গ্রুপে চ্যাট কথোপকথনের মধ্যে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক অ্যাকাউন্টগুলি কী বলে মনে হয় যে কীভাবে বিড়ালদের অপব্যবহারের জন্য ধরে রাখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে।
একজন সদস্য কীভাবে আরএসপিসিএ থেকে বিড়ালছানা গ্রহণ করবেন এবং আবেদন ফর্ম পোস্ট করবেন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্য একটি পোস্ট যুক্তরাজ্যে বিক্রয়ের জন্য বিড়ালছানাগুলির জন্য একটি বিজ্ঞাপন ভাগ করে নিয়েছিল, পোস্ট করে যে তারা “তাদের এত খারাপভাবে নির্যাতন করতে” চায়।
লারা কৃপণ অভিভাবকদের সাথে স্বেচ্ছাসেবক। প্রতিশোধের ভয়ে আমরা তার পুরো নামটি ব্যবহার না করার বিষয়ে সম্মত হয়েছি।
তিনি বলেছিলেন: “প্রতিদিন আমি হৃদয়গ্রাহী বোধ করি, এমন কোনও দিন নেই যা আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে বলে মনে হয় না।”
তিনি ফোরামে গোপনে সময় ব্যয় করেছেন এবং বলেছেন যে নির্যাতনকারীরা যে ব্যথা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তার কোনও সীমা নেই।
তিনি এটিকে “মন্দের গভীরতা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
বিবিসি দ্বারা দেখা ভিডিও এবং ফটোগ্রাফগুলি গ্রাফিক এবং অত্যন্ত বিরক্তিকর।
এর মধ্যে বিড়ালদের ডুবে যাওয়া এবং বিদ্যুতায়িত হওয়ার ফুটেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি ভিডিও অনুমান করে যে কোনও খাঁচায় একটি বিড়ালছানা কত দিন বেঁচে থাকবে যদি এটি খাবার না দেওয়া হয়।
গ্রুপের সদস্যরা যতটা সম্ভব ব্যথা করতে চান বলে মনে হয়। অনলাইন চ্যাটে, নির্যাতনকারীরা ব্যাখ্যা করে যে তারা কীভাবে ভোগান্তি দীর্ঘায়িত করার জন্য একটি বিড়ালকে পুনর্নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিন ব্যবহার করে।
নতুন সদস্যদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস পেতে ভিডিওগুলি বিকৃত করতে এবং পোস্ট করতে উত্সাহিত করা হয়।
বিবিসি প্রমাণ দেখেছিল যে এই দলে শিশুরা অংশ নিচ্ছে বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। একজন সদস্য পোস্ট করেছেন: “আমি 10 বছর বয়সী এবং আমি বিড়ালদের নির্যাতন করতে পছন্দ করি।”
2023 সালের সেপ্টেম্বরে, নেটওয়ার্ক এমনকি একটি “100 ক্যাট কিল” প্রতিযোগিতার প্রচার করেছিল, এই সময়ে সদস্যদের এই দলটি কত দ্রুত নির্যাতন করতে এবং 100 বিড়ালকে হত্যা করতে পারে তা দেখার জন্য উত্সাহিত করা হয়েছিল।
বিড়ালদের ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্রিত ভিডিওগুলি 2023 সালে চীনে প্রথমে ভাইরাল হয়েছিল।
দুটি অত্যন্ত গ্রাফিক ভিডিওর জন্য দায়ী ব্যক্তি ওয়াং চয়াইকে চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 15 দিনের জন্য আটক করা হয়েছিল এবং “অনুশোচনা চিঠি” জারি করতে বাধ্য করা হয়েছিল।
তবে তাঁর ফুটেজগুলি অনুসরণ করে একটি কাল্ট বিকাশ করেছে এবং অন্যরা এনক্রিপ্ট করা মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে গ্রুপগুলি বিকাশের আগে চীনা এবং পশ্চিমা সামাজিক মিডিয়াগুলির জন্য হাজার হাজার মতামত অর্জনের জন্য অনুরূপ সামগ্রী তৈরি করতে শুরু করে।
এমনকি একটি ওয়েবসাইট নিজেকে “বিড়াল-প্রেমী সম্প্রদায়” এর জন্য একটি জায়গা হিসাবে বর্ণনা করে এবং দর্শকদের “আপনার কাজ জমা দিন” এর জন্য অনুরোধ করে।
ব্যবহারকারীরা কেবল তখনই অ্যাক্সেস অর্জন করতে পারে যদি তারা তাদের নিজস্ব বিড়ালের নির্যাতনের প্রমাণ সরবরাহ করে।
লিটল উইনি কে?
