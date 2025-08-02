You are Here
বিবিসি কঠোরভাবে ‘ড্রাগ ব্যবহার’ সম্পর্কে তদন্ত চালু করেছে বলে জানা গেছে
বিবিসি কঠোরভাবে ‘ড্রাগ ব্যবহার’ সম্পর্কে তদন্ত চালু করেছে বলে জানা গেছে

বিবিসি দুটি কঠোরভাবে কম ডান্সিং স্টার দ্বারা অভিযোগ করা মাদক ব্যবহারের তদন্ত শুরু করেছে, এতে জানা গেছে।

রবিবার সূর্য দাবি করেছে যেগুলি তারকাদের দ্বারা কোকেন ব্যবহার করে – যাদের নাম দেওয়া হয়নি – শোতে ব্যাপকভাবে কথা হয়েছিল।

এতে যোগ করা হয়েছে যে কর্পোরেশন তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আইন সংস্থা পিনসেন্ট ম্যাসনস নিয়োগ করেছিল।

বিবিসি বলেছে যে এটির সাথে উত্থাপিত কোনও গুরুতর অভিযোগ মোকাবেলায় এটি “স্পষ্ট প্রোটোকল এবং নীতিমালা” রয়েছে।

সংবাদপত্রের মতে, প্রাক্তন সেলিব্রিটি প্রতিযোগীর পক্ষে আইন সংস্থা রাসেলস দ্বারা মার্চ মাসে বিবিসিতে আইনী জমা দেওয়ার অভিযোগে মাদকের ব্যবহারের দাবি করা হয়েছিল।

দ্য সান দাবি করেছেন যে অন্যরা বিবিসিতে এই অনুষ্ঠানটি গ্রহণের অভিযোগও জানিয়েছিল।

শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে বিবিসির এক মুখপাত্র যোগ করেছেন: “আমরা সবসময় লোকেরা তাদের উদ্বেগ থাকলে আমাদের সাথে কথা বলতে উত্সাহিত করব।

“আমাদের আরও মন্তব্য করা উপযুক্ত হবে না।”

এটি বোঝা যাচ্ছে যে কর্পোরেশনের পক্ষে বিবিসি-নেতৃত্বাধীন তদন্ত সরবরাহ করতে সহায়তা করার জন্য বাহ্যিক আইন সংস্থাগুলি নিয়োগ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই ক্ষেত্রে, তারা একটি অভ্যন্তরীণ দলে ফিরে রিপোর্ট করবে।

কঠোরভাবে, যা 2004 সাল থেকে প্রচারিত হচ্ছে, একাধিক বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছে গত এক বছরে এর কিছু পেশাদার নৃত্যশিল্পী এবং সেলিব্রিটি অতিথির আচরণের সাথে সম্পর্কিত।

পেশাদার নৃত্যশিল্পী জিওভান্নি পের্নিস এবং গ্রাজিয়ানো ডি প্রিমা তাদের নৃত্য অংশীদারদের প্রতি তাদের আচরণের অভিযোগের পরে গত বছর শোটি ত্যাগ করেছিলেন।

বিবিসি গত জুলাইয়ে কঠোরভাবে নতুন কল্যাণ ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত রিহার্সাল কক্ষে চ্যাপেরোন থাকা, দুটি নতুন কল্যাণ প্রযোজক যুক্ত করা এবং পেশাদার নৃত্যশিল্পী, প্রযোজনা দল এবং ক্রুদের জন্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ সরবরাহ করা।

জানুয়ারিতে, ওয়েলশ অপেরা গায়ক উইন ইভান্স, যিনি গত বছরের সিরিজে একজন সেলিব্রিটি নৃত্যশিল্পী ছিলেন, তিনি কঠোরভাবে লাইভ ট্যুর লঞ্চের সময় “অনুপযুক্ত এবং অগ্রহণযোগ্য” মন্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

ঘটনার পরে তিনি বিবিসি রেডিও ওয়েলস ডেডটাইম শো থেকে সময় নিয়েছিলেন এবং বিবিসি মে মাসে জানিয়েছিল তিনি এটিতে ফিরে আসবেন না

ইস্টেন্ডার্স তারকা জেমি বোরথউইককে গত মাসে বিবিসি কর্তৃক স্থগিত করা হয়েছিল যে সান জানিয়েছে যে তিনি নভেম্বরে কঠোরভাবে রিহার্সাল চলাকালীন ব্যাকস্টেজের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে স্লুর ব্যবহার করেছিলেন। বোরথউইক ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বিবিসি বলেছিল যে তার ভাষা “সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য”।