“লিটল উইনি” একটি প্রোফাইল পিকচারের জন্য বিড়াল নির্যাতন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত একটি সুপরিচিত নাম যা চীনা নেতা শি জিনপিংকে উইনি দ্য পোহের একটি চিত্র দিয়ে উপহাস করে।
সেই নাম এবং প্রোফাইল ছবি সহ অ্যাকাউন্টগুলি বেশ কয়েকটি ফোরামে প্রশাসক হিসাবে বর্ণনা করা হয়।
ফিলিন গার্ডিয়ানদের একজন কর্মী সেই ছোট্ট উইনি অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে একটির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং এর পিছনে লোকটিকে একটি অনলাইন সম্পর্কের জন্য আকৃষ্ট করেছিলেন।
“আমি বন্ধুত্বপূর্ণ হতে অসন্তুষ্ট বোধ করেছি এবং তারপরে তাঁর সাথে এই বন্ধুত্ব থাকতে হবে,” এই কর্মী, যিনি নাম প্রকাশ করতে চান না, তিনি বলেছিলেন।
তিনি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যোগাযোগ করেছিলেন এবং নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।
“এটি একের পর এক নির্যাতনের ভিডিওগুলির একটি অন্তহীন স্ক্রোল ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “আমি অনুভব করেছি, ‘আমি কেবল এটি দেখতে পাচ্ছি না’। যদিও আমি তাকে বার্তা দিচ্ছি, আমি এটি দেখতে পারি না। আমাকে আমার মস্তিষ্ক বন্ধ করতে হয়েছিল।”
অবশেষে তিনি অ্যাকাউন্টের পিছনে থাকা লোকটিকে একটি ভিডিও কল করতে রাজি করিয়েছিলেন। এই কল থেকে, এই দলটি জাপানের রাজধানী টোকিওতে বসবাসকারী একটি 27 বছর বয়সী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছিল।
বিবিসির সাথে যোগাযোগ করা হলে, লোকটি বলেছিল যে তিনি এই ক্রিয়াকলাপগুলিতে কোনও জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন।
লিন, লিন গার্ডিয়ানদের কাছ থেকে আসা লারা আমাদের জানিয়েছিল যে আইন প্রয়োগকারী এবং সরকারগুলিকে এই দলগুলি মোকাবেলা করা দরকার, “এটি কেবল প্রসারিত এবং আরও খারাপ হতে থাকবে”।
ফেলাইন গার্ডিয়ানরা লন্ডনের চীনা দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন, বেইজিংয়ের কর্তৃপক্ষ আরও বেশি কিছু করার দাবি করে।
“মূল ভূখণ্ডে চীনে এমন কোনও আইন নেই যা এটি বন্ধ করে দিচ্ছে। সুতরাং এর অর্থ হ’ল অপব্যবহারকারী এবং নির্যাতনকারীরা কার্যকরভাবে তারা যা চান তা করতে পারে এবং কোনও পরিণতি ছাড়াই এই অত্যন্ত দুঃখজনক কল্পনাগুলি বেঁচে থাকতে পারে These
আরএসপিসিএর স্পেশাল অপারেশন ইউনিটের প্রধান ইয়ান ব্রিগস বিবিসিকে বলেছেন: “এইভাবে প্রাণীদের চিকিত্সা করা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন একটি আধুনিক সমাজে কোনও স্থান নেই যা মূলত সদয়, সহানুভূতিশীল প্রাণী প্রেমীদের দ্বারা গঠিত।”
ক্যাটস -এ অল পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান জোহানা বাক্সটার এমপি বলেছেন, এই দলগুলি “বিশেষত যুবকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগজনক প্রবণতা ছিল”।
তিনি আরও যোগ করেন, “পশুর অপব্যবহার প্রায়শই গেটওয়ে হিসাবে কাজ করে, ভবিষ্যতের সহিংসতার কাজকে যুক্তিযুক্ত করা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা সহজ করে তোলে,” তিনি যোগ করেন।